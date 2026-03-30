Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai centra il tris nella giornata di domenica 29 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato sia in prima serata, con Imma Tataranni che batte Chi vuol essere Milionario, con Affari Tuoi di Stefano De Martino che ha la meglio su La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e L’Eredità di Marco Liorni che ha la meglio su Caduta libera di Max Giusti. In prima serata bene anche Che tempo che fa (Nove), Le Iene (Italia1), Propaganda Live (La7), Presadiretta (Rai3), Fuori da Coro (Rete4), Per sempre Gino (Rai2) e Gran Premio di Moto2 (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 29 marzo: chi ha vinto tra Imma Tataranni, Chi vuol essere Milionario e Le Iene

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai1, Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5: 4.511.000 spettatori (24.5%)

5: 4.511.000 spettatori (24.5%) Canale5, Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo : 1.840.000 spettatori (12.7%)

: 1.840.000 spettatori (12.7%) Nove, Che Tempo Che Fa: 1.566.000 spettatori (8.1%)

Fuori dal podio:

Italia1, Le Iene presentano: Inside : 1.032.000 spettatori (8.2%)

: 1.032.000 spettatori (8.2%) La7, Propaganda Live : 686.000 spettatori (4.6%)

: 686.000 spettatori (4.6%) Rai3, Presadiretta : 878.000 spettatori (4.4%)

: 878.000 spettatori (4.4%) Rete4, Fuori dal Coro : 681.000 spettatori (4.9%)

: 681.000 spettatori (4.9%) Rai2, Per Sempre Gino : 510.000 spettatori (3.2%)

: 510.000 spettatori (3.2%) Tv8, Gran Premio di Moto2: 532.000 spettatori (2.6%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 4.790.000 spettatori (23.5%)

: 4.790.000 spettatori (23.5%) Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.645.000 spettatori (22.7%)

: 4.645.000 spettatori (22.7%) La7, In Onda: 1.075.000 spettatori (5.3%)

Ai piedi del podio:

Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 953.000 spettatori (4.8%)

: 953.000 spettatori (4.8%) Rete4, 4 di Sera Weekend: 900.000 spettatori (4.6%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.905.000 spettatori (25.3%)

: 3.905.000 spettatori (25.3%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.597.000 spettatori (20.3%)

: 2.597.000 spettatori (20.3%) Canale5, Caduta Libera: 2.135.000 spettatori (14.8%)

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.599.000 spettatori (13.5%)

: 1.599.000 spettatori (13.5%) Rai3, TGR : 2.067.000 spettatori (13.2%)

: 2.067.000 spettatori (13.2%) Rai2, F.B.I. (secondo episodio) : 394.000 spettatori (2.3%)

: 394.000 spettatori (2.3%) Rai2, F.B.I. (primo episodio) : 299.000 spettatori (2.2%)

: 299.000 spettatori (2.2%) Rai2, TG2 Dossier : 227.000 spettatori (2.0%)

: 227.000 spettatori (2.0%) Italia1, Studio Aperto Mag: 403.000 spettatori (3.1%)

E ancora:

Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 484.000 spettatori (3.0%)

: 484.000 spettatori (3.0%) Rete4, La Promessa : 891.000 spettatori (5.2%)

: 891.000 spettatori (5.2%) La7, Barbero Rispond e: 177.000 spettatori (1.2%)

e: 177.000 spettatori (1.2%) Tv8, Gran Premio di Moto3 : 371.000 spettatori (2.1%)

: 371.000 spettatori (2.1%) Nove, Che Tempo Che Farà : 588.000 spettatori (3.6%)

: 588.000 spettatori (3.6%) Nove, Little Big Italy: 422.000 spettatori (3.6%)