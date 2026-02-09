Ascolti tv ieri domenica 8 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Chi vuol essere Milionario, Le Iene e le Olimpiadi
La Rai centra il tris nella giornata di domenica 8 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato davanti a Mediaset nell’access prime time, con Affari Tuoi che supera La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Cuori (Rai 1) a chiudere davanti a Chi vuol essere Milionario (Canale5) di Gerry Scotti e le Olimpiadi (Rai2). Ai piedi del podio Le Iene (Italia1), Surviving (La7), Report (Rai3), Fuori dal Coro (Rete4), Che tempo che fa (Nove) e Django (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 8 febbraio: chi ha vinto tra Cuori, Chi vuol essere Milionario, Le Iene e le Olimpiadi
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, Cuori (stagione 3): 2.822.000 spettatori (16,6%)
- Rai2, Olimpiadi Milano-Cortina – Pattinaggio Artistico: 3.111.000 spettatori (15,8%)
- Canale5, Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo: 1.876.000 spettatori (14,5%)
Fuori dal podio:
- Italia1, Le Iene: 1.320.000 spettatori (8,7%)
- Nove, Che Tempo Che Fa: 1.307.000 spettatori (6,9%)
- Nove, Il Tavolo: 736.000 spettatori (6,7%)
- Rai3, Report: 1.146.000 spettatori (6,3%)
- Rai3, Report – presentazione: 1.083.000 spettatori (5,3%)
- Rete4, Fuori dal Coro: 688.000 spettatori (5,3%)
- Rai3, Report Plus: 754.000 spettatori (5,2%)
- Nove, Che Tempo Che Fa – presentazione: 1.034.000 spettatori (5,1%)
- Rai3, Report Lab: 824.000 spettatori (4,1%)
- Nove, Che Tempo che Farà: 481.000 spettatori (2,6%)
- La7, Surviving – Il caso Epstein: 353.000 spettatori (2%)
- Tv8, Django – Unchained: 156.000 spettatori (1%)
I dati dell’access prime time, i numeri dei Affari Tuoi e Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.493.000 spettatori (21,8%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.261.000 spettatori (20,7%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.331.000 spettatori (16,6%)
Ai piedi del podio:
- Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte): 936.000 spettatori (4,7%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 867.000 spettatori (4,3%)
- La7, In Onda (prima parte): 175.000 spettatori (3,9%)
E ancora:
- Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 651.000 spettatori (3,2%)
- La7, In Onda Prima Serata (seconda parte): 538.000 spettatori (2,6%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 313.000 spettatori (1,5%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 3.849.000 spettatori (21,4%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.974.000 spettatori (18,3%)
- Rai2, Curling (Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026): 3.342.000 spettatori (17,9%)
Fuori dal podio:
- Rai2, Slittino (Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026): 2.726.000 spettatori (17,3%)
- Rai2, Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: 2.309.000 spettatori (13,1%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.279.000 spettatori (13,2%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.917.000 spettatori (12,5%)
- Rai3, TGR: 2.175.000 spettatori (11,9%)
- Rete4, La Promessa: 1.012.000 spettatori (5,3%)
E ancora:
- Italia1, Studio Aperto Mag: 548.000 spettatori (3,3%)
- Rai3, Blob: 624.000 spettatori (3,2%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 515.000 spettatori (2,8%)
- Nove, Little Big Italy: 342.000 spettatori (2,2%)
- Tv8, 4 Hotel: 259.000 spettatori (1,5%)