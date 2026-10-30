Ascolti TV ieri giovedì 29 ottobre, Doc - Nelle tue mani vince contro Tutto per la mia famiglia: dati Auditel

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La sfida degli ascolti TV di ieri, giovedì 29 ottobre 2026, premia Doc – Nelle tue mani 4 su Rai1, che conquista 4,3 milioni di spettatori e il 23,7% di share nel primo episodio e 3,6 milioni di spettatori e il 25,5% nel secondo, staccando Tutto per la mia famiglia su Canale5, fermo all’11,2% e 1,6 milioni di spettatori. In access prime time è invece Affari Tuoi a imporsi davanti a La Ruota della Fortuna, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 29 ottobre: chi ha vinto tra Doc – Nelle tue mani, Tutto per la mia famiglia, Le Iene, Dritto e rovescio, Piazzapulita e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di giovedì 29 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience incluso):

Rai1, Doc – Nelle Tue Mani 4 primo episodio : 4.328.000 spettatori (23,7%)

: 4.328.000 spettatori (23,7%) Rai1, Doc – Nelle Tue Mani 4 secondo episodio : 3.690.000 spettatori (25,5%)

: 3.690.000 spettatori (25,5%) Canale5, Tutto per la mia Famiglia: 1.621.000 spettatori (11,2%)

Ai piedi del podio:

Italia1, Le Iene : 987.000 spettatori (8,0%)

: 987.000 spettatori (8,0%) Rai2, Ore 14 Sera : 870.000 spettatori (6,2%)

: 870.000 spettatori (6,2%) Rete4, Dritto e Rovescio : 756.000 spettatori (6,0%)

: 756.000 spettatori (6,0%) La7, Piazzapulita : 768.000 spettatori (5,8%)

: 768.000 spettatori (5,8%) Rai3, Splendida Cornice : 847.000 spettatori (5,6%)

: 847.000 spettatori (5,6%) Nove, Comedy Match : 444.000 spettatori (2,7%)

: 444.000 spettatori (2,7%) Tv8, The Equalizer 3 – Senza tregua: 392.000 spettatori (2,4%)

Immagine AI

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi vince sulla Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna nell’access prime time di giovedì 29 ottobre, col gioco dei pacchi in grado di imporsi: 4.617.000 spettatori e 23,5% di share.

La Ruota della Fortuna si ferma a 4.101.000 spettatori e il 20,9%.

Questi i dati completi:

Rai1, Affari Tuoi : 4.617.000 spettatori (23,5%)

: 4.617.000 spettatori (23,5%) Rai1, Cinque Minuti : 4.011.000 spettatori (21,0%)

: 4.011.000 spettatori (21,0%) Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.101.000 spettatori (20,9%)

Gli altri risultati dell’access prime time:

Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.655.000 spettatori (19,1%)

: 3.655.000 spettatori (19,1%) La7, Otto e Mezzo : 1.749.000 spettatori (8,9%)

: 1.749.000 spettatori (8,9%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.577.000 spettatori (8,0%)

: 1.577.000 spettatori (8,0%) Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.274.000 spettatori (6,7%)

: 1.274.000 spettatori (6,7%) Rete4, 4 di Sera (prima parte) : 1.022.000 spettatori (5,3%)

: 1.022.000 spettatori (5,3%) Rete4, 4 di Sera (seconda parte) : 963.000 spettatori (4,9%)

: 963.000 spettatori (4,9%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 882.000 spettatori (4,5%)

: 882.000 spettatori (4,5%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 610.000 spettatori (3,1%)

: 610.000 spettatori (3,1%) Tv8, Foodish : 533.000 spettatori (2,7%)

: 533.000 spettatori (2,7%) Rai2, TG2 Post: 475.000 spettatori (2,4%)

ANSA

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di giovedì 29 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera.

I dati completi:

Rai1, L’Eredità : 4.538.000 spettatori (27,1%)

: 4.538.000 spettatori (27,1%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.367.000 spettatori (24,4%)

: 3.367.000 spettatori (24,4%) Rai3, TGR: 2.589.000 spettatori (15,1%)

A seguire:

Canale5, Caduta Libera : 2.301.000 spettatori (14,8%)

: 2.301.000 spettatori (14,8%) Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.563.000 spettatori (12,2%)

: 1.563.000 spettatori (12,2%) Rete4, 10 Minuti : 935.000 spettatori (5,7%)

: 935.000 spettatori (5,7%) Rai3, Blob : 1.015.000 spettatori (5,5%)

: 1.015.000 spettatori (5,5%) Rai3, Fin Che la Barca Va : 1.019.000 spettatori (5,3%)

: 1.019.000 spettatori (5,3%) Rete4, La Promessa : 946.000 spettatori (5,1%)

: 946.000 spettatori (5,1%) Rai2, Blue Bloods (secondo episodio) : 768.000 spettatori (4,2%)

: 768.000 spettatori (4,2%) Rai2, TGSport Sera : 494.000 spettatori (4,0%)

: 494.000 spettatori (4,0%) Rai2, Blue Bloods (primo episodio) : 598.000 spettatori (4,0%)

: 598.000 spettatori (4,0%) Nove, Little Big Italy : 382.000 spettatori (2,8%)

: 382.000 spettatori (2,8%) Italia1, Grande Fratello Vip : 356.000 spettatori (2,7%)

: 356.000 spettatori (2,7%) La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca : 367.000 spettatori (2,5%)

: 367.000 spettatori (2,5%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 425.000 spettatori (2,5%)

: 425.000 spettatori (2,5%) Tv8, Foodish : 379.000 spettatori (2,2%)

: 379.000 spettatori (2,2%) Italia1, Studio Aperto Mag : 287.000 spettatori (2,0%)

: 287.000 spettatori (2,0%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 352.000 spettatori (2,0%)