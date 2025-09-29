Ascolti tv ieri domenica 28 settembre chi ha vinto tra Balene - Amiche per sempre, La Notte nel Cuore, Le Iene
Ascolti tv domenica 28 settembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Balene che affronta La Notte nel Cuore, Presa Diretta, Le Iene e Fuori dal Coro
La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 28 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte Affari Tuoi (Canale 5), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Balene – Amiche per sempre (Rai 1) a chiudere davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5) e Le Iene (Italia 1). Ai piedi del podio Presa diretta (Rai 3), Fuori dal Coro (Rete 4), Enrico Brignano Show (Nove), Unfaithful (La7), NCIS (Rai 2) e I delitti del BarLume (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 28 settembre: chi ha vinto tra Balene – Amiche per sempre, La Notte nel Cuore, Le Iene, Presa Diretta
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Balene – Amiche per sempre: 2.830.000 spettatori (18,5%);
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.383.000 spettatori (17,5%);
- Italia 1, Le Iene: 1.006.000 spettatori (9%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Presa diretta: 993.000 spettatori (6,1%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 607.000 spettatori (5,1%);
- Nove, Enrico Brignano Show: 562.000 spettatori (3,7%);
- Rai 2, NCIS: 498.000 spettatori (3,1%);
- La7, Unfaithful: 342.000 spettatori (2,2%);
- Tv8, I delitti del BarLume: 277.000 spettatori (1,8%).
Il cast di Balene – Amiche per sempre
La nuova fiction di Rai 1 è tratto dal romanzo Balene di Barbara Cappi e Adriana Ciampi.
I protagonisti principali del cast:
- Veronica Pivetti
- Carla Signoris
- Laura Adriani
- Filippo Scicchitano
- Paolo Sassanelli
- Cesare Bocci
- Giorgio Tirabassi
I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.653.000 spettatori (25,8%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.185.000 spettatori (23,2%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.663.000 spettatori (20,6%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.061.000 spettatori (5,9%);
- Italia 1, NCIS: 902.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 855.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 660.000 spettatori (3,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 462.000 spettatori (2,8%);
- Nove, Little Big Italy: 459.000 spettatori (2,6%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.509.000 spettatori (23,6%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.499.000 spettatori (20,6%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.254.000 spettatori (16,1%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.244.000 spettatori (14,7%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.673.000 spettatori (14,6%);
- Rete 4, La promessa: 953.000 spettatori (5,8%);
- Rai 3, Blob: 752.000 spettatori (4,4%);
- Rai 2, NCIS: 674.000 spettatori (4,1%);
- Rai 2, The Rookie: 497.000 spettatori (3,7%);
- Italia 1, CSI: 477.000 spettatori (3,1%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 371.000 spettatori (3%);
- Nove, Little Big Italy: 333.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, 4 Foodish: 286.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, Tg Dossier: 221.000 spettatori (2,1%);
- La7, Uozzap!: 141.000 spettatori (1%);
- La7, Grantchester: 106.000 spettatori (0,9%).