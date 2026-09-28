Ascolti tv ieri domenica 27 settembre chi ha vinto tra il film su San Carlo Acutis, Lo sposo indeciso, Le Iene
Ascolti tv domenica 27 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Il mio nome è Carlo che affronta Lo sposo indeciso e Le Iene
La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 27 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove comanda La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti davanti ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Il mio nome è Carlo (Canale 5) a chiudere davanti a Lo sposo indeciso (Rai 1) e Presadiretta (Rai 3). Ai piedi del podio Norvegia-Portogallo (Tv8), Le Iene (Italia 1), Fuori dal coro (Rete 4), La Domenica Sportiva (Rai 2), Ornella Senza Fine (Nove) e Il collezionista d’ossa (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 27 settembre: chi ha vinto tra Il mio nome è Carlo, Lo sposo indeciso e Le Iene
- I dati dell'access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Ascolti tv 27 settembre: chi ha vinto tra Il mio nome è Carlo, Lo sposo indeciso e Le Iene
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale 5, Il mio nome è Carlo: 4.269.000 spettatori (29,6%).
- Rai 1, Lo sposo indeciso: 1.633.000 spettatori (10,8%);
- Rai 3, Presadiretta: 1.102.000 spettatori (6,6%).
Fuori dal podio:
- Tv8, Norvegia-Portogallo: 832.000 spettatori (4,8%);
- Italia 1, Le Iene: 746.000 spettatori (7,4%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 570.000 spettatori (5,1%);
- Rai 2, La Domenica Sportiva: 430.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Ornella Senza Fine: 396.000 spettatori (3,1%);
- La7, Il collezionista d’ossa: 276.000 spettatori (2%).
I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.295.000 spettatori (23,7%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.820.000 spettatori (21%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.251.000 spettatori (19,1%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda – 1^ parte: 1.056.000 spettatori (5,9%);
- Italia 1, NCIS: 879.000 spettatori (5%);
- La7, In Onda – 2^ parte: 842.000 spettatori (4,6%).
E ancora:
- Rete 4, Realpolitik – 1^ parte: 734.000 spettatori (4,3%);
- Rete 4, Realpolitik – 2^ parte: 607.000 spettatori (3,3%);
- Nove, Little Big Italy: 518.000 spettatori (2,9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.245.000 spettatori (22,2%);
- Rai 3, TGR: 2.226.000 spettatori (15%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.207.000 spettatori (19,2%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Caduta Libera: 2.022.000 spettatori (15,2%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.609.000 spettatori (15,5%);
- Rai 2, Mondiali di ciclismo: 1.051.000 spettatori (6,6%);
- Rete 4, La promessa: 805.000 spettatori (5%);
- Rai 3, Blob: 623.000 spettatori (3,8%).
E ancora:
- Italia 1, CSI: 456.000 spettatori (3%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 376.000 spettatori (3,2%);
- Nove, Little Big Italy: 350.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, Tg2 Dossier: 278.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 269.000 spettatori (1,8%).