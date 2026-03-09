Ascolti tv ieri domenica 8 marzo chi ha vinto tra Imma Tataranni, Chi vuol essere Milionario, Le Iene e Fazio
Ascolti tv domenica 8 marzo 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Chi vuol essere milionario contro Imma Tataranni, Fazio e Le Iene
La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 8 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere non è Affari Tuoi (Rai 1) ma La Ruota della Fortuna (Canale 5), nel preserale vince il L’Eredità (Rai 1) contro Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Chi vuol essere milionario (Canale 5) a finire dietro a Imma Tataranni ma davanti a Che tempo che fa (Nove) di Fabio Fazio. Ai piedi del podio Le Iene (Italia 1), Presadiretta (Rai 3), Fuori dal Coro (Rete 4), Il caso Epstein (La7), Divorzio a Las Vegas (Rai 2) e Operation Fortune (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 8 marzo: chi ha vinto tra Imma Tataranni, Chi vuol essere Milionario, Che tempo che fa e Le Iene
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Imma Tataranni: 4.016.000 spettatori (24,2%);
- Canale 5, Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo: 1.589.000 spettatori (13,1%);
- Nove, Che Tempo Che Fa: 1.353.000 spettatori (7,8%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Le Iene: 1.231.000 spettatori (10%);
- Rai 3, Presadiretta: 738.000 spettatori (4,1%);
- Nove, Il Tavolo: 687.000 spettatori (6,9%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 651.000 spettatori (5,2%);
- La7, Il caso Epstein: 609.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, Divorzio a Las Vegas: 439.000 spettatori (2,4%);
- Tv8, Operation Fortune: 221.000 spettatori (1,3%).
I dati dell’access prime time, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.416.000 spettatori (23,1%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.319.000 spettatori (22,7%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.695.000 spettatori (19,4%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.080.000 spettatori (5,6%);
- Italia 1, NCIS: 1.004.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 958.000 spettatori (5%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 682.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 519.000 spettatori (2,7%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Caduta Libera senza L’Eredità
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.315.000 spettatori (25%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.200.000 spettatori (21,8%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.442.000 spettatori (15%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.122.000 spettatori (12,2%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.932.000 spettatori (14,3%);
- Rete 4, La promessa: 1.070.000 spettatori (5,8%);
- Rai 3, Blob: 807.000 spettatori (4,3%);
- Italia 1, CSI: 607.000 spettatori (3,4%).
E ancora:
- Nove, Che tempo che farà: 591.000 spettatori (3,3%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 546.000 spettatori (3,7%);
- Rai 2, 9-1-1: 496.000 spettatori (2,7%);
- Nove, Little Big Italy: 437.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, Tg2 Dossier: 319.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 318.000 spettatori (2%);
- Tv8, MasterChef: 305.000 spettatori (3,3%);
- La7, BookClub: 162.000 spetttori (1,2%).