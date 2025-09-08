Ascolti tv ieri domenica 7 settembre chi ha vinto tra Imma Tataranni, La Notte nel Cuore, Amadeus e Giordano
Ascolti tv domenica 7 settembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Imma Tataranni che affronta La Notte nel Cuore, Presa Diretta, Fuori dal Coro e Amadeus
La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 7 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte Affari Tuoi (Canale 5), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Imma Tataranni (Rai 1) a chiudere dietro a La Notte nel Cuore (Canale 5) ma davanti a Presa diretta (Rai 3). Ai piedi del podio Uncharted (Italia 1), Il lago della vendetta (Rai 2), Fuori dal Coro (Rete 4), MotoGP (Tv8), La Corrida (Nove) di Amadeus e Il federale (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 7 settembre: chi ha vinto tra Imma Tataranni, La Notte nel Cuore, Presa Diretta, La Corrida
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.032.000 spettatori (14,3%);
- Rai 1, Imma Tataranni: 1.731.000 spettatori (11,7%);
- Rai 3, Presa diretta: 825.000 spettatori (4,9%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Uncharted: 793.000 spettatori (4,9%);
- Rai 2, Il lago della vendetta: 630.000 spettatori (3,6%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 555.000 spettatori (4,4%);
- Tv8, MotoGP: 518.000 spettatori (3%)
- Nove, La Corrida: 279.000 spettatori (2,1%);
- La7, Il federale: 224.000 spettatori (1,3%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.706.000 spettatori (21%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.198.000 spettatori (18,2%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.064.000 spettatori (18%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, NCIS: 822.000 spettatori (4,8%);
- La7, In Onda: 711.000 spettatori (4,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 629.000 spettatori (3,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 491.000 spettatori (2,8%);
- Nove, Little Big Italy: 405.000 spettatori (2,4%);
- Tv8, Grid: 276.000 spettatori (1,6%);
- Tv8, Paddock Live: 254.000 spettatori (1,4%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 2.939.000 spettatori (21,8%);
- Rai 3, TGR: 2.123.000 spettatori (15,6%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 1.874.000 spettatori (16,5%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Avanti un altro: 1.825.000 spettatori (14,3%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.274.000 spettatori (12,1%);
- Rete 4, La promessa: 838.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, Blob: 643.000 spettatori (4,1%);
- Italia 1, CSI: 491.000 spettatori (3,4%);
- Rai 2, NCIS: 477.000 spettatori (3,2%);
- Rai 3, Palio di Asti: 459.000 spettatori (4,6%);
- Rai 2, The Rookie: 428.000 spettatori (3,5%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 420.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, Moto 2: 305.000 spettatori (2%);
- Nove, Little Big Italy: 292.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Moto 3: 256.000 spettatori (2,3%);
- La7, Piacere, sono un po’ incinta: 196.000 spettatori (1,8%).