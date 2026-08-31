Mediaset sfiora la tripletta anche nella giornata di domenica 30 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Racconto di una notte (Canale5) a chiudere davanti a Rido perché ti amo (Rai1) e Chicago Fire (Italia1). Giù dal podio Giganti (Rete4), seguito da Che ci faccio qui (Rai3), Italia’s Got Talent (Tv8), Elbeth (Rai2), La Corrida (Nove) e Il ponte sul fiume Kwai (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 30 agosto: chi ha vinto tra Rido perché ti amo di Paolo Ruffini, Racconto di una notte e Giganti di Toni Capuozzo

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale5, Racconto di una Notte : 1.717.000 spettatori (15.6%)

: 1.717.000 spettatori (15.6%) Rai1, Rido perché ti amo : 1.297.000 spettatori (10.7%)

: 1.297.000 spettatori (10.7%) Italia1, Chicago Fire: 848.000 spettatori (6.3%)

Fuori dal podio:

Rete4, Giganti – I Protagonisti della Storia : 584.000 spettatori (5.2%)

: 584.000 spettatori (5.2%) Rai3, Che Ci Faccio Qui (replica) : 517.000 spettatori (3.8%)

: 517.000 spettatori (3.8%) Tv8, Italia’s Got Talent : 411.000 spettatori (3.4%)

: 411.000 spettatori (3.4%) Rai2, Elsbeth : 435.000 spettatori (3.1%)

: 435.000 spettatori (3.1%) Nove, La Corrida : 241.000 spettatori (2.8%)

: 241.000 spettatori (2.8%) La7, Il ponte sul fiume Kwai: 300.000 spettatori (2.6%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.005.000 spettatori (27.4%)

: 4.005.000 spettatori (27.4%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.311.000 spettatori (22.9%)

: 3.311.000 spettatori (22.9%) Rai1, L’Eredità Summer: 2.203.000 spettatori (15.1%)

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 1.062.000 spettatori (7.3%)

: 1.062.000 spettatori (7.3%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 756.000 spettatori (5.2%)

: 756.000 spettatori (5.2%) Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte) : 705.000 spettatori (5.0%)

: 705.000 spettatori (5.0%) Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 560.000 spettatori (3.8%)

E ancora:

Rai3, L’Avversario – L’Altra Faccia del Campione (replica) : 515.000 spettatori (3.6%)

: 515.000 spettatori (3.6%) Tv8, 4 Ristoranti : 296.000 spettatori (2.1%)

: 296.000 spettatori (2.1%) Nove, Little Big Italy: 264.000 spettatori (1.8%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.610.000 spettatori (22%)

: 2.610.000 spettatori (22%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.863.000 spettatori (18.9%)

: 1.863.000 spettatori (18.9%) Rai3, news dei TGR: 1.804.000 spettatori (14.9%)

Fuori dal podio:

Canale5, The Wall : 1.607.000 spettatori (14.8%)

: 1.607.000 spettatori (14.8%) Canale5, The Wall – I Protagonisti : 1.320.000 spettatori (14.3%)

: 1.320.000 spettatori (14.3%) Rete4, La Promessa : 809.000 spettatori (6.3%)

: 809.000 spettatori (6.3%) Rai2, Blue Bloods (secondo episodio) : 525.000 spettatori (4.1%)

: 525.000 spettatori (4.1%) Rai2, Blue Bloods (primo episodio) : 390.000 spettatori (3.7%)

: 390.000 spettatori (3.7%) Rai3, Blob : 484.000 spettatori (3.6%)

: 484.000 spettatori (3.6%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 353.000 spettatori (2.8%)

E ancora: