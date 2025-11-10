Ascolti tv ieri domenica 9 novembre chi ha vinto tra Màkari 4, Che tempo che fa, Report e La Notte nel Cuore
La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 9 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte Affari Tuoi (Canale 5), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Màkari 4 (Rai 1) a chiudere davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5) e Che tempo che fa di Fabio Fazio (Nove). Ai piedi del podio Report (Rai 3), Le Iene Inside (Italia 1), Formula 1 (Tv8), Fuori dal Coro (Rete 4), SWAT (Rai 2) e Adaline (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Màkari 4: 2.965.000 spettatori (18,8%);
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.441.000 spettatori (15,1%);
- Nove, Che tempo che fa: 1.823.000 spettatori (10,1%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Report: 1.460.000 spettatori (8%);
- Italia 1, Le Iene Inside: 948.000 spettatori (7,6%);
- Tv8, Formula 1: 805.000 spettatori (4,5%);
- Nove, Che tempo che fa – Il Tavolo: 771.000 spettatori (7,4%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 602.000 spettatori (4,9%);
- Rai 2, SWAT: 542.000 spettatori (2,7%);
- La7, Adaline: 354.000 spettatori (1,9%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.147.000 spettatori (25,1%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.899.000 spettatori (23,9%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.977.000 spettatori (19,7%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, NCIS: 1.001.000 spettatori (4,9%);
- La7, In Onda: 774.000 spettatori (3,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 788.000 spettatori (3,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 597.000 spettatori (2,9%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.555.000 spettatori (25,6%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.298.000 spettatori (20,8%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.735.000 spettatori (15,8%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Avanti il primo: 2.368.000 spettatori (15,4%);
- Rai 3, TGR: 2.288.000 spettatori (12,7%);
- Rai 3, Blob: 829.000 spettatori (4,3%);
- Rete 4, La promessa: 807.000 spettatori (4,3%);
- Nove, Che tempo che farà: 613.000 spettatori (3,3%);
- Italia 1, CSI: 578.000 spettatori (3,2%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 540.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, NCIS: 436.000 spettatori (2,3%);
- Rai 2, Goldrake – 2° episodio: 402.000 spettatori (2,3%);
- Rai 2, Goldrake – 1° episodio: 381.000 spettatori (2,4%);
- Nove, Little Big Italy: 376.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, Tg Dossier: 330.000 spettatori (2,3%).