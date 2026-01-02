Ascolti tv ieri giovedì 1 gennaio chi ha vinto tra Biancaneve, Ficarra e Picone, Harry Potter e Quarto Grado

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 1 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, però, vedono la tv di Stato nell’access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1), alle spalle dell’asso di Mediaset, ossia La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Biancaneve e i 7 nani (Rai 1) a chiudere davanti a Santocielo (Canale 5) con Ficarra e Picone e Quarto Grado (Rete 4) con Gianluigi Nuzzi. Ai piedi del podio Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (Italia 1), Delitti in Paradiso (Rai 2), Killers of the flower moon (Rai 3), Frankenstein Junior (Tv8), The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo (Nove) e L’impero del sole (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Biancaneve e i 7 nani : 2.831.000 spettatori (15,9%);

: 2.831.000 spettatori (15,9%); Canale 5, Santocielo : 2.255.000 spettatori (15,5%);

: 2.255.000 spettatori (15,5%); Rete 4, Quarto Grado: 1.251.000 spettatori (8,9%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban : 1.199.000 spettatori (7,6%);

1.199.000 spettatori (7,6%); Rai 2, Delitti in Paradiso : 1.181.000 spettatori (7%);

: 1.181.000 spettatori (7%); Rai 3, Killers of the flower moon : 584.000 spettatori (4,4%);

: 584.000 spettatori (4,4%); Tv8, Frankenstein Junior : 497.000 spettatori (2,8%);

: 497.000 spettatori (2,8%); Nove, The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo : 473.000 spettatori (3%);

: 473.000 spettatori (3%); La7, L’impero del sole: 307.000 spettatori (2,2%).

ANSA Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e della Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.227.000 spettatori (26,5%);

: 5.227.000 spettatori (26,5%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.630.000 spettatori (23,4%);

: 4.630.000 spettatori (23,4%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.943.000 spettatori (20,5%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Un posto al sole : 1.244.000 spettatori (6,3%);

: 1.244.000 spettatori (6,3%); Italia 1, NCIS : 1.014.000 spettatori (5,2%);

: 1.014.000 spettatori (5,2%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 821.000 spettatori (4,3%);

: 821.000 spettatori (4,3%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 819.000 spettatori (4,1%);

: 819.000 spettatori (4,1%); Rai 2, FBI International : 628.000 spettatori (3,2%);

: 628.000 spettatori (3,2%); La7, Missione Pianeta : 525.000 spettatori (2,7%);

: 525.000 spettatori (2,7%); Tv8, 4 Ristoranti : 439.000 spettatori (2,3%);

: 439.000 spettatori (2,3%); Nove, The Cage: 380.000 spettatori (1,9%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.375.000 spettatori (25,3%);

: 4.375.000 spettatori (25,3%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.127.000 spettatori (20,3%);

: 3.127.000 spettatori (20,3%); Rai 3, TGR: 2.629.000 spettatori (15,1%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Caduta Libera : 2.553.000 spettatori (15,4%);

: 2.553.000 spettatori (15,4%); Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida : 1.946.000 spettatori (13,4%);

: 1.946.000 spettatori (13,4%); Rete 4, 10 Minuti : 1.258.000 spettatori (7,3%);

: 1.258.000 spettatori (7,3%); Rai 3, Blob : 1.067.000 spettatori (5,8%);

: 1.067.000 spettatori (5,8%); Rete 4, La promessa : 1.006.000 spettatori (5,4%);

: 1.006.000 spettatori (5,4%); Rai 3, Via dei Matti n°0 : 857.000 spettatori (4,5%);

: 857.000 spettatori (4,5%); Rai 2, TgSport Sera : 599.000 spettatori (4,2%);

: 599.000 spettatori (4,2%); Italia 1, CSI: 559.000 spettatori (3,1%);

559.000 spettatori (3,1%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 504.000 spettatori (£,2%);

504.000 spettatori (£,2%); Nove, Cash or Trash : 501.000 spettatori (2,7%);

: 501.000 spettatori (2,7%); Nove, Little Big Italy : 475.000 spettatori (3,3%);

: 475.000 spettatori (3,3%); Rai 2, 9-1-1 : 475.000 spettatori (2,6%);

: 475.000 spettatori (2,6%); Rai 2, 9-1-1: Lone Star : 382.000 spettatori (2,3%);

: 382.000 spettatori (2,3%); Tv8, Love Bugs : 341.000 spettatori (2%);

: 341.000 spettatori (2%); La7, Parenti Serpenti: 285.000 spettatori (1,9%).