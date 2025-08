Ascolti tv ieri domenica 3 agosto chi ha vinto tra Imma Tataranni, La Notte nel Cuore, Report e Din Don

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 3 agosto per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte Techetecheté (Canale 5), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Imma Tataranni (Rai 1) a chiudere dietro a La Notte nel Cuore (Canale 5) ma davanti a Report (Rai 3). Ai piedi del podio Freedom (Rete 4), La Corrida (Nove), Will Trent (Rai 2), Din Don 8 (Italia 1), Lenin (La7) e I delitti del BarLume (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 3 agosto: chi ha vinto tra Imma Tataranni, La Notte nel Cuore, Report, Din Don e Will Trent

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale 5, La Notte nel Cuore : 1.981.000 spettatori (17,5%);

: 1.981.000 spettatori (17,5%); Rai 1, Imma Tataranni : 1.889.000 spettatori (15,8%);

: 1.889.000 spettatori (15,8%); Rai 3, Report: 965.000 spettatori (7,2%).

Fuori dal podio:

Rete 4, Freedom : 640.000 spettatori (5,8%);

: 640.000 spettatori (5,8%); Nove, La Corrida – 1^ parte : 614.000 spettatori (4,9%);

: 614.000 spettatori (4,9%); Rai 2, Will Trent : 592.000 spettatori (4,1%);

: 592.000 spettatori (4,1%); Italia 1, Din Don 8: 499.000 spettatori (3,9%);

499.000 spettatori (3,9%); La7, Lenin : 456.000 spettatori (3,4%);

: 456.000 spettatori (3,4%); Nove, La Corrida – 2^ parte : 390.000 spettatori (6,2%);

: 390.000 spettatori (6,2%); Tv8, I delitti del BarLume: 249.000 spettatori (2%).

ANSA

Pino Insegno, conduttore di Reazione a Catena

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 2.591.000 spettatori (22%);

: 2.591.000 spettatori (22%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 1.828.000 spettatori (18,2%);

: 1.828.000 spettatori (18,2%); Rai 3, TGR: 1.798.000 spettatori (15%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Sarabanda : 1.680.000 spettatori (15,1%);

: 1.680.000 spettatori (15,1%); Tv8, Formula 1 : 1.169.000 spettatori (12,1%);

: 1.169.000 spettatori (12,1%); Canale 5, Sarabanda – Prima sfida : 1.147.000 spettatori (12,2%);

: 1.147.000 spettatori (12,2%); Rai 3, Blob : 656.000 spettatori (5,1%);

: 656.000 spettatori (5,1%); Rete 4, La promessa : 608.000 spettatori (4,8%);

: 608.000 spettatori (4,8%); Rai 2, NCIS : 561.000 spettatori (4,4%);

: 561.000 spettatori (4,4%); Rai 2, The Rookie : 380.000 spettatori (3,5%);

: 380.000 spettatori (3,5%); Italia 1, CSI: 350.000 spettatori (2,8%);

350.000 spettatori (2,8%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 312.000 spettatori (3%);

312.000 spettatori (3%); Nove, Little Big Italy : 249.000 spettatori (2,3%);

: 249.000 spettatori (2,3%); Rai 2, Tg2 Dossier : 197.000 spettatori (2,2%);

: 197.000 spettatori (2,2%); La7, La patata bollente : 159.000 spettatori (1,7%);

: 159.000 spettatori (1,7%); La7, Uozzap! Classic: 96.000 spettatori (0,8%).

I dati dell’access prime time, i risultati di Techetecheté e La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.071.000 spettatori (28,4%);

: 4.071.000 spettatori (28,4%); Rai 1, Techetechetè : 1.926.000 spettatori (13,5%);

: 1.926.000 spettatori (13,5%); La7, In Onda: 969.000 spettatori (6,8%);

Ai piedi del podio:

Italia 1, NCIS : 806.000 spettatori (5,7%);

: 806.000 spettatori (5,7%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 730.000 spettatori (5,2%);

: 730.000 spettatori (5,2%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 626.000 spettatori (4,4%);

: 626.000 spettatori (4,4%); Rai 3, L’avversario : 549.000 spettatori (4%);

: 549.000 spettatori (4%); Tv8, 4 Ristoranti : 397.000 spettatori (2,8%);

: 397.000 spettatori (2,8%); Nove, Little Big Italy: 315.000 spettatori (2,2%).