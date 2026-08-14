Mediaset non centra il tris nella giornata di giovedì 13 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time e prima serata. In access, infatti, è dominio di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna che hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è La guerra dei nonni (Canale 5) a vincere su Doc – Nelle tue mani 3 di Luca Argentero (Rai1) e sugli Europei di Atletica (Rai 2). Fuori dal podio Zona Bianca (Rete4), Chicago Med (Italia1), La Corrida (Nove), Kilimangiaro Estate (Rai3), 50 volte il primo bacio (La7) e Quattro Matrimoni (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 13 agosto: chi ha vinto tra Doc, Europei di Atletica e Zona Bianca

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale5, La Guerra dei Nonni : 1.724.000 spettatori (15.7%)

: 1.724.000 spettatori (15.7%) Rai1, Doc – Nelle Tue Mani 3 : 1.271.000 spettatori (13%)

: 1.271.000 spettatori (13%) Rai2, Europei di Atletica: 1.578.000 spettatori (12.3%)

Fuori dal podio:

Rete4, Zona Bianca : 706.000 spettatori (7.3%)

: 706.000 spettatori (7.3%) Italia1, Chicago Med : 652.000 spettatori (5.2%)

: 652.000 spettatori (5.2%) Nove, La Corrida – Il Vincitore (seconda parte) : 282.000 spettatori (4.8%)

: 282.000 spettatori (4.8%) Rai3, Kilimangiaro Estate : 442.000 spettatori (3.8%)

: 442.000 spettatori (3.8%) Nove, La Corrida (prima parte) : 370.000 spettatori (3.2%)

: 370.000 spettatori (3.2%) La7, 50 volte il primo bacio : 371.000 spettatori (2.9%)

: 371.000 spettatori (2.9%) Tv8, Quattro Matrimoni (secondo episodio) : 244.000 spettatori (2.8%)

: 244.000 spettatori (2.8%) Tv8, Quattro Matrimoni (primo episodio): 224.000 spettatori (1.8%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.844.000 spettatori (27.8%)

: 3.844.000 spettatori (27.8%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.096.000 spettatori (23.1%)

: 3.096.000 spettatori (23.1%) Rai1, L’Eredità Summer: 2.135.000 spettatori (15.5%)

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 943.000 spettatori (7.0%)

: 943.000 spettatori (7.0%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 847.000 spettatori (6.2%)

: 847.000 spettatori (6.2%) Rete4, 4 di Sera News (prima parte) : 581.000 spettatori (4.4%)

: 581.000 spettatori (4.4%) Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 618.000 spettatori (4.4%)

E ancora:

Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 349.000 spettatori (2.5%)

: 349.000 spettatori (2.5%) Tv8, 4 Ristoranti : 314.000 spettatori (2.3%)

: 314.000 spettatori (2.3%) Rai3, L’Appartamento – Sold Out: 259.000 spettatori (1.9%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.487.000 spettatori (22.4%)

: 2.487.000 spettatori (22.4%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.688.000 spettatori (17.9%)

: 1.688.000 spettatori (17.9%) Canale5, The Wall: 1.610.000 spettatori (15.6%)

Fuori dal podio:

Canale5, The Wall – I Protagonisti : 1.324.000 spettatori (14.9%)

: 1.324.000 spettatori (14.9%) Rai3, news della TGR : 1.553.000 spettatori (13.8%)

: 1.553.000 spettatori (13.8%) Rai2, Europei di Nuoto : 1.078.000 spettatori (10.6%)

: 1.078.000 spettatori (10.6%) Rai2, Europei di Atletica : 820.000 spettatori (6.5%)

: 820.000 spettatori (6.5%) Rete4, 10 Minuti : 676.000 spettatori (6.2%)

: 676.000 spettatori (6.2%) Rete4, La Promessa : 732.000 spettatori (6%)

: 732.000 spettatori (6%) Rai3, Blob : 526.000 spettatori (4.3%)

: 526.000 spettatori (4.3%) Rai3, Via dei Matti n°0: 465.000 spettatori (3.6%)

E ancora:

Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 397.000 spettatori (3.3%)

: 397.000 spettatori (3.3%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 356.000 spettatori (3%)

: 356.000 spettatori (3%) Italia1, Studio Aperto Mag : 270.000 spettatori (2.8%)

: 270.000 spettatori (2.8%) Nove, Little Big Italy : 231.000 spettatori (2.6%)

: 231.000 spettatori (2.6%) La7, Grantchester (primo episodio) : 134.000 spettatori (1.6%)

: 134.000 spettatori (1.6%) Tv8, 4 Hotel: 182.000 spettatori (1.6%)

182.000 spettatori (1.6%) La7, Grantchester (secondo episodio): 136.000 spettatori (1.3%)