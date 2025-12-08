Ascolti tv ieri domenica 7 dicembre chi ha vinto tra Chi Vuol Essere Milionario, Che tempo che fa e Report

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Altro successo di Gerry Scotti che ha stravinto la sfida degli ascolti tv di domenica 7 dicembre in prime time. Chi Vuol Essere Milionario su Canale 5 ha fatto il vuoto dietro di sé. Molto male Rai 1, sia con Prima della Scala – Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, sia con il film Sposa in rosso. Bene Report su Rai 3, mentre Che Tempo Che Fa ha fatto registrare un calo di pubblico. I dati Auditel hanno premiato l’ammiraglia Mediaset anche nell’access prime time dove La Ruota della Fortuna ha di nuovo trionfato a mani basse. Numeri da capogiro per il quiz show che è anche stato aiutato dall’assenza di Affari Tuoi, che ha lasciato spazio alla già citata Prima della scala, trasmessa dalle 17:58 alle 21:57, con un ascolto medio di 1.011.000 spettatori pari al 6.4% di share.

Ascolti tv 7 dicembre: chi ha vinto tra Chi Vuol Essere Milionario, Fabio Fazio e Report

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale 5, Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo : 3.003.000 spettatori (22,4%);

: 3.003.000 spettatori (22,4%); Rai 3, Report : 1.714.000 spettatori (10,6%);

: 1.714.000 spettatori (10,6%); Nove, Che tempo che fa: 1.465.000 spettatori (9,1%).

Fuori dal podio:

Rai 2, Improvvisamente a Natale mi sposo : 1.222.000 spettatori (7,2%);

: 1.222.000 spettatori (7,2%); Nove, Che tempo che fa – Il Tavolo : 810.000 spettatori (7,8%);

: 810.000 spettatori (7,8%); Rai 1, Sposa in rosso : 709.000 spettatori (5,1%);

: 709.000 spettatori (5,1%); Italia 1, Zelig On : 677.000 spettatori (5%);

677.000 spettatori (5%); Rete 4, Fuori dal Coro : 658.000 spettatori (5,3%);

: 658.000 spettatori (5,3%); Tv8, La chiave del Natale : 375.000 spettatori (2,3%);

: 375.000 spettatori (2,3%); La7, War Horse: 356.000 spettatori (2,4%).

I dati dell’access prime time, La Ruota della Fortuna vola al 29,9% di share

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.373.000 spettatori (29,9%);

: 5.373.000 spettatori (29,9%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 4.225.000 spettatori (23,6%);

: 4.225.000 spettatori (23,6%); Italia 1, NCIS – 2° episodio: 1.070.000 spettatori (6%);

Ai piedi del podio:

Italia 1, NCIS – 1° episodio : 932.000 spettatori (5,3%);

: 932.000 spettatori (5,3%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 779.000 spettatori (4,4%);

: 779.000 spettatori (4,4%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 700.000 spettatori (3,9%);

: 700.000 spettatori (3,9%); La7, In Onda : 544.000 spettatori (3%);

: 544.000 spettatori (3%); Tv 8, 4 Ristoranti: 399.000 spettatori (2,2%).

Gli ascolti tv del preserale: bene Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, Caduta Libera : 3.749.000 spettatori (24,1%);

: 3.749.000 spettatori (24,1%); Canale 5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 3.242.000 spettatori (22,7%).

: 3.242.000 spettatori (22,7%). Rai 3, TGR: 2.806.000 spettatori (17,5%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Blob : 1.173.000 spettatori (6,8%);

: 1.173.000 spettatori (6,8%); Rete 4, La promessa : 847.000 spettatori (5%);

: 847.000 spettatori (5%); Nove, Che tempo che farà : 764.000 spettatori (4,3%);

: 764.000 spettatori (4,3%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 604.000 spettatori (4,2%);

604.000 spettatori (4,2%); Italia 1, CSI: 558.000 spettatori (3,6%);

558.000 spettatori (3,6%); Rai 2, Sanremo Giovani : 457.000 spettatori (2,8%);

: 457.000 spettatori (2,8%); Rai 2, Tg Dossier : 447.000 spettatori (3,3%);

: 447.000 spettatori (3,3%); Nove, Little Big Italy : 377.000 spettatori (2,7%);

: 377.000 spettatori (2,7%); Rai 2, Goldrake : 266.000 spettatori (1,8%);

: 266.000 spettatori (1,8%); Tv8, Storie di calcio: 179.000 spettatori (1,1%).

Sfida tra Domenica In e Amici, Maria De Filippi vince di nuovo

Domenica In ha totalizzato 2.086.000 spettatori con il 16.2% nella prima parte, 1.861.000 spettatori con il 17% nella seconda parte e 1.788.000 spettatori con il 15.3% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara.

Nettamente avanti Canale5 che con Amici ha intrattenuto 3.003.000 spettatori pari al 23.7%. A seguire Verissimo che ha raccolto 1.961.000 spettatori pari al 18.4% nella prima parte e 2.318.000 spettatori pari al 18.5% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.