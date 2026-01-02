Ascolti tv ieri giovedì 1 gennaio chi ha vinto tra Biancaneve, Ficarra e Picone, Harry Potter e Quarto Grado
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 1 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, però, vedono la tv di Stato nell’access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1), alle spalle dell’asso di Mediaset, ossia La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Biancaneve e i 7 nani (Rai 1) a chiudere davanti a Santocielo (Canale 5) con Ficarra e Picone e Quarto Grado (Rete 4) con Gianluigi Nuzzi. Ai piedi del podio Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (Italia 1), Delitti in Paradiso (Rai 2), Killers of the flower moon (Rai 3), Frankenstein Junior (Tv8), The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo (Nove) e L’impero del sole (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 1 gennaio: chi ha vinto tra Biancaneve, Ficarra e Picone, Gianluigi Nuzzi, Harry Potter
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Biancaneve e i 7 nani: 2.831.000 spettatori (15,9%);
- Canale 5, Santocielo: 2.255.000 spettatori (15,5%);
- Rete 4, Quarto Grado: 1.251.000 spettatori (8,9%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: 1.199.000 spettatori (7,6%);
- Rai 2, Delitti in Paradiso: 1.181.000 spettatori (7%);
- Rai 3, Killers of the flower moon: 584.000 spettatori (4,4%);
- Tv8, Frankenstein Junior: 497.000 spettatori (2,8%);
- Nove, The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo: 473.000 spettatori (3%);
- La7, L’impero del sole: 307.000 spettatori (2,2%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e della Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.227.000 spettatori (26,5%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.630.000 spettatori (23,4%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.943.000 spettatori (20,5%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Un posto al sole: 1.244.000 spettatori (6,3%);
- Italia 1, NCIS: 1.014.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 821.000 spettatori (4,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 819.000 spettatori (4,1%);
- Rai 2, FBI International: 628.000 spettatori (3,2%);
- La7, Missione Pianeta: 525.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 439.000 spettatori (2,3%);
- Nove, The Cage: 380.000 spettatori (1,9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.375.000 spettatori (25,3%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.127.000 spettatori (20,3%);
- Rai 3, TGR: 2.629.000 spettatori (15,1%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Caduta Libera: 2.553.000 spettatori (15,4%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.946.000 spettatori (13,4%);
- Rete 4, 10 Minuti: 1.258.000 spettatori (7,3%);
- Rai 3, Blob: 1.067.000 spettatori (5,8%);
- Rete 4, La promessa: 1.006.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Via dei Matti n°0: 857.000 spettatori (4,5%);
- Rai 2, TgSport Sera: 599.000 spettatori (4,2%);
- Italia 1, CSI: 559.000 spettatori (3,1%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 504.000 spettatori (£,2%);
- Nove, Cash or Trash: 501.000 spettatori (2,7%);
- Nove, Little Big Italy: 475.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, 9-1-1: 475.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 382.000 spettatori (2,3%);
- Tv8, Love Bugs: 341.000 spettatori (2%);
- La7, Parenti Serpenti: 285.000 spettatori (1,9%).