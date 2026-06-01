Ascolti tv ieri domenica 31 maggio chi ha vinto tra Meglio tardi che mai, Report e Racconto di una notte
Ascolti tv domenica 31 maggio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Meglio tardi che mai che affronta Report e Fuori dal Coro
La Rai centra il tris nella giornata di domenica 31 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino supera La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Meglio tardi che mai (Rai 1) a chiudere davanti a Report (Rai 3) e Racconto di una notte (Canale 5). Ai piedi del podio Fuori dal Coro (Rete 4), Jason Bourne (Italia 1), The Rookie (Rai 2), Bohemian Rhapsody (Tv8), Samusà (Nove) e Monuments Men (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 31 maggio: chi ha vinto tra Meglio tardi che mai, Racconto di una notte, Report, Fuori dal Coro
- I dati dell'access prime time, i risultati di Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 31 maggio: chi ha vinto tra Meglio tardi che mai, Racconto di una notte, Report, Fuori dal Coro
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:
- Rai 1, Meglio tardi che mai: 1.929.000 spettatori (14,2%);
- Rai 3, Report: 1.779.000 spettatori (11,9%);
- Canale 5, Racconto di una notte: 1.745.000 spettatori (14,4%).
Fuori dal podio:
- Rete 4, Fuori dal Coro: 823.000 spettatori (776%);
- Italia 1, Jason Bourne: 761.000 spettatori (5,4%);
- Rai 2, The Rookie – 2° episodio: 591.000 spettatori (3,9%);
- Tv8, Bohemian Rhapsody: 542.000 spettatori (4,1%);
- Rai 2, The Rookie – 1° episodio: 449.000 spettatori (2,8%);
- Nove, Samusà: 331.000 spettatori (2,5%).
- La7, Monuments Men: 297.000 spettatori (2,3%).
I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.153.000 spettatori (26,1%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.817.000 spettatori (23,8%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 2.911.000 spettatori (19,5%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, NCIS: 865.000 spettatori (5,6%);
- La7, In Onda – 1^ parte: 779.000 spettatori (5,1%);.
- Rete 4, 4 di Sera Weekend: 673.000 spettatori (4,6%);
- La7, In Onda – 2^ parte: 671.000 spettatori (4,1%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera Weekend: 573.000 spettatori (3,6%);
- Nove, Little Big Italy: 380.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 250.000 spettatori (1,6%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 3.128.000 spettatori (25,4%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.078.000 spettatori (20%);
- Rai 3, TGR: 1.633.000 spettatori (13,2%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Avanti un altro: 1.692.000 spettatori (14,7%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.366.000 spettatori (13,9%);
- Rete 4, La promessa: 813.000 spettatori (6%).
E ancora:
- Rai 3, Blob: 643.000 spettatori (4,6%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 588.000 spettatori (4,4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 395.000 spettatori (3,7%);
- Rai 2, Equitazione: 257.000 spettatori (1,9%);
- Nove, Little Big Italy: 229.000 spettatori (2,1%);
- Tv8, Italia’s Got Talent: 144.000 spettatori (1,3%).