Ascolti tv ieri domenica 5 luglio chi ha vinto tra Mondiali, Racconto di una notte, Presadiretta e I corti
Ascolti tv domenica 5 luglio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Brasile-Norvegia dei Mondiali che affronta Presadiretta, Racconto di una notte e I corti
La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 5 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino lascia campo a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Brasile-Norvegia dei Mondiali Usa (Rai 1) a chiudere davanti a Racconto di una notte (Canale 5) e Presadiretta (Rai 3). Ai piedi del podio La rivolta delle ex (Italia 1), Elsbeth (Rai 2), House of Trump – Affari di famiglia (La7), Delitti ai Caraibi (Rete 4), Italia’s Got Talent (Tv8) e I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 5 luglio: chi ha vinto tra Brasile-Norvegia, Racconto di una notte, Presadiretta e il trio Aldo, Giovanni e Giacomo
- I dati dell'access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ascolti tv 5 luglio: chi ha vinto tra Brasile-Norvegia, Racconto di una notte, Presadiretta e il trio Aldo, Giovanni e Giacomo
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Brasile-Norvegia: 5.737.000 spettatori (42%);
- Canale 5, Racconto di una notte: 1.580.000 spettatori (12,4%);
- Rai 3, Presadiretta: 790.000 spettatori (5,3%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, La rivolta delle ex: 692.000 spettatori (4,7%);
- Rai 2, Elsbeth: 456.000 spettatori (3,3%);
- La7, House of Trump – Affari di famiglia: 401.000 spettatori (2,6%);
- Rete 4, Delitti ai Caraibi: 392.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, Italia’s Got Talent: 373.000 spettatori (2,5%);
- Nove, I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo: 351.000 spettatori (2,3%).
I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.717.000 spettatori (24,8%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.050.000 spettatori (20,5%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 2.812.000 spettatori (19,2%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 826.000 spettatori (5,6%);
- Italia 1, NCIS: 720.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 4 di Sera Weekend – 1^ parte: 587.000 spettatori (4%);
- Rete 4, 4 di Sera Weekend – 2^ parte: 537.000 spettatori (3,6%).
E ancora:
- Rai 3, Le ragazze: 460.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Little Big Italy: 337.000 spettatori (2,3%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 2.635.000 spettatori (21,8%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 1.870.000 spettatori (18,1%);
- Rai 3, TGR: 1.711.000 spettatori (13,8%).
Fuori dal podio:
- Tv8, F1 – GP Silvestone: 1.553.000 spettatori (12,2%);
- Canale 5, Avanti un altro: 1.291.000 spettatori (11,4%);
- Canale 5, Avanti il primo: 983.000 spettatori (10,4%).
E ancora:
- Rete 4, La promessa: 745.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, Blob: 647.000 spettatori (4,6%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 412.000 spettatori (3,1%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 388.000 spettatori (3,6%);
- Rai 2, Paraguay-Francia: 314.000 spettatori (2,7%);
- Rai 2, Italia chiama America: 312.000 spettatori (3,5%);
- Nove, Little Big Italy: 191.000 spettatori (1,7%).