Ascolti TV ieri giovedì 12 novembre, l'Italia vince contro lo speciale su Capuozzo e Le Iene: i dati Auditel
La Nazionale vince la prima serata con oltre 8,3 milioni: la sfida con Giganti - Toni Capuozzo, Ore 14 Sera, Le Iene e tutti i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, giovedì 12 novembre 2026, premia l’Italia di Roberto Mancini su Rai 1: la Nazionale contro la Francia richiama oltre 8,3 milioni di spettatori e il 39% di share, staccando Giganti – Toni Capuozzo su Canale 5, fermo a 2.209.000 spettatori e il 10,6%, seguito da Tutto per la mia famiglia. Poi Spendida Cornice su Rai 3, Le Iene su Italia 1 e Ore 14 Sera di Salvo Sottile. In access prime time invece Affari Tuoi “salta” e lascia campo alla Ruota della Fortuna, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 12 novembre: chi ha vinto tra Italia, Giganti - Toni Capuozzo, Le Iene, Ore 14 Sera, X Factor e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 12 novembre: chi ha vinto tra Italia, Giganti – Toni Capuozzo, Le Iene, Ore 14 Sera, X Factor e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di giovedì 12 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Rai 1, Italia-Francia: 8.333.000 spettatori (39%);
- Canale 5, Giganti – Toni Capuozzo: 2.209.000 spettatori (10,6%);
- Canale 5, Tutto per la mia famiglia: 1.470.000 spettatori (11,1%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Splendida cornice: 1.034.000 spettatori (6,3%);
- Italia 1, Le Iene: 969.000 spettatori (7,8%);
- Rai 2, Ore 14 Sera: 891.000 spettatori (6,4%);
- La7, Piazzapulita: 732.000 spettatori (5,8%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 596.000 spettatori (4,4%);
- Sky Uno, X Factor: 558.000 spettatori (3,4%);
- Nove, Only Fun: 395.000 spettatori (2,4%);
- Tv8, La risposta è nelle stelle: 210.000 spettatori (1,2%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti non si rinnova nell’access prime time di giovedì 12 novembre.
Affari Tuoi non va in onda, La Ruota della Fortuna invece raccoglie 4.327.000 spettatori e il 19,7%.
Questi i dati completi:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.327.000 spettatori (19,7%);
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 1.387.000 spettatori (6,3%);
- Rai 3, Un Posto al Sole: 1.348.000 spettatori (6,1%);
- Rai 3, Il Cavallo e la Torre: 1.158.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 909.000 spettatori (4,3%);
- Italia 1, NCIS: 876.000 spettatori (4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 712.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, TG2 Post: 468.000 spettatori (2,1%);
- Nove, Cash or Trash: 409.000 spettatori (2,2%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 294.000 spettatori (2,4%).
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di giovedì 12 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera, col programma Rai che sfonda il tetto dei 4,5 milioni (27,2%) e quello Mediaset che sfiora i 2,5 milioni (15,5%).
I dati completi:
- Rai 1, L’Eredità: 4.678.000 spettatori (27,2%);
- Rai 3, TGR: 2.677.000 spettatori (14,9%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.494.000 spettatori (15,7%).
A seguire:
- Rai 3, Blob: 1.113.000 spettatori (5,9%);
- Rai 3, Generazione Bellezza: 960.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 10 Minuti: 891.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, La Promessa: 880.000 spettatori (4,7%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 832.000 spettatori (4,5%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 671.000 spettatori (4,3%);
- Nove, Cash or Trash: 567.000 spettatori (2,6%);
- Italia 1, CSI: 469.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Foodish: 417.000 spettatori (2,3%);
- La7, Ignoto X: 389.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Little Big Italy: 336.000 spettatori (2,8%);
- Italia 1, Gf Vip: 321.000 spettatori (2,3%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 245.000 spettatori (1,6%).