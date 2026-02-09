Ascolti tv ieri domenica 8 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Chi vuol essere Milionario, Le Iene e le Olimpiadi

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai centra il tris nella giornata di domenica 8 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato davanti a Mediaset nell’access prime time, con Affari Tuoi che supera La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Cuori (Rai 1) a chiudere davanti a Chi vuol essere Milionario (Canale5) di Gerry Scotti e le Olimpiadi (Rai2). Ai piedi del podio Le Iene (Italia1), Surviving (La7), Report (Rai3), Fuori dal Coro (Rete4), Che tempo che fa (Nove) e Django (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 8 febbraio: chi ha vinto tra Cuori, Chi vuol essere Milionario, Le Iene e le Olimpiadi

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:

Rai1, Cuori (stagione 3) : 2.822.000 spettatori (16,6%)

: 2.822.000 spettatori (16,6%) Rai2, Olimpiadi Milano-Cortina – Pattinaggio Artistico : 3.111.000 spettatori (15,8%)

: 3.111.000 spettatori (15,8%) Canale5, Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo: 1.876.000 spettatori (14,5%)

Fuori dal podio:

Italia1, Le Iene : 1.320.000 spettatori (8,7%)

: 1.320.000 spettatori (8,7%) Nove, Che Tempo Che Fa : 1.307.000 spettatori (6,9%)

: 1.307.000 spettatori (6,9%) Nove, Il Tavolo : 736.000 spettatori (6,7%)

: 736.000 spettatori (6,7%) Rai3, Report : 1.146.000 spettatori (6,3%)

: 1.146.000 spettatori (6,3%) Rai3, Report – presentazione : 1.083.000 spettatori (5,3%)

: 1.083.000 spettatori (5,3%) Rete4, Fuori dal Coro : 688.000 spettatori (5,3%)

: 688.000 spettatori (5,3%) Rai3, Report Plus : 754.000 spettatori (5,2%)

: 754.000 spettatori (5,2%) Nove, Che Tempo Che Fa – presentazione : 1.034.000 spettatori (5,1%)

: 1.034.000 spettatori (5,1%) Rai3, Report Lab : 824.000 spettatori (4,1%)

: 824.000 spettatori (4,1%) Nove, Che Tempo che Farà: 481.000 spettatori (2,6%)

481.000 spettatori (2,6%) La7, Surviving – Il caso Epstein : 353.000 spettatori (2%)

: 353.000 spettatori (2%) Tv8, Django – Unchained: 156.000 spettatori (1%)

I dati dell’access prime time, i numeri dei Affari Tuoi e Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 4.493.000 spettatori (21,8%)

: 4.493.000 spettatori (21,8%) Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.261.000 spettatori (20,7%)

: 4.261.000 spettatori (20,7%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.331.000 spettatori (16,6%)

Ai piedi del podio:

Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte) : 936.000 spettatori (4,7%)

: 936.000 spettatori (4,7%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 867.000 spettatori (4,3%)

: 867.000 spettatori (4,3%) La7, In Onda (prima parte): 175.000 spettatori (3,9%)

E ancora:

Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte) : 651.000 spettatori (3,2%)

: 651.000 spettatori (3,2%) La7, In Onda Prima Serata (seconda parte) : 538.000 spettatori (2,6%)

: 538.000 spettatori (2,6%) Tv8, 4 Ristoranti: 313.000 spettatori (1,5%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.849.000 spettatori (21,4%)

: 3.849.000 spettatori (21,4%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.974.000 spettatori (18,3%)

: 2.974.000 spettatori (18,3%) Rai2, Curling (Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026): 3.342.000 spettatori (17,9%)

Fuori dal podio:

Rai2, Slittino (Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026) : 2.726.000 spettatori (17,3%)

: 2.726.000 spettatori (17,3%) Rai2, Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 : 2.309.000 spettatori (13,1%)

: 2.309.000 spettatori (13,1%) Canale5, Caduta Libera : 2.279.000 spettatori (13,2%)

: 2.279.000 spettatori (13,2%) Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.917.000 spettatori (12,5%)

: 1.917.000 spettatori (12,5%) Rai3, TGR : 2.175.000 spettatori (11,9%)

: 2.175.000 spettatori (11,9%) Rete4, La Promessa: 1.012.000 spettatori (5,3%)

E ancora:

Italia1, Studio Aperto Mag : 548.000 spettatori (3,3%)

: 548.000 spettatori (3,3%) Rai3, Blob : 624.000 spettatori (3,2%)

: 624.000 spettatori (3,2%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 515.000 spettatori (2,8%)

515.000 spettatori (2,8%) Nove, Little Big Italy : 342.000 spettatori (2,2%)

: 342.000 spettatori (2,2%) Tv8, 4 Hotel: 259.000 spettatori (1,5%)