Ascolti tv ieri domenica 5 ottobre chi ha vinto tra Balene, La Notte nel Cuore, Che tempo che fa e Le Iene
Ascolti tv domenica 5 ottobre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Balene contro La Notte nel Cuore, Le Iene, Che tempo che fa, Fuori dal Coro e Presadiretta
La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 5 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte Affari Tuoi (Canale 5), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Balene – Amiche per sempre (Rai 1) a chiudere davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5) e Che tempo che fa di Fabio Fazio (Nove). Ai piedi del podio Le Iene (Italia 1), Presadiretta (Rai 3), Fuori dal Coro (Rete 4), NCIS (Rai 2), Il cliente (La7) e I delitti del BarLume (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Balene – Amiche per sempre – 1° episodio: 3.100.000 spettatori (18,1%);
- Rai 1, Balene – Amiche per sempre – 2° episodio: 2.679.000 spettatori (18,3%);
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.314.000 spettatori (15,9%);
- Nove, Che tempo che fa: 1.562.000 spettatori (8,4%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Le Iene: 1.207.000 spettatori (10,1%);
- Nove, Che tempo che fa – Il Tavolo: 788.000 spettatori (6,9%);
- Rai 3, Presadiretta: 754.000 spettatori (3,9%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 704.000 spettatori (5,5%);
- Rai 2, NCIS – Origins: 521.000 spettatori (3%);
- Rai 2, NCIS: 521.000 spettatori (2,7%);
- La7, Il cliente: 371.000 spettatori (2,2%);
- Tv8, I delitti del BarLume: 277.000 spettatori (1,7%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
Il cast di Balene – Amiche per sempre
La nuova fiction di Rai 1 è tratto dal romanzo Balene di Barbara Cappi e Adriana Ciampi.
I protagonisti principali del cast:
- Veronica Pivetti
- Carla Signoris
- Laura Adriani
- Filippo Scicchitano
- Paolo Sassanelli
- Cesare Bocci
- Giorgio Tirabassi
I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.765.000 spettatori (24,7%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.715.000 spettatori (24,5%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.644.000 spettatori (19,5%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, NCIS: 1.080.000 spettatori (5,7%);
- La7, In Onda: 893.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 891.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 724.000 spettatori (3,8%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 469.000 spettatori (2,5%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.666.000 spettatori (22,7%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.550.000 spettatori (18,6%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.471.000 spettatori (16,2%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.332.000 spettatori (14,3%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.889.000 spettatori (15,1%);
- Rete 4, La promessa: 860.000 spettatori (5%);
- Rai 2, Goldrake – 2° episodio: 721.000 spettatori (4,6%);
- Nove, Che tempo che farà: 719.000 spettatori (4,2%);
- Rai 3, Blob: 714.000 spettatori (4%);
- Italia 1, CSI: 634.000 spettatori (3,8%);
- Rai 2, Goldrake – 1° episodio: 583.000 spettatori (4,2%);
- Rai 2, NCIS: 556.000 spettatori (3,2%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 511.000 spettatori (3,6%);
- Nove, Little Big Italy: 316.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, 4 Foodish: 301.000 spettatori (1,8%);
- Rai 2, Tg Dossier: 189.000 spettatori (1,6%);
- La7, Grantchester – 2° episodio: 111.000 spettatori (0,7%);
- La7, Grantchester – 1° episodio: 98.000 spettatori (0,8%).