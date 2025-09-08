NOTIZIE
Temi Caldi:

Ascolti tv ieri domenica 7 settembre chi ha vinto tra Imma Tataranni, La Notte nel Cuore, Amadeus e Giordano

Ascolti tv domenica 7 settembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Imma Tataranni che affronta La Notte nel Cuore, Presa Diretta, Fuori dal Coro e Amadeus

Pubblicato: Aggiornato:

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 7 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte Affari Tuoi (Canale 5), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Imma Tataranni (Rai 1) a chiudere dietro a La Notte nel Cuore (Canale 5) ma davanti a Presa diretta (Rai 3). Ai piedi del podio Uncharted (Italia 1), Il lago della vendetta (Rai 2), Fuori dal Coro (Rete 4), MotoGP (Tv8), La Corrida (Nove) di Amadeus Il federale (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 7 settembre: chi ha vinto tra Imma Tataranni, La Notte nel Cuore, Presa Diretta, La Corrida

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

  • Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.032.000 spettatori (14,3%);
  • Rai 1, Imma Tataranni: 1.731.000 spettatori (11,7%);
  • Rai 3, Presa diretta: 825.000 spettatori (4,9%).

Fuori dal podio:

  • Italia 1, Uncharted: 793.000 spettatori (4,9%);
  • Rai 2, Il lago della vendetta: 630.000 spettatori (3,6%);
  • Rete 4, Fuori dal Coro: 555.000 spettatori (4,4%);
  • Tv8, MotoGP: 518.000 spettatori (3%)
  • Nove, La Corrida: 279.000 spettatori (2,1%);
  • La7, Il federale: 224.000 spettatori (1,3%).

tefano de martino conduttore affari tuoiANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.706.000 spettatori (21%);
  • Rai 1, Affari Tuoi: 3.198.000 spettatori (18,2%);
  • Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.064.000 spettatori (18%).

Ai piedi del podio:

  • Italia 1, NCIS: 822.000 spettatori (4,8%);
  • La7, In Onda: 711.000 spettatori (4,1%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 629.000 spettatori (3,7%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 491.000 spettatori (2,8%);
  • Nove, Little Big Italy: 405.000 spettatori (2,4%);
  • Tv8, Grid: 276.000 spettatori (1,6%);
  • Tv8, Paddock Live: 254.000 spettatori (1,4%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, Reazione a Catena: 2.939.000 spettatori (21,8%);
  • Rai 3, TGR: 2.123.000 spettatori (15,6%);
  • Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 1.874.000 spettatori (16,5%).

Fuori dal podio:

  • Canale 5, Avanti un altro: 1.825.000 spettatori (14,3%);
  • Canale 5, Avanti il primo: 1.274.000 spettatori (12,1%);
  • Rete 4, La promessa: 838.000 spettatori (5,6%);
  • Rai 3, Blob: 643.000 spettatori (4,1%);
  • Italia 1, CSI: 491.000 spettatori (3,4%);
  • Rai 2, NCIS: 477.000 spettatori (3,2%);
  • Rai 3, Palio di Asti: 459.000 spettatori (4,6%);
  • Rai 2, The Rookie: 428.000 spettatori (3,5%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 420.000 spettatori (3,6%);
  • Tv8, Moto 2: 305.000 spettatori (2%);
  • Nove, Little Big Italy: 292.000 spettatori (2,6%);
  • Tv8, Moto 3: 256.000 spettatori (2,3%);
  • La7, Piacere, sono un po’ incinta: 196.000 spettatori (1,8%).

ascolti-tv-ieri-domenica-7-settembre-2025 ANSA

Leggi anche

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo