Ascolti tv ieri domenica 25 maggio chi ha vinto tra Lolita Lobosco, La notte del cuore, Report e Sarabanda

La Rai centra il tris nella giornata di domenica 25 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi che batte Paperissima Sprint (Canale 5), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece tocca a Le indagini di Lolita Lobosco a chiudere davanti a La notte del cuore e Report (Rai 3). Ai piedi del podio Sarabanda Celebrity (Italia 1), Zona Bianca (Rete 4), NCIS (Rai 2), Adaline (La7), il Best of di Che tempo che fa di Fabio Fazio (Nove), Senna (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 25 maggio: chi ha vinto tra Lolita Lobosco, La notte del cuore, Report, Che tempo che fa di Fabio Fazio e Sarabanda

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Le indagini di Lolita Lobosco : 2.505.000 spettatori (15,8%);

: 2.505.000 spettatori (15,8%); Canale 5, La notte del cuore : 1.904.000 spettatori (12,6%);

: 1.904.000 spettatori (12,6%); Rai 3, Report: 1.585.000 spettatori (9,2%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Sarabanda Celebrity: 1.264.000 spettatori (8,3%);

1.264.000 spettatori (8,3%); Rete 4, Zona Bianca : 850.000 spettatori (6,4%);

: 850.000 spettatori (6,4%); Rai 2, NCIS : 758.000 spettatori (4,3%);

: 758.000 spettatori (4,3%); Rai 2, NCIS Origins : 683.000 spettatori (3,9%);

: 683.000 spettatori (3,9%); La7, Adaline : 574.000 spettatori (3,4%);

: 574.000 spettatori (3,4%); Nove, Che tempo che fa : 329.000 spettatori (2,7%);

: 329.000 spettatori (2,7%); Tv8, Senna: 316.000 spettatori (1,8%).

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.915.000 spettatori (28,1%);

: 4.915.000 spettatori (28,1%); Canale 5, Paperissima Sprint : 2.041.000 spettatori (11,7%);

: 2.041.000 spettatori (11,7%); Italia 1, NCIS: 1.129.000 spettatori (6,5%).

Ai piedi del podio:

La7, In altre parole… domenica : 909.000 spettatori (5,2%);

: 909.000 spettatori (5,2%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 759.000 spettatori (4,6%);

: 759.000 spettatori (4,6%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 729.000 spettatori (4,1%);

: 729.000 spettatori (4,1%); Nove, Little Big Italy: 404.000 spettatori (2,5%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 3.126.000 spettatori (23,2%);

: 3.126.000 spettatori (23,2%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 2.035.000 spettatori (18,2%);

: 2.035.000 spettatori (18,2%); Canale 5, Caduta libera: 1.924.000 spettatori (15%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 1.885.000 spettatori (13,4%);

: 1.885.000 spettatori (13,4%); Canale 5, Caduta libera – Le 10 botole : 1.618.000 spettatori (15,2%);

: 1.618.000 spettatori (15,2%); Tv8, Formula 1: 1.437.000 spettatori (11,1%);

1.437.000 spettatori (11,1%); Rai 3, Blob : 688.000 spettatori (4,3%);

: 688.000 spettatori (4,3%); Rete 4, La promessa : 667.000 spettatori (4,4%);

: 667.000 spettatori (4,4%); Rai 2, Blue Bloods : 609.000 spettatori (4%);

609.000 spettatori (4%); Italia 1, CSI: 416.000 spettatori (2,8%);

416.000 spettatori (2,8%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 364.000 spettatori (3,1%);

364.000 spettatori (3,1%); Rai 2, Tg2 Dossier : 275.000 spettatori (2,7%);

275.000 spettatori (2,7%); Rai 2, Equitazione – Gran Premio Roma: 208.000 spettatori (1,7%);

208.000 spettatori (1,7%); La7, La7 Doc – L’etichetta reale: 120.000 spettatori (1,1%).