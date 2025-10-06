NOTIZIE
Temi Caldi:

Ascolti tv ieri domenica 5 ottobre chi ha vinto tra Balene, La Notte nel Cuore, Che tempo che fa e Le Iene

Ascolti tv domenica 5 ottobre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Balene contro La Notte nel Cuore, Le Iene, Che tempo che fa, Fuori dal Coro e Presadiretta

Pubblicato: Aggiornato:

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 5 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte Affari Tuoi (Canale 5), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Balene – Amiche per sempre (Rai 1) a chiudere davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5) e Che tempo che fa di Fabio Fazio (Nove). Ai piedi del podio Le Iene (Italia 1), Presadiretta (Rai 3), Fuori dal Coro (Rete 4), NCIS (Rai 2), Il cliente (La7)  e I delitti del BarLume (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 5 ottobre: chi ha vinto tra Balene – Amiche per sempre, Fazio, La Notte nel Cuore, Le Iene

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

  • Rai 1, Balene – Amiche per sempre – 1° episodio: 3.100.000 spettatori (18,1%);
  • Rai 1, Balene – Amiche per sempre – 2° episodio: 2.679.000 spettatori (18,3%);
  • Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.314.000 spettatori (15,9%);
  • Nove, Che tempo che fa: 1.562.000 spettatori (8,4%).

Fuori dal podio:

  • Italia 1, Le Iene: 1.207.000 spettatori (10,1%);
  • Nove, Che tempo che fa – Il Tavolo: 788.000 spettatori (6,9%);
  • Rai 3, Presadiretta: 754.000 spettatori (3,9%);
  • Rete 4, Fuori dal Coro: 704.000 spettatori (5,5%);
  • Rai 2, NCIS  – Origins: 521.000 spettatori (3%);
  • Rai 2, NCIS: 521.000 spettatori (2,7%);
  • La7, Il cliente: 371.000 spettatori (2,2%);
  • Tv8, I delitti del BarLume: 277.000 spettatori (1,7%).

stefano de martino conduttore affari tuoiANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

Il cast di Balene – Amiche per sempre

La nuova fiction di Rai 1 è tratto dal romanzo Balene di Barbara Cappi e Adriana Ciampi.

I protagonisti principali del cast:

  • Veronica Pivetti
  • Carla Signoris
  • Laura Adriani
  • Filippo Scicchitano
  • Paolo Sassanelli
  • Cesare Bocci
  • Giorgio Tirabassi

I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.765.000 spettatori (24,7%);
  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.715.000 spettatori (24,5%);
  • Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.644.000 spettatori (19,5%).

Ai piedi del podio:

  • Italia 1, NCIS: 1.080.000 spettatori (5,7%);
  • La7, In Onda: 893.000 spettatori (4,7%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 891.000 spettatori (4,8%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 724.000 spettatori (3,8%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 469.000 spettatori (2,5%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, Reazione a Catena: 3.666.000 spettatori (22,7%);
  • Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.550.000 spettatori (18,6%);
  • Canale 5, Avanti un altro: 2.471.000 spettatori (16,2%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, TGR: 2.332.000 spettatori (14,3%);
  • Canale 5, Avanti il primo: 1.889.000 spettatori (15,1%);
  • Rete 4, La promessa: 860.000 spettatori (5%);
  • Rai 2, Goldrake – 2° episodio: 721.000 spettatori (4,6%);
  • Nove, Che tempo che farà: 719.000 spettatori (4,2%);
  • Rai 3, Blob: 714.000 spettatori (4%);
  • Italia 1, CSI: 634.000 spettatori (3,8%);
  • Rai 2, Goldrake – 1° episodio: 583.000 spettatori (4,2%);
  • Rai 2, NCIS: 556.000 spettatori (3,2%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 511.000 spettatori (3,6%);
  • Nove, Little Big Italy: 316.000 spettatori (2,5%);
  • Tv8, 4 Foodish: 301.000 spettatori (1,8%);
  • Rai 2, Tg Dossier: 189.000 spettatori (1,6%);
  • La7, Grantchester – 2° episodio: 111.000 spettatori (0,7%);
  • La7, Grantchester – 1° episodio: 98.000 spettatori (0,8%).

ascolti-tv-ieri-domenica-5-ottobre-2025 ANSA

Leggi anche

HeyLight

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo