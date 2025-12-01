Ascolti tv ieri domenica 30 novembre chi ha vinto tra Che tempo che fa, Report, La Notte nel Cuore e Zelig On
Ascolti tv domenica 30 novembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Carosello in Love che affronta La Notte nel Cuore, Che tempo che fa, Report e Zelig On
Mediaset centra il tris nella giornata di domenica 30 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv commerciale nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale senza L’Eredità (Rai 1) ha campo libero Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Carosello in Love (Rai 1) a chiudere dietro a La Notte nel Cuore (Canale 5), ma comunque davanti a Che tempo che fa di Fabio Fazio (Nove). Ai piedi del podio Report (Rai 3), Zelig On (Italia 1), Formula 1 (Tv8), Fuori dal Coro (Rete 4), Il giorno sbagliato (Rai 2) e Fury (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 30 novembre: chi ha vinto tra Carosello in Love, La Notte nel Cuore, Fabio Fazio e Report
- I dati dell'access prime time, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Avanti un altro senza L'Eredità
Ascolti tv 30 novembre: chi ha vinto tra Carosello in Love, La Notte nel Cuore, Fabio Fazio e Report
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.640.000 spettatori (16,5%);
- Rai 1, Carosello in Love: 2.492.000 spettatori (15,2%);
- Nove, Che tempo che fa: 1.906.000 spettatori (10,7%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Report: 1.783.000 spettatori (10%);
- Nove, Che tempo che fa – Il Tavolo: 993.000 spettatori (9,8%);
- Italia 1, Zelig On: 862.000 spettatori (6,2%);
- Tv8, Formula 1: 835.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 695.000 spettatori (5,7%);
- Rai 2, Il giorno sbagliato: 425.000 spettatori (2,2%);
- La7, Fury: 343.000 spettatori (2%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
I dati dell’access prime time, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.317.000 spettatori (26,8%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.214.000 spettatori (21,9%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.393.000 spettatori (22,1%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, NCIS – 2° episodio: 1.047.000 spettatori (5,3%);
- Italia 1, NCIS – 1° episodio: 901.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 789.000 spettatori (4,1%);
- La7, In Onda: 690.000 spettatori (3,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 676.000 spettatori (3,4%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Avanti un altro senza L’Eredità
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, Avanti un altro: 2.949.000 spettatori (17,8%);
- Rai 3, TGR: 2.535.000 spettatori (14,6%);
- Canale 5, Avanti il primo: 2.133.000 spettatori (14,6%).
Fuori dal podio:
- Rete 4, La promessa: 922.000 spettatori (5%);
- Rai 3, Blob: 853.000 spettatori (4,5%);
- Nove, Che tempo che farà: 764.000 spettatori (4,3%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 600.000 spettatori (4%);
- Italia 1, CSI: 533.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Little Big Italy: 476.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, Tg Dossier: 346.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, Goldrake: 283.000 spettatori (1,8%);
- Tv8, Formula 2: 222.000 spettatori (1,4%);
- Rai 2, Sanremo Giovani: 214.000 spettatori (1,2%).