Ascolti TV ieri domenica 8 novembre, Libera - Il caso Elena Palma batte Fazio e Report: i dati Auditel
Lunetta Savino vince la prima serata con oltre 2,8 milioni: la sfida con Racconto di una notte, F1 e Che tempo che fa. I dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, domenica 8 novembre 2026, premia Libera – Il caso Elena Palma su Rai 1 con Lunetta Savino che conquista 2.874.000 spettatori e il 16,1% di share nel primo episodio, staccando Che tempo che fa su Nove (1.849.000 spettatori, 10,6% di share) e Racconto di una notte su Canale 5 (1.706.000 spettatori e l’11,4%). Ai piedi del podio il nuovo Report senza Sigfrido Ranucci (1.182.000 spettatori, 6,6% di share). In access prime time è invece Affari Tuoi a chiudere davanti a la Ruota della Fortuna mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 8 novembre: chi ha vinto tra Lunetta Savino, Racconto di una notte, Che tempo che fa, Report, F1 e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 8 novembre: chi ha vinto tra Lunetta Savino, Racconto di una notte, Che tempo che fa, Report, F1 e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di domenica 8 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):
- Rai 1, Libera – Il caso Elena Palma – 1° episodio: 2.874.000 spettatori (16,1%);
- Rai 1, Libera – Il caso Elena Palma – 2° episodio: 2.549.000 spettatori (18,2%);
- Nove, Che tempo che fa: 1.855.000 spettatori (10,6%);
- Canale 5, Racconto di una notte: 1.721.000 spettatori (11,4%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Report: 1.192.000 spettatori (6,6%);
- Tv8, F1: 1.175.000 spettatori (6,7%);
- Italia 1, Atletico Madrid – Barcellona: 1.018.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 827.000 spettatori (6,7%);
- Rai 2, The Rookie – 2° episodio: 552.000 spettatori (3,1%)
- Rai 2, The Rookie – 1° episodio: 504.000 spettatori (2,5%)
- La7, The Gift: 320.000 spettatori (2,1%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
Stefano De Martino e Gerry Scotti sono tornati ad affrontarsi anche domenica 8 novembre.
Affari Tuoi ha conquistato 4.561.000 spettatori e il 23,3%, La Ruota della Fortuna invece ha raggiunto 4.180.000 spettatori e il 21,4%.
Questi i dati completi:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.561.000 spettatori (23,3%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.180.000 spettatori (21,4%);
- La7, In Onda: 986.000 spettatori (5,1%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- Rete 4, Realpolitik – 1^ parte: 735.000 spettatori (3,8%);
- Italia 1, NCIS: 699.000 spettatori (3,7%);
- Rete 4, Realpolitik – 2^ parte: 460.000 spettatori (2,3%).
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di domenica 8 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, L’Eredità: 3.870.000 spettatori (22,1%);
- Rai 3, TGR: 2.274.000 spettatori (12,7%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.119.000 spettatori (12,7%).
A seguire:
- Rete 4, La Promessa: 894.000 spettatori (4,8%);
- Rai 3, Blob: 789.000 spettatori (4,1%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 734.000 spettatori (3,9%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 550.000 spettatori (3,6%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 525.000 spettatori (3,2%);
- Nove, Little Big Italy: 471.000 spettatori (3,3%);
- Italia 1, CSI: 441.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Kampione: 353.000 spettatori (2,1%);
- Rai 2, Tg2 Dossier: 261.000 spettatori (1,9%).