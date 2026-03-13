Ascolti tv ieri giovedì 12 marzo chi ha vinto tra Don Matteo, Pechino Express, Ore 14, Del Debbio e Formigli
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 12 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato in prima serata, dove il ritorno di Don Matteo 15 (Rai 1) non ha rivali. La sfida dell’access prime time è invece un testa a testa serratissimo che vede La Ruota della Fortuna (Canale 5) superare di un soffio Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale, L’Eredità (Rai 1) si conferma leader davanti a Caduta libera (Canale 5). In prima serata, dietro il prete più famoso d’Italia, si piazzano Forbidden Fruit (Canale 5) e Splendida Cornice (Rai 3). Ai piedi del podio le sfide informative tra Piazzapulita (La7) di Corrado Formigli e Dritto e Rovescio (Rete 4) di Paolo Del Debbio. Più indietro, l’esordio di Pechino Express. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 12 marzo: chi ha vinto tra Don Matteo 15, Forbidden Fruit, Splendida Cornice e Piazzapulita
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Don Matteo 15: 3.501.000 spettatori (20,7%);
- Canale 5, Forbidden Fruit: 2.009.000 spettatori (14,1%);
- Rai 3, Splendida Cornice: 1.057.000 spettatori (5,9%).
Fuori dal podio:
- La7, Piazzapulita: 989.000 spettatori (7,5%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 891.000 spettatori (7%);
- Italia 1, Mission: Impossible – Dead Reckoning: 814.000 spettatori (5,6%);
- Rai 2, Ore 14 Sera: 681.000 spettatori (5%);
- Nove, Only Fun – Comico Show: 616.000 spettatori (3,7%);
- SkyUno, Pechino Express: 573.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, Europa League – Nottingham Forest-Midtjylland: 389.000 spettatori (2%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.819.000 spettatori (23%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.806.000 spettatori (22,8%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.292.000 spettatori (21,3%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.945.000 spettatori (19,1%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.834.000 spettatori (8,7%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.508.000 spettatori (7,1%);
- Italia 1, NCIS: 1.165.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.115.000 spettatori (5,5%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.031.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 807.000 spettatori (3,8%);
- Rai 2, Tg2 Post: 711.000 spettatori (3,4%);
- Nove, The Cage – Prendi e scappa: 503.000 spettatori (2,4%);
- Tv8, Europa League Live: 255.000 spettatori (1,3%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.462.000 spettatori (26,2%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.290.000 spettatori (24,2%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.538.000 spettatori (16,2%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.437.000 spettatori (14%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.675.000 spettatori (13,8%);
- Rai 3, Blob: 1.051.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, 10 Minuti: 988.000 spettatori (5,9%);
- Rete 4, La promessa: 953.000 spettatori (5%);
- Rai 3, Il Provinciale: 880.000 spettatori (4,4%);
- Nove, Cash or Trash: 697.000 spettatori (3,8%);
- Italia 1, CSI: 619.000 spettatori (3,4%).
E ancora:
- Rai 2, 9-1-1: 535.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, TgSport Sera: 483.000 spettatori (4,1%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 429.000 spettatori (3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 403.000 spettatori (2,4%);
- Nove, Little Big Italy: 318.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, Techetechetè: 321.000 spettatori (2,1%);
- La7, Ignoto X: 235.000 spettatori (1,6%).