Ascolti tv ieri domenica 26 aprile chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio Fazio
Ascolti tv domenica 26 aprile 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Roberta Valente notaio in Sorrento che affronta Racconto di una notte, Report, Che tempo che fa
La Rai centra il tris nella giornata di domenica 26 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino supera La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Roberta Valente notaio in Sorrento (Rai 1) con Maria Vera Ratti a chiudere davanti a Report (Rai 3) e Racconto di una notte (Canale 5). Ai piedi del podio Che tempo che fa (Nove), Zelig On (Italia 1), Fuori dal coro (Rete 4), NCIS (Rai 2),Chernobyl (La7) e Foodish (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 26 aprile: chi ha vinto tra Roberta Valenta notaio in Sorrento, Racconto di una notte, Report, Che tempo che fa, Fuori dal coro
- I dati dell'access prime time, i risultati di Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 26 aprile: chi ha vinto tra Roberta Valenta notaio in Sorrento, Racconto di una notte, Report, Che tempo che fa, Fuori dal coro
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Roberta Valente notaio in Sorrento – 1° episodio: 3.308.000 spettatori (19%);
- Rai 1, Roberta Valente notaio in Sorrento – 2° episodio: 3.046.000 spettatori (23%);
- Rai 3, Report: 1.603.000 spettatori (9,1%);
- Canale 5, Racconto di una notte: 1.563.000 spettatori (11,1%).
Fuori dal podio:
- Nove, Che tempo che fa: 1.511.000 spettatori (8,8%);
- Italia 1, Zelig On: 920.000 spettatori (6,4%);
- Nove, Che tempo che fa – Il tavolo: 710.000 spettatori (7,2%);
- Rete 4, Fuori dal coro: 686.000 spettatori (5,6%);
- Rai 2, NCIS – 1° episodio: 521.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, NCIS – 2° episodio: 564.000 spettatori (3,2%);
- La7, Chernobyl – Cromnologia di un disastro nucleare: 467.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, Foodish – 1° episodio: 232.000 spettatori (1,3%);
- Tv8, Foodish – 2° episodio: 172.000 spettatori (1,3%).
I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.446.000 spettatori (24%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.146.00 spettatori (22,2%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.313.000 spettatori (18,9%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, NCIS: 877.000 spettatori (4,9%);
- La7, In Onda – 1^ parte: 809.000 spettatori (4,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 736.000 spettatori (4,2%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 601.000 spettatori (3,2%);
- La7, In Onda – 2^ parte: 581.000 spettatori (3,1%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 509.000 spettatori (3,1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 3.736.000 spettatori (26,4%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.644.000 spettatori (22,5%);
- Canale 5, Avanti un altro: 1.974.000 spettatori (15%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 1.738.000 spettatori (12%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.571.000 spettatori (14,7%);
- Rete 4, La promessa: 756.000 spettatori (4,8%);
- Rai 3, Blob: 647.000 spettatori (3,9%).
E ancora:
- Italia 1, Hawaii Five-0: 553.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 498.000 spettatori (3,1%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 370.000 spettatori (3%);
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 358.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, Tg2 Dossier: 289.000 spettatori (2,8%);
- Nove, Little Big Italy: 265.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, Foodish: 217.000 spettatori (1,6%);
- La7, Padre Brown: 112.000 spettatori (0,9%).