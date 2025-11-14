Ascolti tv ieri giovedì 13 novembre chi ha vinto tra Moldavia - Italia, ATP Finals e X Factor
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 13 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che sfrutta l’assenza di Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Moldavia – Italia (Rai 1) a finire davanti alle ATP Finals Alcaraz – Musetti (Rai 2) e Un matrimonio esplosivo (Canale 5). Ai piedi del podio La fabbrica di cioccolato (Italia 1), Splendida Cornice (Rai 3), Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, X Factor (Sky Uno), Piazzapulita (La7), Io prima di te (Tv8) e Amori in corso (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 13 novembre: chi ha vinto tra Moldavia – Italia, Un matrimonio esplosivo, Ore 14, Dritto e Rovescio, X Factor e Piazzapulita
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Moldavia – Italia: 5.799.000 spettatori (27%);
- Rai 2, Alcaraz – Musetti: 2.276.000 spettatori (10,2%);
- Canale 5, Un matrimonio esplosivo: 1.744.000 spettatori (11,2%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, La fabbrica di cioccolato: 969.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Splendida Cornice: 957.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 820.000 spettatori (6,5%);
- SkyUno, X Factor: 613.000 spettatori (3,9%);
- La7, Piazzapulita: 592.000 spettatori (4,2%);
- Tv8, Io prima di te: 361.000 spettatori (2%);
- Nove, Amori in corso: 320.000 spettatori (1,8%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi: puntata “saltata” per la Nazionale
Dopo i Copper Jitters di Achille Lauro, Amanda di Jake La Furia e Mayu (Paola Iezzi), nell’ultima puntata c’è stata una doppia eliminazione: fuori Michelle (Francesco Gabbani) e Layana (Achille Lauro), che ha perso al ballottaggio con Viscardi (Paola Iezzi).
Restano quini in corsa in 7:
- eroCaddeo (Achille Lauro)
- tellynonpiangere (Francesco Gabbani)
- PierC (Francesco Gabbani)
- Tomasi (Jake La Furia)
- Delia (Jake La Furia)
- Viscardi (Paola Iezzi)
- rob (Paola Iezzi)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.321.000 spettatori (23,9%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.952.000 spettatori (18,7%);
- Italia 1, NCIS: 1.361.000 spettatori (6,2%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Un posto al sole: 1.345.000 spettatori (6%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.300.000 spettatori (5,8%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.107.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 935.000 spettatori (4,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 749.000 spettatori (3,3%);
- Nove, The Cage: 441.000 spettatori (2%);
- Tv8, Foodish: 408.000 spettatori (1,9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.966.000 spettatori (28,9%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.471.000 spettatori (24,8%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.891.000 spettatori (18,1%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.287.000 spettatori (13,1%);
- Canale 5, Avanti il primo: 2.111.000 spettatori (16,4%);
- Rete 4, La promessa: 1.061.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, Blob: 986.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 10 Minuti: 927.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Nuovi eroi: 861.000 spettatori (4,3%);
- Italia 1, CSI: 731.000 spettatori (4%);
- Nove, Cash or Trash: 669.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, NCIS – 2° episodio: 591.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, TgSport Sera: 541.000 spettatori (4,3%);
- Rai 2, NCIS – 1° episodio: 534.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 377.000 spettatori (2,2%);
- Nove, Little Big Italy: 339.000 spettatori (2,7%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 349.000 spettatori (2,3%);
- La7, Ignoto X: 269.000 spettatori (1,8%).