Ascolti tv ieri giovedì 11 settembre chi ha vinto tra Pieraccioni, Elisa, Milo Infante e Dritto e Rovescio
Ascolti tv giovedì 11 settembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Pare Parecchio Parigi contro il concerto di Elisa, X Factor, Milo Infante e Del Debbio
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 11 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Pare Parecchio Parigi (Rai 1) a finire davanti al concerto di Elisa (Canale 5) e The Plane (Italia 1). Ai piedi del podio Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, Piazzapulita (La7), Ore 14 (Rai 2) con Milo Infante, Comedy Club (Nove), Men in Black: International (Tv8) e Bernardo Bertolucci (Rai 3). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 11 settembre: chi ha vinto tra Pare Parecchio Parigi, Elisa, Ore 14, Dritto e Rovescio
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ascolti tv 11 settembre: chi ha vinto tra Pare Parecchio Parigi, Elisa, Ore 14, Dritto e Rovescio
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Pare Parecchio Parigi: 2.333.000 spettatori (15,4%);
- Canale 5, Elisa: 1.454.000 spettatori (12%);
- Italia 1, The Plane: 1.394.000 spettatori (9,1%).
Fuori dal podio:
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 847.000 spettatori (7,5%);
- La7, Piazzapulita: 738.000 spettatori (6,3%)
- Rai 2, Ore 14: 648.000 spettatori (5,5%);
- Nove, Comedy Club: 406.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, Men in Black: International: 290.000 spettatori (1,9%);
- Rai 3, Bernardo Bertolucci: 237.000 spettatori (1,5%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.759.000 spettatori (25,4%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.052.000 spettatori (21,7%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.796.000 spettatori (21,4%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Un posto al sole: 1.488.000 spettatori (7,8%);
- La7, In Onda: 1.245.000 spettatori (6,7%);
- Italia 1, NCIS: 978.000 spettatori (5,3%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 959.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 934.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 725.000 spettatori (3,8%);
- Rai 2, Tg2 Post: 481.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, Foodish: 473.000 spettatori (2,6%);
- Nove, The Cage: 419.000 spettatori (2,2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.558.000 spettatori (26,3%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.321.000 spettatori (22,8%);
- Rai 3, TGR: 2.264.000 spettatori (16,3%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Avanti un altro: 2.141.000 spettatori (17,9%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.401.000 spettatori (15,5%);
- Rai 3, Blob: 884.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, La promessa: 868.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, 10 Minuti: 724.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, Riserva indiana: 724.000 spettatori (4,2%);
- Rai 2, NCIS: 587.000 spettatori (3,8%);
- Nove, Cash or Trash: 502.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, The Rookie: 464.000 spettatori (4,1%);
- Italia 1, CSI: 450.000 spettatori (3%);
- Rai 2, TgSport Sera: 323.000 spettatori (3,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 276.000 spettatori (2%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 242.000 spettatori (2,3%);
- Nove, Little Big Italy: 225.000 spettatori (2,5%);
- La7, Grantchester: 110.000 spettatori (0,9%).