Ascolti tv ieri giovedì 12 febbraio chi ha vinto tra Don Matteo, Striscia la Notizia, Masterchef e Olimpiadi
La Rai centra il tris nella giornata di giovedì 12 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato nell’access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1), davanti all’asso di Mediaset, ossia La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Don Matteo 15 (Rai 1) a chiudere davanti a Olimpiadi (Rai 2) e Striscia la Notizia (Canale 5). Ai piedi del podio Splendida Cornice (Rai 3), Piazzapulita (La7) con Corrado Formigli, Mission Impossible (Italia 1), Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, Masterchef (Sky Uno), Only Fun Comico (Nove), Paradiso amaro (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 12 febbraio: chi ha vinto tra Don Matteo 15, Striscia la Notizia, Dritto e Rovescio, Piazzapulita
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Don Matteo 15: 3.828.000 spettatori (23,2%);
- Rai 2, Olimpiadi: 2.457.000 spettatori (11,4%);
- Canale 5, Striscia la Notizia: 1.779.000 spettatori (11,7%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Splendida Cornice: 968.000 spettatori (6%);
- La7, Piazzapulita: 801.000 spettatori (5,7%);
- Italia 1, Mission Impossible: 791.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 771.000 spettatori (5,9%);
- Sky Uno, Masterchef – 1° episodio: 770.000 spettatori (3,7%);
- Sky Uno, Masterchef – 2° episodio: 651.000 spettatori (4,4%);
- Nove, Only Fun Comico: 579.000 spettatori (3,4%);
- Tv8, Paradiso amaro: 278.000 spettatori (1,6%).
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.876.000 spettatori (22,6%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.664.000 spettatori (21,6%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.889.000 spettatori (19,1%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.859.000 spettatori (18,6%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.572.000 spettatori (7,4%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.503.000 spettatori (7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.020.000 spettatori (4,9%);
- Italia 1, NCIS: 993.000 spettatori (4,7%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 773.000 spettatori (3,6%);
- Nove, The Cage: 381.000 spettatori (1,8%);
- Tv8, Celebrity Chef: 326.000 spettatori (1,5%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.345.000 spettatori (24,9%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.128.000 spettatori (20,9%);
- Rai 2, Olimpiadi Slittino: 2.716.000 spettatori (19%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Caduta Libera: 2.544.000 spettatori (15,5%);
- Rai 3, TGR: 2.171.000 spettatori (12,3%);
- Rai 2, Olimpiadi Snowboard: 1.996.000 spettatori (11,8%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.827.000 spettatori (13,4%);
- Rai 2, Olimpiadi Sci Freestyle: 1.800.000 spettatori (9,2%);
- Rai 2, Olimpiadi Snowboard: 1.744.000 spettatori (9,7%);
- Rete 4, La promessa: 976.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 10 Minuti: 952.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, Blob: 946.000 spettatori (5%);
- Rai 3, Via dei Matti n°0: 793.000 spettatori (4%);
- Nove, Cash or Trash: 659.000 spettatori (3,5%);
- Italia 1, CSI: 596.000 spettatori (3,2%).
E ancora:
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 330.000 spettatori (2,1%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 270.000 spettatori (1,5%);
- Nove, Little Big Italy: 255.000 spettatori (1,9%);
- La7, Ignoto X: 222.000 spettatori (1,4%).