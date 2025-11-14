Ascolti tv ieri giovedì 13 novembre chi ha vinto tra Moldavia - Italia, ATP Finals e X Factor

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 13 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che sfrutta l’assenza di Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Moldavia – Italia (Rai 1) a finire davanti alle ATP Finals Alcaraz – Musetti (Rai 2) e Un matrimonio esplosivo (Canale 5). Ai piedi del podio La fabbrica di cioccolato (Italia 1), Splendida Cornice (Rai 3), Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, X Factor (Sky Uno), Piazzapulita (La7), Io prima di te (Tv8) e Amori in corso (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 13 novembre: chi ha vinto tra Moldavia – Italia, Un matrimonio esplosivo, Ore 14, Dritto e Rovescio, X Factor e Piazzapulita

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, Moldavia – Italia : 5.799.000 spettatori (27%);

: 5.799.000 spettatori (27%); Rai 2, Alcaraz – Musetti : 2.276.000 spettatori (10,2%);

: 2.276.000 spettatori (10,2%); Canale 5, Un matrimonio esplosivo: 1.744.000 spettatori (11,2%).

Fuori dal podio:

Italia 1, La fabbrica di cioccolato : 969.000 spettatori (5,4%);

969.000 spettatori (5,4%); Rai 3, Splendida Cornice : 957.000 spettatori (5,7%);

: 957.000 spettatori (5,7%); Rete 4, Dritto e Rovescio : 820.000 spettatori (6,5%);

: 820.000 spettatori (6,5%); SkyUno, X Factor : 613.000 spettatori (3,9%);

: 613.000 spettatori (3,9%); La7, Piazzapulita : 592.000 spettatori (4,2%);

: 592.000 spettatori (4,2%); Tv8, Io prima di te : 361.000 spettatori (2%);

: 361.000 spettatori (2%); Nove, Amori in corso: 320.000 spettatori (1,8%).

ANSA Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi: puntata “saltata” per la Nazionale

Chi stato eliminato da X Factor

Dopo i Copper Jitters di Achille Lauro, Amanda di Jake La Furia e Mayu (Paola Iezzi), nell’ultima puntata c’è stata una doppia eliminazione: fuori Michelle (Francesco Gabbani) e Layana (Achille Lauro), che ha perso al ballottaggio con Viscardi (Paola Iezzi).

Restano quini in corsa in 7:

eroCaddeo (Achille Lauro)

(Achille Lauro) tellynonpiangere (Francesco Gabbani)

(Francesco Gabbani) PierC (Francesco Gabbani)

(Francesco Gabbani) Tomasi (Jake La Furia)

(Jake La Furia) Delia (Jake La Furia)

(Jake La Furia) Viscardi (Paola Iezzi)

(Paola Iezzi) rob (Paola Iezzi)

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.321.000 spettatori (23,9%);

: 5.321.000 spettatori (23,9%); Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.952.000 spettatori (18,7%);

: 3.952.000 spettatori (18,7%); Italia 1, NCIS: 1.361.000 spettatori (6,2%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Un posto al sole : 1.345.000 spettatori (6%);

: 1.345.000 spettatori (6%); La7, Otto e Mezzo : 1.300.000 spettatori (5,8%);

: 1.300.000 spettatori (5,8%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.107.000 spettatori (5,3%);

: 1.107.000 spettatori (5,3%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 935.000 spettatori (4,4%);

: 935.000 spettatori (4,4%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 749.000 spettatori (3,3%);

: 749.000 spettatori (3,3%); Nove, The Cage : 441.000 spettatori (2%);

: 441.000 spettatori (2%); Tv8, Foodish: 408.000 spettatori (1,9%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.966.000 spettatori (28,9%);

: 4.966.000 spettatori (28,9%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.471.000 spettatori (24,8%);

: 3.471.000 spettatori (24,8%); Canale 5, Avanti un altro: 2.891.000 spettatori (18,1%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.287.000 spettatori (13,1%);

: 2.287.000 spettatori (13,1%); Canale 5, Avanti il primo : 2.111.000 spettatori (16,4%);

: 2.111.000 spettatori (16,4%); Rete 4, La promessa : 1.061.000 spettatori (5,6%);

: 1.061.000 spettatori (5,6%); Rai 3, Blob : 986.000 spettatori (5,3%);

: 986.000 spettatori (5,3%); Rete 4, 10 Minuti : 927.000 spettatori (5,5%);

: 927.000 spettatori (5,5%); Rai 3, Nuovi eroi : 861.000 spettatori (4,3%);

: 861.000 spettatori (4,3%); Italia 1, CSI: 731.000 spettatori (4%);

731.000 spettatori (4%); Nove, Cash or Trash : 669.000 spettatori (3,5%);

: 669.000 spettatori (3,5%); Rai 2, NCIS – 2° episodio : 591.000 spettatori (3,3%);

: 591.000 spettatori (3,3%); Rai 2, TgSport Sera : 541.000 spettatori (4,3%);

: 541.000 spettatori (4,3%); Rai 2, NCIS – 1° episodio : 534.000 spettatori (3,6%);

: 534.000 spettatori (3,6%); Tv8, 4 Ristoranti : 377.000 spettatori (2,2%);

: 377.000 spettatori (2,2%); Nove, Little Big Italy : 339.000 spettatori (2,7%);

: 339.000 spettatori (2,7%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 349.000 spettatori (2,3%);

349.000 spettatori (2,3%); La7, Ignoto X: 269.000 spettatori (1,8%).