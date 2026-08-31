Ascolti tv ieri domenica 30 agosto chi ha vinto tra Rido perché ti amo, Racconto di una notte e Giganti
Ascolti tv domenica 30 agosto 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Rido perché ti amo, Giganti e Racconto di una notte
Mediaset sfiora la tripletta anche nella giornata di domenica 30 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Racconto di una notte (Canale5) a chiudere davanti a Rido perché ti amo (Rai1) e Chicago Fire (Italia1). Giù dal podio Giganti (Rete4), seguito da Che ci faccio qui (Rai3), Italia’s Got Talent (Tv8), Elbeth (Rai2), La Corrida (Nove) e Il ponte sul fiume Kwai (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 30 agosto: chi ha vinto tra Rido perché ti amo di Paolo Ruffini, Racconto di una notte e Giganti di Toni Capuozzo
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 30 agosto: chi ha vinto tra Rido perché ti amo di Paolo Ruffini, Racconto di una notte e Giganti di Toni Capuozzo
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale5, Racconto di una Notte: 1.717.000 spettatori (15.6%)
- Rai1, Rido perché ti amo: 1.297.000 spettatori (10.7%)
- Italia1, Chicago Fire: 848.000 spettatori (6.3%)
Fuori dal podio:
- Rete4, Giganti – I Protagonisti della Storia: 584.000 spettatori (5.2%)
- Rai3, Che Ci Faccio Qui (replica): 517.000 spettatori (3.8%)
- Tv8, Italia’s Got Talent: 411.000 spettatori (3.4%)
- Rai2, Elsbeth: 435.000 spettatori (3.1%)
- Nove, La Corrida: 241.000 spettatori (2.8%)
- La7, Il ponte sul fiume Kwai: 300.000 spettatori (2.6%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.005.000 spettatori (27.4%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.311.000 spettatori (22.9%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.203.000 spettatori (15.1%)
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.062.000 spettatori (7.3%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 756.000 spettatori (5.2%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte): 705.000 spettatori (5.0%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 560.000 spettatori (3.8%)
E ancora:
- Rai3, L’Avversario – L’Altra Faccia del Campione (replica): 515.000 spettatori (3.6%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 296.000 spettatori (2.1%)
- Nove, Little Big Italy: 264.000 spettatori (1.8%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.610.000 spettatori (22%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.863.000 spettatori (18.9%)
- Rai3, news dei TGR: 1.804.000 spettatori (14.9%)
Fuori dal podio:
- Canale5, The Wall: 1.607.000 spettatori (14.8%)
- Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.320.000 spettatori (14.3%)
- Rete4, La Promessa: 809.000 spettatori (6.3%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 525.000 spettatori (4.1%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 390.000 spettatori (3.7%)
- Rai3, Blob: 484.000 spettatori (3.6%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 353.000 spettatori (2.8%)
E ancora:
- Italia1, Studio Aperto Mag: 280.000 spettatori (2.7%)
- Rai2, TG2 Dossier: 205.000 spettatori (2.2%)
- La7, La7 Doc – Hitler vs Churchill: l’Aquila e il Leone: 169.000 spettatori (1.7%)
- Nove, Little Big Italy: 190.000 spettatori (1.6%)
- Tv8, 4 Hotel: 169.000 spettatori (1.5%)