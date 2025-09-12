Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 11 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Pare Parecchio Parigi (Rai 1) a finire davanti al concerto di Elisa (Canale 5) e The Plane (Italia 1). Ai piedi del podio Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, Piazzapulita (La7), Ore 14 (Rai 2) con Milo Infante, Comedy Club (Nove), Men in Black: International (Tv8) e Bernardo Bertolucci (Rai 3). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 11 settembre: chi ha vinto tra Pare Parecchio Parigi, Elisa, Ore 14, Dritto e Rovescio

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Pare Parecchio Parigi : 2.333.000 spettatori (15,4%);

: 2.333.000 spettatori (15,4%); Canale 5, Elisa : 1.454.000 spettatori (12%);

: 1.454.000 spettatori (12%); Italia 1, The Plane: 1.394.000 spettatori (9,1%).

Fuori dal podio:

Rete 4, Dritto e Rovescio : 847.000 spettatori (7,5%);

: 847.000 spettatori (7,5%); La7, Piazzapulita : 738.000 spettatori (6,3%)

: 738.000 spettatori (6,3%) Rai 2, Ore 14 : 648.000 spettatori (5,5%);

: 648.000 spettatori (5,5%); Nove, Comedy Club : 406.000 spettatori (2,8%);

: 406.000 spettatori (2,8%); Tv8, Men in Black: International : 290.000 spettatori (1,9%);

: 290.000 spettatori (1,9%); Rai 3, Bernardo Bertolucci: 237.000 spettatori (1,5%).

ANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.759.000 spettatori (25,4%);

: 4.759.000 spettatori (25,4%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.052.000 spettatori (21,7%);

: 4.052.000 spettatori (21,7%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.796.000 spettatori (21,4%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Un posto al sole : 1.488.000 spettatori (7,8%);

: 1.488.000 spettatori (7,8%); La7, In Onda : 1.245.000 spettatori (6,7%);

: 1.245.000 spettatori (6,7%); Italia 1, NCIS : 978.000 spettatori (5,3%);

: 978.000 spettatori (5,3%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 959.000 spettatori (5,3%);

: 959.000 spettatori (5,3%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 934.000 spettatori (5,2%);

: 934.000 spettatori (5,2%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 725.000 spettatori (3,8%);

: 725.000 spettatori (3,8%); Rai 2, Tg2 Post : 481.000 spettatori (2,5%);

: 481.000 spettatori (2,5%); Tv8, Foodish : 473.000 spettatori (2,6%);

: 473.000 spettatori (2,6%); Nove, The Cage: 419.000 spettatori (2,2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.558.000 spettatori (26,3%);

: 3.558.000 spettatori (26,3%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.321.000 spettatori (22,8%);

: 2.321.000 spettatori (22,8%); Rai 3, TGR: 2.264.000 spettatori (16,3%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Avanti un altro : 2.141.000 spettatori (17,9%);

: 2.141.000 spettatori (17,9%); Canale 5, Avanti il primo : 1.401.000 spettatori (15,5%);

: 1.401.000 spettatori (15,5%); Rai 3, Blob : 884.000 spettatori (5,5%);

: 884.000 spettatori (5,5%); Rete 4, La promessa : 868.000 spettatori (5,5%);

: 868.000 spettatori (5,5%); Rete 4, 10 Minuti : 724.000 spettatori (5,6%);

: 724.000 spettatori (5,6%); Rai 3, Riserva indiana : 724.000 spettatori (4,2%);

: 724.000 spettatori (4,2%); Rai 2, NCIS : 587.000 spettatori (3,8%);

: 587.000 spettatori (3,8%); Nove, Cash or Trash : 502.000 spettatori (3,2%);

: 502.000 spettatori (3,2%); Rai 2, The Rookie : 464.000 spettatori (4,1%);

: 464.000 spettatori (4,1%); Italia 1, CSI: 450.000 spettatori (3%);

450.000 spettatori (3%); Rai 2, TgSport Sera : 323.000 spettatori (3,7%);

: 323.000 spettatori (3,7%); Tv8, 4 Ristoranti : 276.000 spettatori (2%);

: 276.000 spettatori (2%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 242.000 spettatori (2,3%);

242.000 spettatori (2,3%); Nove, Little Big Italy : 225.000 spettatori (2,5%);

: 225.000 spettatori (2,5%); La7, Grantchester: 110.000 spettatori (0,9%).