Ascolti tv ieri giovedì 11 giugno chi ha vinto tra Mondiali 2026, Montmartre, Quarto Grado e Sarabanda
Ascolti tv giovedì 11 giugno 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Mondiali 2026 che affronta Montmartre, Sarabanda Celebrity, Quarto Grado e Piazzapulita
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 11 giugno per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato. La sfida dell’access prime time vede La Ruota della Fortuna (Canale 5) sfruttare l’assenza di Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale, Reazione a Catena (Rai 1) si conferma davanti ad Avanti un altro (Canale 5), anche se a fare più numeri è la Cerimonia di apertura dei Mondiali 2026 (sempre su Rai 1). In prima serata, Messico-Sudafrica dei Mondiali 2026 (Rai 1) finisce davanti a Montmartre (Canale 5) e Quarto Grado (Rete 4) di Gianluigi Nuzzi. Ai piedi del podio Sarabanda Celebrity (Italia 1), Piazzapulita(La7), Overland (Rai 3), La sottile linea della vendetta (Rai 2), Sinceramente Persia (Nove) e Io prima di te (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 11 giugno: chi ha vinto tra Mondiali 2026, Montmartre, Sarabanda e Quarto Grado
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ascolti tv 11 giugno: chi ha vinto tra Mondiali 2026, Montmartre, Sarabanda e Quarto Grado
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Messico-Sudafrica: 4.871.000 spettatori (27,5%);
- Canale 5, Montmartre: 1.335.000 spettatori (9,9%);
- Rete 4, Quarto Grado: 1.135.000 spettatori (9,7%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Sarabanda Celebrity: 936.000 spettatori (6,9%);
- La7, Piazzapulita: 869.000 spettatori (7,1%);
- Rai 3, Overland: 737.000 spettatori (4,6%);
- Rai 2, La sottile linea della vendetta: 558.000 spettatori (3,4%);
- Nove, Sinceramente Persia: 479.000 spettatori (3,1%);
- Tv8, Io prima di te: 479.000 spettatori (3,1%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.691.000 spettatori (24,8%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.558.000 spettatori (20,3%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.502.000 spettatori (8,2%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Un posto al sole: 1.317.000 spettatori (7,1%);
- Italia 1, NCIS: 947.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 741.000 spettatori (4,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 622.000 spettatori (3,3%).
E ancora:
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- Nove, Cash or Trash: 495.000 spettatori (2,7%);
- Rai 2, Tg2 Post: 483.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, Celebrity Chef: 387.000 spettatori (2,1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Mondiali 2026 – Cerimonia inaugurale: 2.940.000 spettatori (22,1%);
- Rai 1, Reazione a Catena: 2.818.000 spettatori (26,7%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 2.635.000 spettatori (22,5%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Avanti un altro: 2.146.000 spettatori (18,2%);
- Rai 3, TGR: 2.056.000 spettatori (15,5%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 1.600.000 spettatori (19,7%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.458.000 spettatori (16,2%);
- Rete 4, La promessa: 886.000 spettatori (5,9%);
- Rai 3, Tribù: 871.000 spettatori (5,3%);
- Rai 3, Blob: 806.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 10 Minuti: 777.000 spettatori (6,2%).
E ancora:
- Italia 1, Hawaii Five-0: 578.000 spettatori (4%);
- Rai 2, FBI : 464.000 spettatori (3,2%);
- Nove, Cash or Trash: 412.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, Italia chiama America: 377.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 368.000 spettatori (2,6%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 306.000 spettatori (2,8%);
- La7, Ignoto X: 267.000 spettatori (2,5%);
- Nove, Little Big Italy: 235.000 spettatori (3%).