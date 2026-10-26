Ascolti TV ieri domenica 25 ottobre, Libera - Il caso Elena Palma batte Racconto di una notte: i dati Auditel
Lunetta Savino vince la prima serata con oltre 2,6 milioni: la sfida con Racconto di una notte, La Liga e Che tempo che fa. I dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, domenica 25 ottobre 2026, premia Libera – Il caso Elena Palma su Rai 1 con Lunetta Savino che conquista 2.626.000 spettatori e il 16,9% di share, staccando Barcellona-Real Madrid su Italia 1 (1.954.000 spettatori, 10,6%) e Racconto di una notte su Canale 5 (1.813.000 spettatori e il 11,7%). In access prime time è invece Affari Tuoi a chiudere davanti a la Ruota della Fortuna mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 25 ottobre: chi ha vinto tra Lunetta Savino, Racconto di una notte, Che tempo che fa, La Liga, F1 e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 25 ottobre: chi ha vinto tra Lunetta Savino, Racconto di una notte, Che tempo che fa, La Liga, F1 e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di domenica 25 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Rai 1, Libera – Il caso Elena Palma: 2.626.000 spettatori (16,9%);
- Italia 1, Barcellona-Real Madrid: 1.954.000 spettatori (10,6%);
- Canale 5, Racconto di una notte: 1.813.000 spettatori (11,7%).
Ai piedi del podio:
- Nove, Che tempo che fa: 1.351.000 spettatori (7,7%);
- Tv8, F1: 1.228.000 spettatori (10,3%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 719.000 spettatori (6%);
- Rai 3, Presadiretta: 715.000 spettatori (3,9%);
- Rai 2, The Rookie: 580.000 spettatori (3%);
- La7, La rabbia e l’odio: 341.000 spettatori (2%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
Stefano De Martino e Gerry Scotti sono tornati ad affrontarsi anche domenica 25 ottobre.
Affari Tuoi ha conquistato 4.126.000 spettatori e il 20,9%, La Ruota della Fortuna invece ha raggiunto 4.088.000 spettatori e il 20,6%.
Questi i dati completi:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.126.000 spettatori (20,9%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.088.000 spettatori (20,6%);
- La7, In Onda – 1^ parte: 905.000 spettatori (4,7%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- Rete 4, Realpolitik – 1^ parte: 846.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, Realpolitik – 2^ parte: 658.000 spettatori (3,3%);
- La7, In Onda – 2^ parte: 699.000 spettatori (3,6%).
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di domenica 25 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, L’Eredità: 4.013.000 spettatori (23,4%);
- Rai 3, TGR: 2.317.000 spettatori (13,4%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.280.000 spettatori (14,1%).
A seguire:
- Rete 4, La Promessa: 940.000 spettatori (5,2%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 769.000 spettatori (4,2%);
- Rai 3, Blob: 714.000 spettatori (3,8%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 572.000 spettatori (3,8%);
- Italia 1, CSI: 541.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 537.000 spettatori (3,4%);
- Nove, Little Big Italy: 438.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, Tg2 Dossier: 353.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 332.000 spettatori (2,6%).