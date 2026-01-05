Ascolti tv ieri domenica 4 gennaio chi ha vinto tra Chi vuol essere Milionario, Prima di noi e Report
Mediaset sfiora il tris nella giornata di domenica 4 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv commerciale nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità (Rai 1) a chiudere davanti a Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è ancora Chi vuol essere milionario (Canale 5) a finire dietro Prima di noi (Rai 1) ma comunque davanti a Report (Rai 3). Ai piedi del podio Forrest Gump (Italia 1), Zona Bianca (Rete 4), Mamma, qui comando io (Rai 2), Una giornata particolare (La7), La bella e la bestia (Tv8) e Che tempo che fa – Best of di Fabio Fazio (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Prima di noi: 2.570.000 spettatori (15,5%);
- Canale 5, Chi vuol essere milionario: 2.433.000 spettatori (18,5%);
- Rai 3, Report: 1.480.000 spettatori (8,4%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Forrest Gump: 988.000 spettatori (6,2%);
- Rete 4, Zona Bianca: 900.000 spettatori (7%);
- Rai 2, Mamma, qui comando io: 725.000 spettatori (3,9%);
- La7, Una giornata particolare: 535.000 spettatori (3,3%);
- Tv8, La bella e la bestia: 514.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Che tempo che fa – Best of: 263.000 spettatori (2,4%).
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.146.000 spettatori (26,3%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.703.000 spettatori (23,9%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.998.000 spettatori (20,8%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.207.000 spettatori (6,1%);
- Italia 1, NCIS: 978.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 807.000 spettatori (4,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 634.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 626.000 spettatori (3,2%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.785.000 spettatori (27,1%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.636.000 spettatori (23,2%);
- Rai 3, TGR: 2.446.000 spettatori (13,7%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Caduta Libera: 2.179.000 spettatori (12,8%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.603.000 spettatori (10,9%);
- Rete 4, La promessa: 946.000 spettatori (5,1%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 799.000 spettatori (5%);
- Rai 3, Blob: 797.000 spettatori (4,2%);
- Italia 1, CSI: 706.000 spettatori (3,9%);
- Nove, Little Big Italy: 477.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, 9-1-1: 467.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, Tg2 Dossier: 357.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, 4 Hotel: 337.000 spettatori (2%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 320.000 spettatori (1,9%).