Ascolti tv ieri domenica 25 gennaio chi ha vinto tra Chi vuol essere Milionario, Fazio, Report, Le Iene
Ascolti tv domenica 25 gennaio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Prima di noi che sfida Chi vuol essere milionario, Che tempo che fa, Report e Le Iene
La Rai sfiora il tris nella giornata di domenica 25 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv commerciale nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità (Rai 1) a chiudere davanti a Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Chi vuol essere milionario (Canale 5) a finire dietro a Prima di noi (Rai 1) ma comunque davanti a Report (Rai 3). Ai piedi del podio Che tempo che fa fine (Nove), Le Iene (Italia 1), Il sesso degli angeli (Rai 2), Fuori dal Coro (Rete 4), Il castello (La7) e Attacco al potere (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 25 gennaio: chi ha vinto tra Prima di noi, Chi vuol essere milionario, Che tempo che fa, Report e Le Iene
- I dati dell'access prime time, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Caduta Libera e L'Eredità
Ascolti tv 25 gennaio: chi ha vinto tra Prima di noi, Chi vuol essere milionario, Che tempo che fa, Report e Le Iene
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Prima di noi: 2.030.000 spettatori (12,4%);
- Canale 5, Chi vuol essere milionario: 2.003.000 spettatori (15,8%);
- Rai 3, Report: 1.634.000 spettatori (9,2%).
Fuori dal podio:
- Nove, Che tempo che fa: 1.457.000 spettatori (8,3%);
- Italia 1, Le Iene: 1.238.000 spettatori (10,4%);
- Rai 2, Il sesso degli angeli: 716.000 spettatori (3,7%);
- Nove, Che tempo che fa – Il Tavolo: 654.000 spettatori (6,6%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 651.000 spettatori (5,2%);
- La7, Il castello: 344.000 spettatori (2,1%);
- Tv8, Attacco al potere: 333.000 spettatori (2%).
I dati dell’access prime time, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.774.000 spettatori (23,8%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.682.000 spettatori (23,3%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.729.000 spettatori (19%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, NCIS: 1.088.000 spettatori (5,5%);
- La7, In Onda: 966.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 883.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 656.000 spettatori (3,3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 625.000 spettatori (3,2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Caduta Libera e L’Eredità
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.177.000 spettatori (23,9%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.212.000 spettatori (20,9%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.309.000 spettatori (13,9%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.095.000 spettatori (11,8%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.782.000 spettatori (12,2%);
- Rete 4, La promessa: 980.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Blob: 770.000 spettatori (4%);
- Italia 1, CSI: 667.000 spettatori (3,7%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 584.000 spettatori (3,8%);
- Rai 2, 9-1-1: 509.000 spettatori (2,7%);
- Nove, Little Big Itay: 376.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 333.000 spettatori (2,1%);
- Tv8, 4 Hotel: 322.000 spettatori (1,9%);
- Rai 2, Tg2 Dossier: 235.000 spettatori (1,7%).