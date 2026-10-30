Ascolti TV ieri giovedì 29 ottobre, Doc - Nelle tue mani vince contro Tutto per la mia famiglia: dati Auditel
Il programma Rai vince la prima serata con quasi 3,9 milioni di telespettatori: la sfida con Tutto per la mia famiglia e i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, giovedì 29 ottobre 2026, premia Doc – Nelle tue mani 4 su Rai1, che conquista 4,3 milioni di spettatori e il 23,7% di share nel primo episodio e 3,6 milioni di spettatori e il 25,5% nel secondo, staccando Tutto per la mia famiglia su Canale5, fermo all’11,2% e 1,6 milioni di spettatori. In access prime time è invece Affari Tuoi a imporsi davanti a La Ruota della Fortuna, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 29 ottobre: chi ha vinto tra Doc - Nelle tue mani, Tutto per la mia famiglia, Le Iene, Dritto e rovescio, Piazzapulita e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi vince sulla Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 29 ottobre: chi ha vinto tra Doc – Nelle tue mani, Tutto per la mia famiglia, Le Iene, Dritto e rovescio, Piazzapulita e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di giovedì 29 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience incluso):
- Rai1, Doc – Nelle Tue Mani 4 primo episodio: 4.328.000 spettatori (23,7%)
- Rai1, Doc – Nelle Tue Mani 4 secondo episodio: 3.690.000 spettatori (25,5%)
- Canale5, Tutto per la mia Famiglia: 1.621.000 spettatori (11,2%)
Ai piedi del podio:
- Italia1, Le Iene: 987.000 spettatori (8,0%)
- Rai2, Ore 14 Sera: 870.000 spettatori (6,2%)
- Rete4, Dritto e Rovescio: 756.000 spettatori (6,0%)
- La7, Piazzapulita: 768.000 spettatori (5,8%)
- Rai3, Splendida Cornice: 847.000 spettatori (5,6%)
- Nove, Comedy Match: 444.000 spettatori (2,7%)
- Tv8, The Equalizer 3 – Senza tregua: 392.000 spettatori (2,4%)
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi vince sulla Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna nell’access prime time di giovedì 29 ottobre, col gioco dei pacchi in grado di imporsi: 4.617.000 spettatori e 23,5% di share.
La Ruota della Fortuna si ferma a 4.101.000 spettatori e il 20,9%.
Questi i dati completi:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.617.000 spettatori (23,5%)
- Rai1, Cinque Minuti: 4.011.000 spettatori (21,0%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.101.000 spettatori (20,9%)
Gli altri risultati dell’access prime time:
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.655.000 spettatori (19,1%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.749.000 spettatori (8,9%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.577.000 spettatori (8,0%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.274.000 spettatori (6,7%)
- Rete4, 4 di Sera (prima parte): 1.022.000 spettatori (5,3%)
- Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 963.000 spettatori (4,9%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 882.000 spettatori (4,5%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 610.000 spettatori (3,1%)
- Tv8, Foodish: 533.000 spettatori (2,7%)
- Rai2, TG2 Post: 475.000 spettatori (2,4%)
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di giovedì 29 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai1, L’Eredità: 4.538.000 spettatori (27,1%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.367.000 spettatori (24,4%)
- Rai3, TGR: 2.589.000 spettatori (15,1%)
A seguire:
- Canale5, Caduta Libera: 2.301.000 spettatori (14,8%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.563.000 spettatori (12,2%)
- Rete4, 10 Minuti: 935.000 spettatori (5,7%)
- Rai3, Blob: 1.015.000 spettatori (5,5%)
- Rai3, Fin Che la Barca Va: 1.019.000 spettatori (5,3%)
- Rete4, La Promessa: 946.000 spettatori (5,1%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 768.000 spettatori (4,2%)
- Rai2, TGSport Sera: 494.000 spettatori (4,0%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 598.000 spettatori (4,0%)
- Nove, Little Big Italy: 382.000 spettatori (2,8%)
- Italia1, Grande Fratello Vip: 356.000 spettatori (2,7%)
- La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca: 367.000 spettatori (2,5%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 425.000 spettatori (2,5%)
- Tv8, Foodish: 379.000 spettatori (2,2%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 287.000 spettatori (2,0%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 352.000 spettatori (2,0%)