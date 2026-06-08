Ascolti tv ieri domenica 7 giugno chi ha vinto tra Grecia - Italia, Presadiretta, Aldo, Giovanni e Giacomo
Ascolti tv domenica 7 giugno 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Grecia - Italia che affronta Presadiretta, Racconto di una notte e Aldo, Giovanni e Giacomo
La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 7 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino lascia campo a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Grecia-Italia (Rai 1) a chiudere davanti a Racconto di una notte (Canale 5) e Il ricco, il povero e il maggiordomo (Italia 1). Ai piedi del podio Presadiretta (Rai 3), Guardia del corpo (Rete 4), The Rookie (Rai 2), La Corrida (Nove), Jumanji (Tv8), D-Day (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 7 giugno: chi ha vinto tra Grecia-Italia, Racconto di una notte, Presadiretta, Aldo, Giovanni e Giacomo
- I dati dell'access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ascolti tv 7 giugno: chi ha vinto tra Grecia-Italia, Racconto di una notte, Presadiretta, Aldo, Giovanni e Giacomo
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Grecia-Italia: 3.726.000 spettatori (22,7%);
- Canale 5, Racconto di una notte: 1.848.000 spettatori (14,9%);
- Italia 1, Il ricco, il povero e il maggiordomo: 1.103.000 spettatori (7,3%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Presadiretta: 894.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, Guardia del corpo: 722.000 spettatori (5,2%);
- Rai 2, The Rookie: 699.000 spettatori (4,2%);
- Nove, La Corrida: 524.000 spettatori (5,1%);
- Tv8, Jumanji: 389.000 spettatori (2,4%);
- La7, D-Day: 189.000 spettatori (1,8%).
I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.488.000 spettatori (26,5%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.130.000 spettatori (20,3%);
- La7, In Onda – 1^ parte: 937.000 spettatori (5,9%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, NCIS: 894.000 spettatori (5,5%);
- La7, In Onda – 2^ parte: 811.000 spettatori (4,7%).
- Rete 4, 4 di Sera Weekend: 625.000 spettatori (4,1%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera Weekend: 590.000 spettatori (3,5%);
- Rai 3, Illuminate: 567.000 spettatori (3,6%);
- Nove, Little Big Italy: 463.000 spettatori (2,8%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 2.474.000 spettatori (17,4%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 1.744.000 spettatori (13.9%);
- Rai 3, TGR: 1.478.000 spettatori (10,3%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Avanti un altro: 1.437.000 spettatori (10,6%);
- Tv8, F1: 1.348.000 spettatori (9,7%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.122.000 spettatori (9,5%).
E ancora:
- Rete 4, La promessa: 704.000 spettatori (4,7%);
- Rai 3, Blob: 573.000 spettatori (3,8%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 518.000 spettatori (3,5%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 376.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, Ascoli – Brescia: 332.000 spettatori (2,6%);