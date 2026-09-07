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Ascolti tv ieri domenica 6 settembre chi ha vinto tra Racconto di una notte, Odio l'estate e Raoul Bova

Ascolti tv domenica 6 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Racconto di una notte che affronta Sei mai stata sulla Luna e Odio l'estate

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simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 6 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove comanda La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti davanti ad Affari Tuoi. Nel preserale è la finale Italia-Turchia degli Europei di Volley femminile su Rai 1 a battere The Wall (Canale 5). In prima serata invece è Sei mai stata sulla luna con Raoul Bova (Rai 1) a chiudere dietro a Racconto di una notte (Canale 5) ma davanti a Odio l’estate (Italia 1). Ai piedi del podio Che ci faccio qui (Rai 3), Italia-Usa di Basket femminile (Rai 2), Giganti (Rete 4), Gateway! (La7), Italia’s Got Talent (Tv8) e La Corrida Remix (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 6 settembre: chi ha vinto tra Racconto di una notte, Sei mai stata sulla luna e Aldo, Giovanni e Giacomo

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

  • Canale 5, Racconto di una notte: 1.670.000 spettatori (15,5%);
  • Rai 1, Sei mai stata sulla Luna?: 1.523.000 spettatori (12,9%);
  • Italia 1, Odio l’estate: 941.000 spettatori (7,5%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, Che ci faccio qui: 520.000 spettatori (3,9%);
  • Rai 2, Basket femminile Italia-Usa: 502.000 spettatori (3,6%).
  • Rete 4, Giganti: 495.000 spettatori (4,6%);
  • La7, Gateway!: 311.000 spettatori (2,5%);
  • Tv8, Italia’s Got Talent: 270.000 spettatori (2,6%);
  • Nove, La Corrida Remix: 153.000 spettatori (1,8%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari TuoANSA
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuo

I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.721.000 spettatori (25,3%);
  • Rai 1, Affari Tuoi: 3.320.000 spettatori (22,4%);
  • Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.159.000 spettatori (21,3%).

Ai piedi del podio:

  • La7, In Onda: 1.037.000 spettatori (7%);
  • Italia 1, NCIS: 809.000 spettatori (5,4%);
  • Rete 4, Realpolitik – 1^ parte: 607.000 spettatori (4,1%);
  • Rete 4, Realpolitik – 2^ parte: 530.000 spettatori (3,6%).

E ancora:

  • Rai 3, L’avversario: 430.000 spettatori (2,9%);
  • Nove, Little Big Italy: 325.000 spettatori (2,2%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 214.000 spettatori (1,5%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Europei Volley e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, Volley femminile Italia-Turchia: 3.624.000 spettatori (29,5%);
  • Canale 5, The Wall: 1.807.000 spettatori (14,3%);
  • Rai 3, TGR: 1.583.000 spettatori (11,3%).

Fuori dal podio:

  • Canale 5, The Wall – I protagonisti: 1.158.000 spettatori (10,7%);
  • Rete 4, La promessa: 747.000 spettatori (5%);
  • Rai 3, Blob: 521.000 spettatori (3,4%);
  • Rai 2,  Blue Bloods – 2° episodio: 503.000 spettatori (3,4%).

E ancora:

  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 380.000 spettatori (3,2%);
  • Italia 1, CSI: 379.000 spettatori (2,6%);
  • Rai 2,  Blue Bloods – 1° episodio: 325.000 spettatori (2,6%);
  • Nove, Little Big Italy: 299.000 spettatori (2,2%);
  • Tv8, Superbike: 205.000 spettatori (1,8%).

ascolti-tv-ieri-domenica-6-settembre-2026 ANSA

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