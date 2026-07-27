Ascolti tv ieri domenica 26 luglio chi ha vinto tra Noos, Racconto di una notte, Le Iene e Compagni di scuola

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 26 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove regna La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere The Wall (Canale 5). In prima serata invece è Noos di Alberto Angela (Rai 1) a chiudere dietro a Racconto di una notte (Canale 5) ma davanti a Le Iene (Italia 1). Ai piedi del podio Compagni di scuola di Carlo Verdone (Rete 4), Juventus, primo amore (Rai 2), Che ci faccio qui (Rai 3), Operazione Sottoveste (La7), Tel chi el telun di Aldo, Giovanni e Giacomo (Nove) e Italia’s Got Talent (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 26 luglio: chi ha vinto tra Noos, Racconto di una notte, Le Iene, Compagni di scuola e Juventus primo amore

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale 5, Racconto di una notte : 1.685.000 spettatori (16,3%);

: 1.685.000 spettatori (16,3%); Rai 1, Noos – L’avventura della conoscenza : 1.432.000 spettatori (12,5%);

: 1.432.000 spettatori (12,5%); Italia 1, Le Iene : 825.000 spettatori (7,5%).

: 825.000 spettatori (7,5%).

Fuori dal podio:

Rete 4, Compagni di scuola : 781.000 spettatori (6,4%);

: 781.000 spettatori (6,4%); Rai 2, Juventus, primo amore : 523.000 spettatori (3,8%).

: 523.000 spettatori (3,8%). Rai 3, Che ci faccio qui : 499.000 spettatori (3,9%);

: 499.000 spettatori (3,9%); La7, Operazione Sottoveste : 493.000 spettatori (3,9%);

: 493.000 spettatori (3,9%); Nove, Tel chi el telun – Aldo, Giovanni e Giacomo: 430.000 spettatori (3,4%);

– 430.000 spettatori (3,4%); Tv8, Italia’s Got Talent: 372.000 spettatori (2,9%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.105.000 spettatori (28%);

: 4.105.000 spettatori (28%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 3.207.000 spettatori (22,3%);

: 3.207.000 spettatori (22,3%); Rai 1, L’Eredità Summer: 2.468.000 spettatori (16,9%).

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 984.000 spettatori (6,8%);

: 984.000 spettatori (6,8%); Italia 1, NCIS : 919.000 spettatori (6,3%);

: 919.000 spettatori (6,3%); Rete 4, 4 di Sera Weekend – 1^ parte : 709.000 spettatori (5%);

: 709.000 spettatori (5%); Rete 4, 4 di Sera Weekend – 2^ parte: 649.000 spettatori (4,4%).

E ancora:

Rai 3, Le ragazze : 450.000 spettatori (3,1%);

: 450.000 spettatori (3,1%); Nove, Little Big Italy : 359.000 spettatori (2,5%);

: 359.000 spettatori (2,5%); Tv8, 4 Ristoranti: 340.000 spettatori (2,3%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 2.518.000 spettatori (20,2%);

: 2.518.000 spettatori (20,2%); Canale 5, The Wall : 1.721.000 spettatori (14,8%);

: 1.721.000 spettatori (14,8%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 1.674.000 spettatori (17,3%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 1.508.000 spettatori (11,9%);

: 1.508.000 spettatori (11,9%); Canale 5, The Wall – I protagonisti : 1.348.000 spettatori (13,7%);

: 1.348.000 spettatori (13,7%); Tv8, F1: 1.228.000 spettatori (11,5%).

E ancora:

Rete 4, La promessa : 770.000 spettatori (5,8%);

: 770.000 spettatori (5,8%); Rai 2, Tour Replay : 707.000 spettatori (5,2%);

: 707.000 spettatori (5,2%); Rai 2, Tour de France : 674.000 spettatori (6,6%);

: 674.000 spettatori (6,6%); Rai 3, Blob : 559.000 spettatori (4,1%);

: 559.000 spettatori (4,1%); Italia 1, CSI: 518.000 spettatori (3,9%);

518.000 spettatori (3,9%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 430.000 spettatori (3,9%);

430.000 spettatori (3,9%); Nove, Little Big Italy : 192.000 spettatori (1,7%);

: 192.000 spettatori (1,7%); La7, The Eagle: 135.000 spettatori (1,3%).