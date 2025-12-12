Ascolti tv ieri giovedì 11 dicembre chi ha vinto tra Un Professore, Fiorella Mannoia, Ore 14 e Piazzapulita
Ascolti tv giovedì 11 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Un Professore 3 contro Fiorella Mannoia, Del Debbio e Formigli
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 11 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, però, vedono la tv di Stato nell’access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1), alle spalle dell’asso di Mediaset, ossia La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Una nessuna centomila di Fiorella Mannoia (Canale 5) a finire dietro a Un Professore 3 (Rai 1) con Alessandro Gassmann, ma comunque davanti a Splendida Cornice (Rai 3). Ai piedi del podio Piazzapulita (La7), Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, Ore 14 Sera (Rai 2), The Flash (Italia 1), A casa per Natale (Nove) e Basilea-Aston Villa di Europa League (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 11 dicembre: chi ha vinto tra Alessandro Gassmann, Fiorella Mannoia, Infante, Del Debbio, Cucciari e Formigli
- I dati dell'access prime time, i numeri di Affari Tuoi e della Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta Libera
Ascolti tv 11 dicembre: chi ha vinto tra Alessandro Gassmann, Fiorella Mannoia, Infante, Del Debbio, Cucciari e Formigli
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Un Professore 3 – 1° episodio: 3.747.000 spettatori (20%);
- Rai 1, Un Professore 3 – 2° episodio: 3.198.000 spettatori (21,7%);
- Canale 5, Una nessuna centomila: 1.823.000 spettatori (16,1%);
- Rai 3, Splendida Cornice: 904.000 spettatori (5,9%).
Fuori dal podio:
- La7, Piazzapulita: 862.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 787.000 spettatori (6,3%);
- Rai 2, Ore 14 Sera: 761.000 spettatori (5,7%);
- Italia 1, The Flash: 680.000 spettatori (4,4%);
- Nove, A casa per Natale: 453.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Europa League Basilea-Aston Villa: 387.000 spettatori (2%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e della Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.422.000 spettatori (26,6%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.629.000 spettatori (22,6%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.120.000 spettatori (21,2%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque minuti: 3.730.000 spettatori (19,7%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.555.000 spettatori (7,7%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.480.000 spettatori (7,3%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.161.000 spettatori (6,1%);
- Italia 1, NCIS: 1.138.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 997.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 695.000 spettatori (3,4%);
- Nove, The Cage: 514.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, Tg2 Post: 491.000 spettatori (2,4%);
- Tv8, Europa League Live: 225.000 spettatori (1,2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.317.000 spettatori (26,3%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.102.000 spettatori (22,7%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.754.000 spettatori (18,1%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.520.000 spettatori (15%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 2.093.000 spettatori (16,6%);
- Rai 3, Blob: 1.091.000 spettatori (6%);
- Rete 4, La promessa: 980.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Nuovi eroi: 930.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 10 Minuti: 868.000 spettatori (5,4%);
- Nove, Cash or Trash: 784.000 spettatori (4,4%);
- Italia 1, CSI: 644.000 spettatori (3,7%);
- Rai 2, 9-1-1: 368.000 spettatori (2,1%);
- Rai 2, TgSport Sera: 357.000 spettatori (2,8%);
- Italia 1, Grande Fratello: 323.000 spettatori (2,4%);
- Nove, Little Big Italy: 304.000 spettatori (2,5%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 268.000 spettatori (1,8%);
- La7, Ignoto X: 251.000 spettatori (1,7%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 249.000 spettatori (1,7%);
- Tv8, Love Bugs: 195.000 spettatori (1,1%).