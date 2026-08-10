Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mediaset non centra il tris nella giornata di domenica 9 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su Sarabanda – Il torneo dei campioni (Canale 5), mentre in access prime time è dominio del Biscione con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (Canale 5) che batte L’Eredità Summer (Rai 1). In prima serata è Noos – L’avventura della conoscenza di Albero Angela (Rai 1) a chiudere dietro a Racconto di una notte (Canale 5). Poi Battleship (Italia 1). Ai piedi del podio Il padrino (Rete4) seguito da Elsbeth (Rai 2), Che ci faccio qui (Rai 3), Anplagghed (Nove), Febbre da cavallo (La7) e Italia’s Got Talent (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 9 agosto: chi ha vinto tra Noos di Alberto Angela, Racconto di una notte e Anplagghed di Aldo, Giovanni e Giacomo

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale5, Racconto di una Notte : 1.601.000 spettatori (16.3%)

: 1.601.000 spettatori (16.3%) Rai1, Noos – L’Avventura della Conoscenza : 1.293.000 spettatori (12.9%)

: 1.293.000 spettatori (12.9%) Italia1, Battleship: 665.000 spettatori (6.1%)

Fuori dal podio:

Rete4, Il Padrino : 541.000 spettatori (6%)

: 541.000 spettatori (6%) Rai2, Elsbeth : 495.000 spettatori (4%)

: 495.000 spettatori (4%) Rai3, replica di Che Ci Faccio Qui : 435.000 spettatori (3.8%)

: 435.000 spettatori (3.8%) Nove, Anplagghed : 407.000 spettatori (3.8%)

: 407.000 spettatori (3.8%) La7, Febbre da cavallo : 405.000 spettatori (3.5%)

: 405.000 spettatori (3.5%) Tv8, Italia’s Got Talent: 344.000 spettatori (3%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.742.000 spettatori (29.1%)

: 3.742.000 spettatori (29.1%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 2.911.000 spettatori (23.4%)

: 2.911.000 spettatori (23.4%) Rai1, L’Eredità Summer: 2.143.000 spettatori (16.7%)

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 934.000 spettatori (7.3%)

: 934.000 spettatori (7.3%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 735.000 spettatori (5.8%)

: 735.000 spettatori (5.8%) Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte) : 637.000 spettatori (5.2%)

: 637.000 spettatori (5.2%) Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 673.000 spettatori (5.2%)

E ancora:

Rai3, L’Avversario – L’Altra Faccia del Campione : 485.000 spettatori (3.8%)

: 485.000 spettatori (3.8%) Tv8, 4 Ristoranti : 257.000 spettatori (2.1%)

: 257.000 spettatori (2.1%) Nove, Little Big Italy: 252.000 spettatori (2.0%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.747.000 spettatori (26.3%)

: 2.747.000 spettatori (26.3%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.756.000 spettatori (19.4%)

: 1.756.000 spettatori (19.4%) Rai3, TGR: 1.765.000 spettatori (16.6%)

Fuori dal podio:

Canale5, Sarabanda – Il Torneo dei Campioni: Prima Sfida (replica) : 1.199.000 spettatori (13.9%)

: 1.199.000 spettatori (13.9%) Canale5, Sarabanda – Il Torneo dei Campioni : 1.184.000 spettatori (12%)

: 1.184.000 spettatori (12%) Rete4, La Promessa : 690.000 spettatori (6.2%)

: 690.000 spettatori (6.2%) Rai3, Blob : 559.000 spettatori (4.8%)

: 559.000 spettatori (4.8%) Italia1, Studio Aperto Mag : 371.000 spettatori (4%)

: 371.000 spettatori (4%) Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 431.000 spettatori (3.9%)

E ancora:

Rai2, Blue Bloods (primo episodio) : 358.000 spettatori (3.7%)

: 358.000 spettatori (3.7%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 388.000 spettatori (3.5%)

: 388.000 spettatori (3.5%) Rai2, TG2 Dossier : 261.000 spettatori (3.1%)

: 261.000 spettatori (3.1%) Nove, Little Big Italy: 275.000 spettatori (2.6%)

275.000 spettatori (2.6%) Tv8, Gran Premio di Moto3 : 195.000 spettatori (2.2%)

: 195.000 spettatori (2.2%) Tv8, Zona Rossa: 93.000 spettatori (0.9%)