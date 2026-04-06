Ascolti tv ieri domenica 5 aprile chi ha vinto tra Le Donne della Bibbia, Filumena Marturano, Borgo dei Borghi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Domenica 5 aprile, per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv di Pasqua in prime time, ha trionfato Canale 5. I dati Auditel, infatti, hanno premiato la fiction Le Donne della Bibbia che ha battuto Filumena Marturano su Rai1. Medaglia di bronzo per Rai3, grazie al Borgo dei Borghi. In access prime time ha invece vinto l’ammiraglia della tv pubblica: Affari Tuoi di Stefano De Martino ha avuto la meglio su La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Anche nel preserale Rai1 ha trionfato: L’Eredità di Marco Liorni ha battuto nettamente Caduta libera di Max Giusti.

Ascolti tv 5 aprile: chi ha vinto tra Le Donne della Bibbia, Filumena Marturano e Il Borgo dei Borghi

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale 5, Le Donne della Bibbia : 2.281.000 spettatori (17,1%)

: 2.281.000 spettatori (17,1%) Rai1, Filumena Marturano : 1.972.000 spettatori (13.8%)

: 1.972.000 spettatori (13.8%) Rai3, Il Borgo dei Borghi: 1.221.000 spettatori (7.7%)

Fuori dal podio:

Italia1, Anche meno : 765.000 spettatori (5.5%)

: 765.000 spettatori (5.5%) Rete4, Codice d’onore : 747.000 spettatori (5.3%)

: 747.000 spettatori (5.3%) Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 709.000 spettatori (4.3%)

: 709.000 spettatori (4.3%) Nove, Che Tempo Che Fa – Best of : 398.000 spettatori (3.6%)

: 398.000 spettatori (3.6%) Tv8, Foodish: 321.000 spettatori (2.2%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 4.248.000 spettatori (25,6%)

: 4.248.000 spettatori (25,6%) Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.020.000 spettatori (24.2%)

: 4.020.000 spettatori (24.2%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 835.000 spettatori (5%)

Ai piedi del podio:

Rete4, 4 di Sera Weekend prima parte: 740.000 spettatori (4.6%)

prima parte: 740.000 spettatori (4.6%) La7, Barbero Risponde : 688.000 spettatori (4.2%)

: 688.000 spettatori (4.2%) Rete4, 4 di Sera Weekend seconda parte: 600.000 spettatori (3.6%)

seconda parte: 600.000 spettatori (3.6%) Nove, Little Big Italy : 417.000 spettatori (2.6%)

: 417.000 spettatori (2.6%) Tv8, 4 Ristoranti: 395.000 spettatori (2.4%)

Gli ascolti tv del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.401.000 spettatori (25.8%)

: 3.401.000 spettatori (25.8%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.370.000 spettatori (21.8%)

: 2.370.000 spettatori (21.8%) Rai3, TGR: 1.910.000 spettatori (14.3%)

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta Libera : 1.856.000 spettatori (15.2%)

: 1.856.000 spettatori (15.2%) Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.470.000 spettatori (14.5%)

: 1.470.000 spettatori (14.5%) Rai3, Blob : 825.000 spettatori (5.4%)

: 825.000 spettatori (5.4%) Rete4, La Promessa : 871.000 spettatori (6%)

: 871.000 spettatori (6%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 503.000 spettatori (3.5%)

: 503.000 spettatori (3.5%) Rai2, F.B.I. (secondo episodio) : 473.000 spettatori (3.3%)

: 473.000 spettatori (3.3%) Italia1, Studio Aperto Mag : 351.000 spettatori (3.1%)

: 351.000 spettatori (3.1%) Rai2, F.B.I. (primo episodio): 318.000 spettatori (2.7%)

E ancora: