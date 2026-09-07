Ascolti tv ieri domenica 6 settembre chi ha vinto tra Racconto di una notte, Odio l'estate e Raoul Bova

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 6 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove comanda La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti davanti ad Affari Tuoi. Nel preserale è la finale Italia-Turchia degli Europei di Volley femminile su Rai 1 a battere The Wall (Canale 5). In prima serata invece è Sei mai stata sulla luna con Raoul Bova (Rai 1) a chiudere dietro a Racconto di una notte (Canale 5) ma davanti a Odio l’estate (Italia 1). Ai piedi del podio Che ci faccio qui (Rai 3), Italia-Usa di Basket femminile (Rai 2), Giganti (Rete 4), Gateway! (La7), Italia’s Got Talent (Tv8) e La Corrida Remix (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 6 settembre: chi ha vinto tra Racconto di una notte, Sei mai stata sulla luna e Aldo, Giovanni e Giacomo

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale 5, Racconto di una notte : 1.670.000 spettatori (15,5%);

: 1.670.000 spettatori (15,5%); Rai 1, Sei mai stata sulla Luna? : 1.523.000 spettatori (12,9%);

: 1.523.000 spettatori (12,9%); Italia 1, Odio l’estate: 941.000 spettatori (7,5%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Che ci faccio qui : 520.000 spettatori (3,9%);

: 520.000 spettatori (3,9%); Rai 2, Basket femminile Italia-Usa : 502.000 spettatori (3,6%).

: 502.000 spettatori (3,6%). Rete 4, Giganti : 495.000 spettatori (4,6%);

: 495.000 spettatori (4,6%); La7, Gateway! : 311.000 spettatori (2,5%);

: 311.000 spettatori (2,5%); Tv8, Italia’s Got Talent : 270.000 spettatori (2,6%);

: 270.000 spettatori (2,6%); Nove, La Corrida Remix: 153.000 spettatori (1,8%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 3.721.000 spettatori (25,3%);

: 3.721.000 spettatori (25,3%); Rai 1, Affari Tuoi : 3.320.000 spettatori (22,4%);

: 3.320.000 spettatori (22,4%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.159.000 spettatori (21,3%).

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 1.037.000 spettatori (7%);

: 1.037.000 spettatori (7%); Italia 1, NCIS : 809.000 spettatori (5,4%);

: 809.000 spettatori (5,4%); Rete 4, Realpolitik – 1^ parte : 607.000 spettatori (4,1%);

: 607.000 spettatori (4,1%); Rete 4, Realpolitik – 2^ parte: 530.000 spettatori (3,6%).

E ancora:

Rai 3, L’avversario : 430.000 spettatori (2,9%);

: 430.000 spettatori (2,9%); Nove, Little Big Italy : 325.000 spettatori (2,2%);

: 325.000 spettatori (2,2%); Tv8, 4 Ristoranti: 214.000 spettatori (1,5%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Europei Volley e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Volley femminile Italia-Turchia : 3.624.000 spettatori (29,5%);

: 3.624.000 spettatori (29,5%); Canale 5, The Wall : 1.807.000 spettatori (14,3%);

: 1.807.000 spettatori (14,3%); Rai 3, TGR: 1.583.000 spettatori (11,3%).

Fuori dal podio:

Canale 5, The Wall – I protagonisti : 1.158.000 spettatori (10,7%);

: 1.158.000 spettatori (10,7%); Rete 4, La promessa : 747.000 spettatori (5%);

: 747.000 spettatori (5%); Rai 3, Blob : 521.000 spettatori (3,4%);

: 521.000 spettatori (3,4%); Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 503.000 spettatori (3,4%).

E ancora:

Italia 1, Studio Aperto Mag: 380.000 spettatori (3,2%);

380.000 spettatori (3,2%); Italia 1, CSI: 379.000 spettatori (2,6%);

379.000 spettatori (2,6%); Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio : 325.000 spettatori (2,6%);

: 325.000 spettatori (2,6%); Nove, Little Big Italy : 299.000 spettatori (2,2%);

: 299.000 spettatori (2,2%); Tv8, Superbike: 205.000 spettatori (1,8%).