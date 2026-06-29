Ascolti tv ieri domenica 28 giugno chi ha vinto tra Mondiali, Racconto di una notte, Presadiretta e Amadeus
Ascolti tv domenica 28 giugno 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Belgio-Iran dei Mondiali che affronta Presadiretta, Racconto di una notte e La Corrida
La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 28 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino lascia campo a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Sudafrica-Canada dei Mondiali Usa (Rai 1) a chiudere davanti a Racconto di una notte (Canale 5) e Hitch (Italia 1). Ai piedi del podio Presadiretta (Rai 3), Radio Italia Live – Il Concerto (Tv8), Elsbeth (Rai 2), Delitti ai Caraibi (Rete 4), La Corrida (Nove), Il processo di Norimberga (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 28 giugno: chi ha vinto tra Sudafrica-Canada, Racconto di una notte, Presadiretta e Amadeus
- I dati dell'access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ascolti tv 28 giugno: chi ha vinto tra Sudafrica-Canada, Racconto di una notte, Presadiretta e Amadeus
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Sudafrica-Canada: 3.741.000 spettatori (25,6%);
- Canale 5, Racconto di una notte: 1.797.000 spettatori (16,5%);
- Italia 1, Hitch: 748.000 spettatori (5,8%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Presadiretta: 716.000 spettatori (5,1%);
- Tv8, Radio Italia Live – Il Concerto: 495.000 spettatori (3,9%).
- Rai 2, Elsbeth: 454.000 spettatori (3,3%);
- Rete 4, Delitti ai Caraibi: 392.000 spettatori (3%);
- Nove, La Corrida: 387.000 spettatori (3,7%);
- La7, Il processo di Norimberga: 271.000 spettatori (2,8%).
I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.119.000 spettatori (27,2%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.014.000 spettatori (21,4%);
- La7, In Onda – 1^ parte: 956.000 spettatori (6,6%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, NCIS: 928.000 spettatori (6,3%);
- La7, In Onda – 2^ parte: 772.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 4 di Sera Weekend – 1^ parte: 684.000 spettatori (5,2%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera Weekend – 2^ parte: 588.000 spettatori (3,9%);
- Rai 3, Le ragazze: 526.000 spettatori (3,7%);
- Nove, Little Big Italy: 325.000 spettatori (2,2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 2.783.000 spettatori (22,6%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 1.992.000 spettatori (18,5%);
- Rai 3, TGR: 1.833.000 spettatori (14,6%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Avanti un altro: 1.437.000 spettatori (12,4%);
- Tv8, F1 – GP Austria: 1.232.000 spettatori (10,6%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.048.000 spettatori (10,2%).
E ancora:
- Rete 4, La promessa: 717.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Blob: 630.000 spettatori (4,6%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 545.000 spettatori (4,1%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 410.000 spettatori (3,7%);
- Rai 2, Blue Bloods: 335.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, Tg2 Dossier: 262.000 spettatori (2,7%);
- Nove, Little Big Italy: 240.000 spettatori (2,1%);
- Rai 2, Italia chiama America: 223.000 spettatori (2%);
- La7, I segreti dei dittatori: 117.000 spettatori (1%).