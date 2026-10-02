Ascolti TV ieri giovedì 1 ottobre, Doc 4 vince la sfida con Racconto di una Notte: i dati Auditel
Doc - Nelle Tue Mani 4 vince la prima serata con 3,9 milioni: la sfida con Racconto di una Notte e tutti i dati Auditel
Ascolti TV di giovedì 1 ottobre 2026, sfida Auditel in prima serata tra Doc – Nelle Tue Mani 4 e Racconto di una Notte. In access prime time Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna, mentre Reazione a Catena batte Caduta Libera nel preserale.
La sfida degli ascolti TV di ieri, giovedì 1 ottobre 2026, premia Doc – Nelle Tue Mani 4 su Rai 1: la fiction con Luca Argentero conquista 3.979.000 spettatori e il 26,4% di share, staccando Racconto di una Notte su Canale 5, fermo a 1.906.000 spettatori e l’11,1%. In access prime time è invece Affari Tuoi a prevalere sulla Ruota della Fortuna, mentre nel preserale Reazione a Catena supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 1 ottobre: chi ha vinto tra Doc 4, Racconto di una Notte, Le Iene e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Ascolti TV 1 ottobre: chi ha vinto tra Doc 4, Racconto di una Notte, Le Iene e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di giovedì 1 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Rai 1 , Doc – Nelle Tue Mani 4: 3.979.000 spettatori (26,4%);
- Canale 5, Racconto di una Notte: 1.906.000 spettatori (11,1%);
- Italia 1, Le Iene: 1.007.000 spettatori (8,6%).
Ai piedi del podio:
- Rai 2, Ore 14 Sera: 884.000 spettatori (6,4%);
- La7, Piazzapulita: 776.000 spettatori (5,9%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 707.000 spettatori (6%);
- Rai 3, Papà scatenato: 540.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, The Equalizer: 507.000 spettatori (3,4%);
- Nove, Buy it Now: 274.000 spettatori (1,7%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti prosegue anche nell’access prime time di giovedì 1 ottobre.
Affari Tuoi raggiunge 4.596.000 spettatori e il 23,3%, La Ruota della Fortuna invece raccoglie 4.375.000 spettatori e il 22,2%.
Questi i dati completi:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.596.000 spettatori (23,3%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.375.000 spettatori (22,2%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.839.000 spettatori (21%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.553.000 spettatori (19,2%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 1.791.000 spettatori (9,2%);
- Rai 3, Un Posto al Sole: 1.313.000 spettatori (6,7%);
- Rai 3, Il Cavallo e la Torre: 961.000 spettatori (5,2%);
- Italia 1, NCIS: 961.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 924.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 727.000 spettatori (3,7%);
- Tv8, Foodish: 508.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, TG2 Post: 497.000 spettatori (2,5%);
- Nove, Cash or Trash: 477.000 spettatori (2,4%).
Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Nel preserale di giovedì 1 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.697.000 spettatori (24,8%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.415.000 spettatori (21,6%);
- Rai 3, TGR: 2.339.000 spettatori (15,3%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.220.000 spettatori (16,6%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.434.000 spettatori (14,2%).
A seguire:
- Rete 4, La Promessa: 970.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, Blob: 956.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, 10 Minuti: 768.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 721.000 spettatori (4%);
- Rai 2, Armenia-Italia: 624.000 spettatori (4,7%);
- Nove, Cash or Trash: 433.000 spettatori (2,7%);
- Italia 1, CSI: 397.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 365.000 spettatori (2,4%);
- La7, Ignoto X: 291.000 spettatori (2,4%);
- Nove, Little Big Italy: 263.000 spettatori (3%);
- Italia 1, Gf Vip: 254.000 spettatori (2,4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 219.000 spettatori (1,8%).