Ascolti TV ieri domenica 8 novembre, Libera - Il caso Elena Palma batte Fazio e Report: i dati Auditel

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La sfida degli ascolti TV di ieri, domenica 8 novembre 2026, premia Libera – Il caso Elena Palma su Rai 1 con Lunetta Savino che conquista 2.874.000 spettatori e il 16,1% di share nel primo episodio, staccando Che tempo che fa su Nove (1.849.000 spettatori, 10,6% di share) e Racconto di una notte su Canale 5 (1.706.000 spettatori e l’11,4%). Ai piedi del podio il nuovo Report senza Sigfrido Ranucci (1.182.000 spettatori, 6,6% di share). In access prime time è invece Affari Tuoi a chiudere davanti a la Ruota della Fortuna mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 8 novembre: chi ha vinto tra Lunetta Savino, Racconto di una notte, Che tempo che fa, Report, F1 e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di domenica 8 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):

Rai 1, Libera – Il caso Elena Palma – 1° episodio: 2.874.000 spettatori (16,1%);

2.874.000 spettatori (16,1%); Rai 1, Libera – Il caso Elena Palma – 2° episodio: 2.549.000 spettatori (18,2%);

2.549.000 spettatori (18,2%); Nove, Che tempo che fa : 1.855.000 spettatori (10,6%);

: 1.855.000 spettatori (10,6%); Canale 5, Racconto di una notte: 1.721.000 spettatori (11,4%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Report : 1.192.000 spettatori (6,6%);

: 1.192.000 spettatori (6,6%); Tv8, F1 : 1.175.000 spettatori (6,7%);

: 1.175.000 spettatori (6,7%); Italia 1, Atletico Madrid – Barcellona : 1.018.000 spettatori (5,5%);

: 1.018.000 spettatori (5,5%); Rete 4, Fuori dal Coro : 827.000 spettatori (6,7%);

: 827.000 spettatori (6,7%); Rai 2, The Rookie – 2° episodio : 552.000 spettatori (3,1%)

: 552.000 spettatori (3,1%) Rai 2, The Rookie – 1° episodio : 504.000 spettatori (2,5%)

: 504.000 spettatori (2,5%) La7, The Gift: 320.000 spettatori (2,1%).

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna

Stefano De Martino e Gerry Scotti sono tornati ad affrontarsi anche domenica 8 novembre.

Affari Tuoi ha conquistato 4.561.000 spettatori e il 23,3%, La Ruota della Fortuna invece ha raggiunto 4.180.000 spettatori e il 21,4%.

Questi i dati completi:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.561.000 spettatori (23,3%);

: 4.561.000 spettatori (23,3%); Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.180.000 spettatori (21,4%);

: 4.180.000 spettatori (21,4%); La7, In Onda: 986.000 spettatori (5,1%).

Gli altri risultati dell’access prime time:

Rete 4, Realpolitik – 1^ parte : 735.000 spettatori (3,8%);

: 735.000 spettatori (3,8%); Italia 1 , NCIS : 699.000 spettatori (3,7%);

, : 699.000 spettatori (3,7%); Rete 4, Realpolitik – 2^ parte: 460.000 spettatori (2,3%).

ANSA

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di domenica 8 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera.

I dati completi:

Rai 1, L’Eredità : 3.870.000 spettatori (22,1%);

: 3.870.000 spettatori (22,1%); Rai 3, TGR : 2.274.000 spettatori (12,7%);

: 2.274.000 spettatori (12,7%); Canale 5, Caduta Libera: 2.119.000 spettatori (12,7%).

A seguire:

Rete 4, La Promessa : 894.000 spettatori (4,8%);

: 894.000 spettatori (4,8%); Rai 3, Blob : 789.000 spettatori (4,1%);

: 789.000 spettatori (4,1%); Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio : 734.000 spettatori (3,9%);

: 734.000 spettatori (3,9%); Italia 1 , Studio Aperto Mag : 550.000 spettatori (3,6%);

: 550.000 spettatori (3,6%); Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio : 525.000 spettatori (3,2%);

: 525.000 spettatori (3,2%); Nove, Little Big Italy : 471.000 spettatori (3,3%);

: 471.000 spettatori (3,3%); Italia 1, CSI : 441.000 spettatori (2,6%);

: 441.000 spettatori (2,6%); Tv8, Kampione : 353.000 spettatori (2,1%);

: 353.000 spettatori (2,1%); Rai 2, Tg2 Dossier: 261.000 spettatori (1,9%).