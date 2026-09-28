Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 27 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove comanda La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti davanti ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Il mio nome è Carlo (Canale 5) a chiudere davanti a Lo sposo indeciso (Rai 1) e Presadiretta (Rai 3). Ai piedi del podio Norvegia-Portogallo (Tv8), Le Iene (Italia 1), Fuori dal coro (Rete 4), La Domenica Sportiva (Rai 2), Ornella Senza Fine (Nove) e Il collezionista d’ossa (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 27 settembre: chi ha vinto tra Il mio nome è Carlo, Lo sposo indeciso e Le Iene

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale 5, Il mio nome è Carlo : 4.269.000 spettatori (29,6%).

: 4.269.000 spettatori (29,6%). Rai 1, Lo sposo indeciso : 1.633.000 spettatori (10,8%);

: 1.633.000 spettatori (10,8%); Rai 3, Presadiretta: 1.102.000 spettatori (6,6%).

Fuori dal podio:

Tv8, Norvegia-Portogallo : 832.000 spettatori (4,8%);

: 832.000 spettatori (4,8%); Italia 1, Le Iene : 746.000 spettatori (7,4%);

: 746.000 spettatori (7,4%); Rete 4, Fuori dal Coro : 570.000 spettatori (5,1%);

: 570.000 spettatori (5,1%); Rai 2, La Domenica Sportiva : 430.000 spettatori (3,1%);

: 430.000 spettatori (3,1%); Nove, Ornella Senza Fine: 396.000 spettatori (3,1%);

396.000 spettatori (3,1%); La7, Il collezionista d’ossa: 276.000 spettatori (2%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.295.000 spettatori (23,7%);

: 4.295.000 spettatori (23,7%); Rai 1, Affari Tuoi : 3.820.000 spettatori (21%);

: 3.820.000 spettatori (21%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.251.000 spettatori (19,1%).

Ai piedi del podio:

La7, In Onda – 1^ parte : 1.056.000 spettatori (5,9%);

: 1.056.000 spettatori (5,9%); Italia 1, NCIS : 879.000 spettatori (5%);

: 879.000 spettatori (5%); La7, In Onda – 2^ parte: 842.000 spettatori (4,6%).

E ancora:

Rete 4, Realpolitik – 1^ parte : 734.000 spettatori (4,3%);

: 734.000 spettatori (4,3%); Rete 4, Realpolitik – 2^ parte : 607.000 spettatori (3,3%);

: 607.000 spettatori (3,3%); Nove, Little Big Italy: 518.000 spettatori (2,9%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.245.000 spettatori (22,2%);

: 3.245.000 spettatori (22,2%); Rai 3, TGR : 2.226.000 spettatori (15%);

: 2.226.000 spettatori (15%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.207.000 spettatori (19,2%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Caduta Libera : 2.022.000 spettatori (15,2%);

: 2.022.000 spettatori (15,2%); Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida : 1.609.000 spettatori (15,5%);

: 1.609.000 spettatori (15,5%); Rai 2, Mondiali di ciclismo : 1.051.000 spettatori (6,6%);

: 1.051.000 spettatori (6,6%); Rete 4, La promessa : 805.000 spettatori (5%);

: 805.000 spettatori (5%); Rai 3, Blob: 623.000 spettatori (3,8%).

E ancora:

Italia 1, CSI: 456.000 spettatori (3%);

456.000 spettatori (3%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 376.000 spettatori (3,2%);

376.000 spettatori (3,2%); Nove, Little Big Italy : 350.000 spettatori (2,9%);

: 350.000 spettatori (2,9%); Rai 2, Tg2 Dossier : 278.000 spettatori (2,8%);

: 278.000 spettatori (2,8%); Tv8, 4 Ristoranti: 269.000 spettatori (1,8%).