Ascolti tv ieri domenica 5 luglio chi ha vinto tra Mondiali, Racconto di una notte, Presadiretta e I corti

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 5 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino lascia campo a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Brasile-Norvegia dei Mondiali Usa (Rai 1) a chiudere davanti a Racconto di una notte (Canale 5) e Presadiretta (Rai 3). Ai piedi del podio La rivolta delle ex (Italia 1), Elsbeth (Rai 2), House of Trump – Affari di famiglia (La7), Delitti ai Caraibi (Rete 4), Italia’s Got Talent (Tv8) e I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 5 luglio: chi ha vinto tra Brasile-Norvegia, Racconto di una notte, Presadiretta e il trio Aldo, Giovanni e Giacomo

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Brasile-Norvegia : 5.737.000 spettatori (42%);

: 5.737.000 spettatori (42%); Canale 5, Racconto di una notte : 1.580.000 spettatori (12,4%);

: 1.580.000 spettatori (12,4%); Rai 3, Presadiretta: 790.000 spettatori (5,3%).

Fuori dal podio:

Italia 1, La rivolta delle ex : 692.000 spettatori (4,7%);

692.000 spettatori (4,7%); Rai 2, Elsbeth : 456.000 spettatori (3,3%);

: 456.000 spettatori (3,3%); La7, House of Trump – Affari di famiglia : 401.000 spettatori (2,6%);

: 401.000 spettatori (2,6%); Rete 4, Delitti ai Caraibi : 392.000 spettatori (2,7%);

: 392.000 spettatori (2,7%); Tv8, Italia’s Got Talent : 373.000 spettatori (2,5%);

: 373.000 spettatori (2,5%); Nove, I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo: 351.000 spettatori (2,3%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 3.717.000 spettatori (24,8%);

: 3.717.000 spettatori (24,8%); Rai 1, Affari Tuoi : 3.050.000 spettatori (20,5%);

: 3.050.000 spettatori (20,5%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 2.812.000 spettatori (19,2%).

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 826.000 spettatori (5,6%);

: 826.000 spettatori (5,6%); Italia 1, NCIS : 720.000 spettatori (4,9%);

: 720.000 spettatori (4,9%); Rete 4, 4 di Sera Weekend – 1^ parte : 587.000 spettatori (4%);

: 587.000 spettatori (4%); Rete 4, 4 di Sera Weekend – 2^ parte: 537.000 spettatori (3,6%).

E ancora:

Rai 3, Le ragazze : 460.000 spettatori (3,1%);

: 460.000 spettatori (3,1%); Nove, Little Big Italy: 337.000 spettatori (2,3%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 2.635.000 spettatori (21,8%);

: 2.635.000 spettatori (21,8%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 1.870.000 spettatori (18,1%);

: 1.870.000 spettatori (18,1%); Rai 3, TGR: 1.711.000 spettatori (13,8%).

Fuori dal podio:

Tv8, F1 – GP Silvestone : 1.553.000 spettatori (12,2%);

: 1.553.000 spettatori (12,2%); Canale 5, Avanti un altro : 1.291.000 spettatori (11,4%);

: 1.291.000 spettatori (11,4%); Canale 5, Avanti il primo: 983.000 spettatori (10,4%).

E ancora:

Rete 4, La promessa : 745.000 spettatori (5,6%);

: 745.000 spettatori (5,6%); Rai 3, Blob : 647.000 spettatori (4,6%);

: 647.000 spettatori (4,6%); Italia 1, Hawaii Five-0: 412.000 spettatori (3,1%);

412.000 spettatori (3,1%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 388.000 spettatori (3,6%);

388.000 spettatori (3,6%); Rai 2, Paraguay-Francia : 314.000 spettatori (2,7%);

: 314.000 spettatori (2,7%); Rai 2, Italia chiama America : 312.000 spettatori (3,5%);

: 312.000 spettatori (3,5%); Nove, Little Big Italy: 191.000 spettatori (1,7%).