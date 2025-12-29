Ascolti tv ieri domenica 28 dicembre chi ha vinto tra Se fossi te, Chi vuol essere Milionario e Report

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai sfiora la tripletta domenica 28 dicembre per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato la tv di Stato in prima serata col successo di Se fossi te di Marco Bocci e Laura Chiatti su Rai1, serie che ha battuto Chi vuol essere Milionario di Gerry Scotti. Mediaset però si “vendica” in access prime time, con La Ruota della Fortuna (Canale5) che si impone su Affari Tuoi di Stefano De Martino (Rai1). La tv di Stato sorride col preserale de L’Eredità, davanti a Caduta Libera. In prima serata bene anche Report (Rai3) sul podio, seguono La Banda dei Babbi Natale (Italia1), Giorgio Panariello – La Favola Mia (Nove), Zona Bianca (Rete4), Una giornata particolare (La7), Il mio angelo di Natale (Tv8) e Le pistolere (Rai2). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 28 dicembre chi ha vinto tra Se fossi te di Bocci e Chiatti, Chi vuol essere Milionario di Scotti e Report

Ecco i dati Auditel della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, Total Audience esclusa:

Rai1, Se Fossi Te : 2.905.000 spettatori (18.9%)

: 2.905.000 spettatori (18.9%) Canale5, Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo : 2.176.000 spettatori (18.4%)

: 2.176.000 spettatori (18.4%) Rai3, Report: 1.246.000 spettatori (7.4%)

Fuori dal podio:

Italia1, La banda dei Babbi Natale : 944.000 spettatori (5.7%)

: 944.000 spettatori (5.7%) Nove, Giorgio Panariello – La Favola Mia : 753.000 spettatori (4.8%)

: 753.000 spettatori (4.8%) Rete4, Zona Bianca : 648.000 spettatori (4.9%)

: 648.000 spettatori (4.9%) La7, Una Giornata Particolare: 514.000 spettatori (3.3%)

514.000 spettatori (3.3%) Tv8, Il mio angelo di Natale : 459.000 spettatori (2.8%)

: 459.000 spettatori (2.8%) Rai2, Le pistolere: 362.000 spettatori (2.1%)

ANSA

Gerry Scotti, conduttore di Chi vuol essere Milionario

I dati dell’access prime time, i risultati di Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.831.000 spettatori (25.8%)

: 4.831.000 spettatori (25.8%) Rai1, Affari Tuoi : 4.653.000 spettatori (24.7%)

: 4.653.000 spettatori (24.7%) La7, In Onda: 988.000 spettatori (5.3%)

Fuori dal podio:

Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 963.000 spettatori (5.1%)

: 963.000 spettatori (5.1%) Rete4, Speciale Zona Bianca : 704.000 spettatori (3.8%)

: 704.000 spettatori (3.8%) Tv8, 4 Ristoranti : 540.000 spettatori (2.9%)

: 540.000 spettatori (2.9%) Nove, Little Big Italy: 474.000 spettatori (2.5%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.379.000 spettatori (26.1%)

: 4.379.000 spettatori (26.1%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.460.000 spettatori (23%)

: 3.460.000 spettatori (23%) Canale5, Caduta Libera: 2.381.000 spettatori (14.8%)

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.914.000 spettatori (13.6%)

: 1.914.000 spettatori (13.6%) Rai3, TGR : 2.192.000 spettatori (12.9%)

: 2.192.000 spettatori (12.9%) Rete4, 10 Minuti : 1.060.000 spettatori (6.4%)

: 1.060.000 spettatori (6.4%) Rai3, Blob : 783.000 spettatori (4.3%)

: 783.000 spettatori (4.3%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 679.000 spettatori (3.9%)

: 679.000 spettatori (3.9%) Italia1, Studio Aperto Mag : 559.000 spettatori (3.6%)

: 559.000 spettatori (3.6%) Nove, Little Big Italy : 459.000 spettatori (2.9%)

: 459.000 spettatori (2.9%) Rai2, 9-1-1 : 504.000 spettatori (2.8%)

: 504.000 spettatori (2.8%) Rai2, 9-1-1: Lone Star : 342.000 spettatori (2.1%)

: 342.000 spettatori (2.1%) Tv8, 4 Hotel : 357.000 spettatori (2.1%)

: 357.000 spettatori (2.1%) Rai2, TG2 Dossier: 321.000 spettatori (2.4%)