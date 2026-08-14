Ascolti tv ieri giovedì 13 agosto chi ha vinto tra Doc, Europei di Atletica e Zona Bianca
Ascolti tv mercoledì 12 agosto 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Doc di Luca Argentero che sfida gli Europei di Atletica e Zona Bianca di Giuseppe Brindisi
Mediaset non centra il tris nella giornata di giovedì 13 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time e prima serata. In access, infatti, è dominio di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna che hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è La guerra dei nonni (Canale 5) a vincere su Doc – Nelle tue mani 3 di Luca Argentero (Rai1) e sugli Europei di Atletica (Rai 2). Fuori dal podio Zona Bianca (Rete4), Chicago Med (Italia1), La Corrida (Nove), Kilimangiaro Estate (Rai3), 50 volte il primo bacio (La7) e Quattro Matrimoni (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 13 agosto: chi ha vinto tra Doc, Europei di Atletica e Zona Bianca
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 13 agosto: chi ha vinto tra Doc, Europei di Atletica e Zona Bianca
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale5, La Guerra dei Nonni: 1.724.000 spettatori (15.7%)
- Rai1, Doc – Nelle Tue Mani 3: 1.271.000 spettatori (13%)
- Rai2, Europei di Atletica: 1.578.000 spettatori (12.3%)
Fuori dal podio:
- Rete4, Zona Bianca: 706.000 spettatori (7.3%)
- Italia1, Chicago Med: 652.000 spettatori (5.2%)
- Nove, La Corrida – Il Vincitore (seconda parte): 282.000 spettatori (4.8%)
- Rai3, Kilimangiaro Estate: 442.000 spettatori (3.8%)
- Nove, La Corrida (prima parte): 370.000 spettatori (3.2%)
- La7, 50 volte il primo bacio: 371.000 spettatori (2.9%)
- Tv8, Quattro Matrimoni (secondo episodio): 244.000 spettatori (2.8%)
- Tv8, Quattro Matrimoni (primo episodio): 224.000 spettatori (1.8%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.844.000 spettatori (27.8%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.096.000 spettatori (23.1%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.135.000 spettatori (15.5%)
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 943.000 spettatori (7.0%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 847.000 spettatori (6.2%)
- Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 581.000 spettatori (4.4%)
- Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 618.000 spettatori (4.4%)
E ancora:
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 349.000 spettatori (2.5%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 314.000 spettatori (2.3%)
- Rai3, L’Appartamento – Sold Out: 259.000 spettatori (1.9%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.487.000 spettatori (22.4%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.688.000 spettatori (17.9%)
- Canale5, The Wall: 1.610.000 spettatori (15.6%)
Fuori dal podio:
- Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.324.000 spettatori (14.9%)
- Rai3, news della TGR: 1.553.000 spettatori (13.8%)
- Rai2, Europei di Nuoto: 1.078.000 spettatori (10.6%)
- Rai2, Europei di Atletica: 820.000 spettatori (6.5%)
- Rete4, 10 Minuti: 676.000 spettatori (6.2%)
- Rete4, La Promessa: 732.000 spettatori (6%)
- Rai3, Blob: 526.000 spettatori (4.3%)
- Rai3, Via dei Matti n°0: 465.000 spettatori (3.6%)
E ancora:
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 397.000 spettatori (3.3%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 356.000 spettatori (3%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 270.000 spettatori (2.8%)
- Nove, Little Big Italy: 231.000 spettatori (2.6%)
- La7, Grantchester (primo episodio): 134.000 spettatori (1.6%)
- Tv8, 4 Hotel: 182.000 spettatori (1.6%)
- La7, Grantchester (secondo episodio): 136.000 spettatori (1.3%)