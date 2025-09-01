Ascolti tv ieri domenica 31 agosto chi vince tra Imma Tataranni, La notte nel cuore e Tu la conosci Claudia?

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La Rai ha piazzato ancora la doppietta battendo Mediaset 2 a 1 nella giornata di domenica 31 agosto per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato Ra1 sia in prima serata con Imma Tataranni (che ha superato La Notte nel cuore su Canale 5) sia nel preserale con Reazione a Catena (davanti a Sarabanda). Nell’access prime time, invece, Canale 5 con La ruota della fortuna di Gerry Scotti ha sconfitto Techetechetè. In prima serata, sul podio Presadiretta, davanti al match di basket Bosnia-Italia e Tu la conosci Claudia? con Aldo, Giovanni e Giacomo. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 31 agosto: chi ha vinto tra Imma Tataranni, La notte nel cuore e Tu la conosci Claudia?

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai1, Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 : 1.916.000 spettatori (15.5%);

: 1.916.000 spettatori (15.5%); Canale5, La Notte nel Cuore : 1.899.000 spettatori (15.4%);

: 1.899.000 spettatori (15.4%); Rai3, Presadiretta: 940.000 spettatori (6.7).

Fuori dal podio:

Rai2, Basket Bosnia-Italia : 802.000 spettatori (5.4%);

: 802.000 spettatori (5.4%); Italia1, Tu la conosci Claudia? : 709.000 spettatori (5.1%);

: 709.000 spettatori (5.1%); Rete4, Freedom – Oltre il Confine : 577.000 spettatori (4.6%);

: 577.000 spettatori (4.6%); Nove, La Corrida : 435.000 spettatori con il 3.4% nella prima parte e 267.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte chiamata Il Vincitore;

: 435.000 spettatori con il 3.4% nella prima parte e 267.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte chiamata Il Vincitore; Tv8, I delitti del BarLume : 314.000 spettatori (2.4%);

: 314.000 spettatori (2.4%); La7, Diana – La storia segreta di Lady D: 289.000 spettatori (2.1%).

ANSA

Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna

I dati dell’access prime time: i numeri de La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.130.000 spettatori (26.3%);

: 4.130.000 spettatori (26.3%); Rai1, Techetechetè : 2.502.000 spettatori (16%);

: 2.502.000 spettatori (16%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 896.000 spettatori (5.8%).

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 855.000 spettatori (5.4%);

: 855.000 spettatori (5.4%); Rete4, 4 di Sera Weekend : 603.000 spettatori (3.9%) nella prima parte e 484.000 spettatori (3.1%) nella seconda;

: 603.000 spettatori (3.9%) nella prima parte e 484.000 spettatori (3.1%) nella seconda; Tv8, 4 Ristoranti : 399.000 spettatori (2.6%);

: 399.000 spettatori (2.6%); Nove, Little Big Italy: 284.000 spettatori (1.9%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.492.000 spettatori (19.9%);

: 2.492.000 spettatori (19.9%); Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.683.000 spettatori (15.8%);

: 1.683.000 spettatori (15.8%); Rai3, TGR: 1.733.000 spettatori (13.7%).

Fuori dal podio:

Canale5, Sarabanda : 1.667.000 spettatori (14%);

: 1.667.000 spettatori (14%); Canale5, Sarabanda – Prima Sfida : 1.289.000 spettatori (13%);

: 1.289.000 spettatori (13%); Tv8, GP Formula 1 : 1.001.000 spettatori (9.9%);

: 1.001.000 spettatori (9.9%); Rete4, La Promessa : 677.000 spettatori (5%);

: 677.000 spettatori (5%); Rai3, Blob : 477.000 spettatori (3.5%);

: 477.000 spettatori (3.5%); Rai2, NCIS : 445.000 spettatori (3.4%);

: 445.000 spettatori (3.4%); Italia1, C.S.I. Miami : 420.000 spettatori (3.2%);

: 420.000 spettatori (3.2%); Italia1, Studio Aperto Mag : 363.000 spettatori (3.4%);

: 363.000 spettatori (3.4%); Rai2, The Rookie : 319.000 spettatori (2.9%);

: 319.000 spettatori (2.9%); Rai2, TG Dossier : 231.000 spettatori (2.5%);

: 231.000 spettatori (2.5%); Nove, Little Big Italy: 205.000 spettatori (1.9%).