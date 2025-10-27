NOTIZIE
Ascolti tv ieri domenica 26 ottobre chi ha vinto tra Màkari 4, La Notte nel Cuore, Report e Che tempo che fa

vitaloni

Marco Vitaloni

Marco Vitaloni

La Rai conquista la sfida degli ascolti tv nella prima serata di domenica 26 ottobre. La quarta stagione di Màkari su Rai 1 batte La Notte nel Cuore su Canale 5, davanti al ritorno di Report di Sigfrido Ranucci su Rai3 e a Che tempo che fa di Fabio Fazio sul Nove. Nell’access prime time La Ruota della Fortuna (Canale 5) continua a prevalere su Affari Tuoi (Rai1), mentre nel preserale la tv pubblica con L’Eredità batte Mediaset con Avanti un Altro. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 26 ottobre: chi ha vinto tra Màkari 4, La Notte nel Cuore, Report e Fazio

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, Màkari 4: 2.685.000 spettatori (17,1%);
  • Canale 5, La Notte nel Cuore:  2.242.000 spettatori (15,3%);
  • Rai 3, Report: 1.669.000 spettatori (9,3%).

Fuori dal podio:

  • Nove, Che tempo che fa: 1.481.000 spettatori (8,2%).
  • Italia 1, Le Iene: 951.000 spettatori (7,9%);
  • Tv8, Formula 1: 955.000 spettatori (7,6%);
  • Nove, Che tempo che fa – Il Tavolo: 768.000 spettatori (6,7%);
  • Rete 4, Fuori dal Coro: 564.000 spettatori (4,5%);
  • Rai 2, NCIS: 477.000 spettatori (2,6%);
  • Rai 2, NCIS  – Origins:  383.000 spettatori (1,9%);
  • La7, Magma Mattarella – Il delitto perfetto: 204.000 spettatori (1,1%).

Stefano De MartinoANSA
 Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna:  4.871.000 spettatori (23,7%);
  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.690.000 spettatori (22,8%);
  • Italia 1, NCIS: 1.091.000 spettatori (5,4%).

Fuori dal podio:

  • La7, In Onda: 563.000 spettatori (2,7%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte:  832.000 spettatori (4,2%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 563.000 spettatori (2,7%);
  • Tv8, Formula 1: 487.000 spettatori (2,5%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, L’Eredità: 4.391.000 spettatori (24,5%);
  • Rai 1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.259.000 spettatori (20,7%);
  • Canale 5, Avanti un altro: 3.180.000 spettatori (18,5%).

Fuori dal podio:

  • Canale 5, Avanti il primo: 2.574.000 spettatori (17,1%);
  • Rai 3, TGR: 2.260.000 spettatori (12,5%);
  • Rete 4, La promessa: 940.000 spettatori (4,9%);
  • Rai 3, Blob: 828.000 spettatori (4,2%);
  • Italia 1, CSI Miami: 748.000 spettatori (4,1%);
  • Nove, Che tempo che farà:  646.000 spettatori (3,5%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 582.000 spettatori (3,6%);
  • Rai 2, NCIS Hawaii: 487.000 spettatori (2,5%);
  • Rai 2, Goldrake: 400.000 spettatori (2,4%);
  • Nove, Little Big Italy: 390.000 spettatori (2,7%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 254.000 spettatori (2%);
  • Rai 2, Tg Dossier: 164.000 spettatori (1,2%).

ascolti-tv-domenica-26-ottobre ANSA

