Ascolti TV ieri domenica 4 ottobre, Verissimo vince la sfida con Francesco - Il Santo di Tutti: i dati Auditel
Verissimo vince la prima serata con 2,8 milioni: la sfida con Francesco - Il Santo di Tutti e i dati Auditel
Ascolti TV di domenica 4 ottobre 2026, sfida Auditel in prima serata tra Verissimo e Francesco - Il Santo di Tutti. In access prime time Affari Tuoi "salta" e Francesco - Il Cantico viene superato da La Ruota della Fortuna, mentre Reazione a Catena batte Caduta Libera nel preserale.
La sfida degli ascolti TV di ieri, domenica 4 ottobre 2026, premia Verissimo su Canale 5: la trasmissione di Silvia Toffanin conquista 2.877.000 spettatori e il 17% di share, staccando Francesco – Il santo di tutti con Roberto Benigni su Rai 1, fermo a 1.769.000 spettatori e il 14,3%. In access prime time è invece la Ruota della Fortuna a battere Francesco – Il Cantico mentre nel preserale Reazione a Catena supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 4 ottobre: chi ha vinto tra Verissimo, Francesco, Racconto di una notte, Le Iene e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi supera Francesco - Il Cantico
- Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Ascolti TV 4 ottobre: chi ha vinto tra Verissimo, Francesco, Racconto di una notte, Le Iene e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di giovedì 1 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Canale 5, Verissimo: 2.877.000 spettatori (17%);
- Rai 1, Francesco, il santo di tutti: 1.769.000 spettatori (14,3%);
- Canale 5, Racconto di una notte: 1.404.000 spettatori (14,6%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, Le Iene: 1.201.000 spettatori (10,8%);
- Rai 3, Presadiretta: 978.000 spettatori (5,9%);
- Tv8, Portogallo-Norvegia: 960.000 spettatori (5,5%);
- Rai 2, The Rookie: 723.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 565.000 spettatori (5,2%);
- Nove, Comedy Match: 391.000 spettatori (2,7%);
- La7, Il processo di Norimberga: 282.000 spettatori (2,7%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera Francesco – Il Cantico
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti “salta” un giro nell’access prime time di domenica 4 ottobre.
Francesco – Il Cantico raggiunge 3.723.000 spettatori e il 20,2%, La Ruota della Fortuna invece raccoglie 4.753.000 spettatori e il 25,7%.
Questi i dati completi:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.753.000 spettatori (25,7%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.962.000 spettatori (21,9%);
- Rai 1, Francesco – Il Cantico: 3.723.000 spettatori (20,2%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, In Onda: 1.046.000 spettatori (5,7%);
- Italia 1, NCIS: 912.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, Realpolitik – 1^ parte: 689.000 spettatori (3,9%);
- Rete 4, Realpolitik – 2^ parte: 581.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Cash or Trash: 567.000 spettatori (3,1%).
Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Nel preserale di domenica 4 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.599.000 spettatori (23,8%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.455.000 spettatori (20,9%);
- Rai 3, TGR: 2.336.000 spettatori (15,3%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.165.000 spettatori (15,8%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.639.000 spettatori (15,6%).
A seguire:
- Rete 4, La Promessa: 880.000 spettatori (5,3%);
- Rai 3, Blob: 852.000 spettatori (5%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 740.000 spettatori (4,5%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 533.000 spettatori (4%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 514.000 spettatori (3,3%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 452.000 spettatori (3,7%);
- Italia 1, CSI: 422.000 spettatori (2,7%);
- Nove, Little Big Italy: 320.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, Tg2 Dossier: 303.000 spettatori (3,1%).