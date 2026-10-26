Ascolti TV ieri domenica 25 ottobre, Libera - Il caso Elena Palma batte Racconto di una notte: i dati Auditel

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La sfida degli ascolti TV di ieri, domenica 25 ottobre 2026, premia Libera – Il caso Elena Palma su Rai 1 con Lunetta Savino che conquista 2.626.000 spettatori e il 16,9% di share, staccando Barcellona-Real Madrid su Italia 1 (1.954.000 spettatori, 10,6%) e Racconto di una notte su Canale 5 (1.813.000 spettatori e il 11,7%). In access prime time è invece Affari Tuoi a chiudere davanti a la Ruota della Fortuna mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 25 ottobre: chi ha vinto tra Lunetta Savino, Racconto di una notte, Che tempo che fa, La Liga, F1 e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di domenica 25 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

Rai 1, Libera – Il caso Elena Palma: 2.626.000 spettatori (16,9%);

2.626.000 spettatori (16,9%); Italia 1, Barcellona-Real Madrid : 1.954.000 spettatori (10,6%);

: 1.954.000 spettatori (10,6%); Canale 5, Racconto di una notte: 1.813.000 spettatori (11,7%).

Ai piedi del podio:

Nove, Che tempo che fa : 1.351.000 spettatori (7,7%);

: 1.351.000 spettatori (7,7%); Tv8, F1 : 1.228.000 spettatori (10,3%);

: 1.228.000 spettatori (10,3%); Rete 4, Fuori dal Coro : 719.000 spettatori (6%);

: 719.000 spettatori (6%); Rai 3, Presadiretta : 715.000 spettatori (3,9%);

: 715.000 spettatori (3,9%); Rai 2, The Rookie : 580.000 spettatori (3%);

: 580.000 spettatori (3%); La7, La rabbia e l’odio: 341.000 spettatori (2%).

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna

Stefano De Martino e Gerry Scotti sono tornati ad affrontarsi anche domenica 25 ottobre.

Affari Tuoi ha conquistato 4.126.000 spettatori e il 20,9%, La Ruota della Fortuna invece ha raggiunto 4.088.000 spettatori e il 20,6%.

Questi i dati completi:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.126.000 spettatori (20,9%);

: 4.126.000 spettatori (20,9%); Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.088.000 spettatori (20,6%);

: 4.088.000 spettatori (20,6%); La7, In Onda – 1^ parte: 905.000 spettatori (4,7%).

Gli altri risultati dell’access prime time:

Rete 4, Realpolitik – 1^ parte : 846.000 spettatori (4,5%);

: 846.000 spettatori (4,5%); Rete 4, Realpolitik – 2^ parte : 658.000 spettatori (3,3%);

: 658.000 spettatori (3,3%); La7, In Onda – 2^ parte: 699.000 spettatori (3,6%).

ANSA

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di domenica 25 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera.

I dati completi:

Rai 1, L’Eredità : 4.013.000 spettatori (23,4%);

: 4.013.000 spettatori (23,4%); Rai 3, TGR : 2.317.000 spettatori (13,4%);

: 2.317.000 spettatori (13,4%); Canale 5, Caduta Libera: 2.280.000 spettatori (14,1%).

A seguire:

Rete 4, La Promessa : 940.000 spettatori (5,2%);

: 940.000 spettatori (5,2%); Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio : 769.000 spettatori (4,2%);

: 769.000 spettatori (4,2%); Rai 3, Blob : 714.000 spettatori (3,8%);

: 714.000 spettatori (3,8%); Italia 1 , Studio Aperto Mag : 572.000 spettatori (3,8%);

: 572.000 spettatori (3,8%); Italia 1, CSI : 541.000 spettatori (3,1%);

: 541.000 spettatori (3,1%); Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio : 537.000 spettatori (3,4%);

: 537.000 spettatori (3,4%); Nove, Little Big Italy : 438.000 spettatori (3,2%);

: 438.000 spettatori (3,2%); Rai 2, Tg2 Dossier : 353.000 spettatori (2,7%);

: 353.000 spettatori (2,7%); Tv8, 4 Ristoranti: 332.000 spettatori (2,6%).