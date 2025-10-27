Ascolti tv ieri domenica 26 ottobre chi ha vinto tra Màkari 4, La Notte nel Cuore, Report e Che tempo che fa
La Rai conquista la sfida degli ascolti tv nella prima serata di domenica 26 ottobre. La quarta stagione di Màkari su Rai 1 batte La Notte nel Cuore su Canale 5, davanti al ritorno di Report di Sigfrido Ranucci su Rai3 e a Che tempo che fa di Fabio Fazio sul Nove. Nell’access prime time La Ruota della Fortuna (Canale 5) continua a prevalere su Affari Tuoi (Rai1), mentre nel preserale la tv pubblica con L’Eredità batte Mediaset con Avanti un Altro. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Màkari 4: 2.685.000 spettatori (17,1%);
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.242.000 spettatori (15,3%);
- Rai 3, Report: 1.669.000 spettatori (9,3%).
Fuori dal podio:
- Nove, Che tempo che fa: 1.481.000 spettatori (8,2%).
- Italia 1, Le Iene: 951.000 spettatori (7,9%);
- Tv8, Formula 1: 955.000 spettatori (7,6%);
- Nove, Che tempo che fa – Il Tavolo: 768.000 spettatori (6,7%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 564.000 spettatori (4,5%);
- Rai 2, NCIS: 477.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, NCIS – Origins: 383.000 spettatori (1,9%);
- La7, Magma Mattarella – Il delitto perfetto: 204.000 spettatori (1,1%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
I dati dell’access prime time, Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.871.000 spettatori (23,7%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.690.000 spettatori (22,8%);
- Italia 1, NCIS: 1.091.000 spettatori (5,4%).
Fuori dal podio:
- La7, In Onda: 563.000 spettatori (2,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 832.000 spettatori (4,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 563.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, Formula 1: 487.000 spettatori (2,5%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.391.000 spettatori (24,5%);
- Rai 1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.259.000 spettatori (20,7%);
- Canale 5, Avanti un altro: 3.180.000 spettatori (18,5%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Avanti il primo: 2.574.000 spettatori (17,1%);
- Rai 3, TGR: 2.260.000 spettatori (12,5%);
- Rete 4, La promessa: 940.000 spettatori (4,9%);
- Rai 3, Blob: 828.000 spettatori (4,2%);
- Italia 1, CSI Miami: 748.000 spettatori (4,1%);
- Nove, Che tempo che farà: 646.000 spettatori (3,5%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 582.000 spettatori (3,6%);
- Rai 2, NCIS Hawaii: 487.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, Goldrake: 400.000 spettatori (2,4%);
- Nove, Little Big Italy: 390.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 254.000 spettatori (2%);
- Rai 2, Tg Dossier: 164.000 spettatori (1,2%).