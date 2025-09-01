Ascolti tv ieri domenica 31 agosto chi vince tra Imma Tataranni, La notte nel cuore e Tu la conosci Claudia?
Ascolti tv di domenica 31 agosto 2025, sfida Auditel in 1^ serata con La notte nel cuore che sfida Imma Tataranni e Tu la conosci Claudia?
La Rai ha piazzato ancora la doppietta battendo Mediaset 2 a 1 nella giornata di domenica 31 agosto per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato Ra1 sia in prima serata con Imma Tataranni (che ha superato La Notte nel cuore su Canale 5) sia nel preserale con Reazione a Catena (davanti a Sarabanda). Nell’access prime time, invece, Canale 5 con La ruota della fortuna di Gerry Scotti ha sconfitto Techetechetè. In prima serata, sul podio Presadiretta, davanti al match di basket Bosnia-Italia e Tu la conosci Claudia? con Aldo, Giovanni e Giacomo. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 31 agosto: chi ha vinto tra Imma Tataranni, La notte nel cuore e Tu la conosci Claudia?
- I dati dell'access prime time: i numeri de La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Ascolti tv 31 agosto: chi ha vinto tra Imma Tataranni, La notte nel cuore e Tu la conosci Claudia?
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai1, Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2: 1.916.000 spettatori (15.5%);
- Canale5, La Notte nel Cuore: 1.899.000 spettatori (15.4%);
- Rai3, Presadiretta: 940.000 spettatori (6.7).
Fuori dal podio:
- Rai2, Basket Bosnia-Italia: 802.000 spettatori (5.4%);
- Italia1, Tu la conosci Claudia?: 709.000 spettatori (5.1%);
- Rete4, Freedom – Oltre il Confine: 577.000 spettatori (4.6%);
- Nove, La Corrida: 435.000 spettatori con il 3.4% nella prima parte e 267.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte chiamata Il Vincitore;
- Tv8, I delitti del BarLume: 314.000 spettatori (2.4%);
- La7, Diana – La storia segreta di Lady D: 289.000 spettatori (2.1%).
Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna
I dati dell’access prime time: i numeri de La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.130.000 spettatori (26.3%);
- Rai1, Techetechetè: 2.502.000 spettatori (16%);
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 896.000 spettatori (5.8%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 855.000 spettatori (5.4%);
- Rete4, 4 di Sera Weekend: 603.000 spettatori (3.9%) nella prima parte e 484.000 spettatori (3.1%) nella seconda;
- Tv8, 4 Ristoranti: 399.000 spettatori (2.6%);
- Nove, Little Big Italy: 284.000 spettatori (1.9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.492.000 spettatori (19.9%);
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.683.000 spettatori (15.8%);
- Rai3, TGR: 1.733.000 spettatori (13.7%).
Fuori dal podio:
- Canale5, Sarabanda: 1.667.000 spettatori (14%);
- Canale5, Sarabanda – Prima Sfida: 1.289.000 spettatori (13%);
- Tv8, GP Formula 1: 1.001.000 spettatori (9.9%);
- Rete4, La Promessa: 677.000 spettatori (5%);
- Rai3, Blob: 477.000 spettatori (3.5%);
- Rai2, NCIS: 445.000 spettatori (3.4%);
- Italia1, C.S.I. Miami: 420.000 spettatori (3.2%);
- Italia1, Studio Aperto Mag: 363.000 spettatori (3.4%);
- Rai2, The Rookie: 319.000 spettatori (2.9%);
- Rai2, TG Dossier: 231.000 spettatori (2.5%);
- Nove, Little Big Italy: 205.000 spettatori (1.9%).