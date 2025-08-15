Ascolti tv ieri giovedì 14 agosto, Fragili 2 su Canale 5 vince la sfida con Un Professore 2 di Mamma Rai

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La prima serata di giovedì 14 agosto ha visto sfidarsi principalmente Rai 1 e Canale 5. Nel primo caso Un Professore 2 ha raggiunto l’11,4% di share mentre nel secondo caso l’ultima puntata di Fragili 2 ha totalizzato uno share del 10,6%. Agli italiani piace ancora Il Padrino: il secondo capitolo della trilogia di Francis Ford Coppola è andato in onda su Rete 4 ed è stata una delle scelte più importanti della prima serata Mediaset.

Ascolti tv 14 agosto, la sfida tra Canale 5 e Rai 1

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale 5, Fragili 2 : 1.123.000 spettatori (10.6%);

: 1.123.000 spettatori (10.6%); Rai 1, Un Professore : 1.059.000 spettatori (11.4%);

: 1.059.000 spettatori (11.4%); Italia 1, Dangerous Waters: 804.000 spettatori (7%).

Fuori dal podio:

Rai 2, Delitti in paradiso : 791.000 spettatori (6.7%);

: 791.000 spettatori (6.7%); Rai 3, Vacanze Romane : 627.000 spettatori (5.6%);

: 627.000 spettatori (5.6%); Rete 4, Il Padrino 2 : 625.000 spettatori (7.3%);

: 625.000 spettatori (7.3%); La7, Deep Impact : 403.000 spettatori (3.6%);

: 403.000 spettatori (3.6%); Nove, Potevo Rimanere Offeso : 395.000 spettatori (3.6%);

: 395.000 spettatori (3.6%); Tv8, Rocky Balboa : 279.000 spettatori (2.5%);

: 279.000 spettatori (2.5%); Iris, Everest: da 260.000 spettatori pari al 2.3%;

IPA Il Padrino piace ancora agli italiani. Il secondo capitolo del capolavoro di Francis Ford Coppola ha totalizzato il 7,3% di share secondo i dati Auditel degli ascolti tv del 14 agosto

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 3.643.000 spettatori (27.8%);

: 3.643.000 spettatori (27.8%); Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna : 2.884.000 spettatori (22.9%);

: 2.884.000 spettatori (22.9%); Rai 1, Techetechetè: 2.187.000 spettatori (16.7%);

Fuori dal podio:

La7, In Onda : 774.000 spettatori (5.9%).

: 774.000 spettatori (5.9%). Italia 1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 743.000 spettatori (5.7%);

: 743.000 spettatori (5.7%); Rete 4, 4 di Sera News (seconda parte): 542.000 spettatori (4.1%);

(seconda parte): 542.000 spettatori (4.1%); Rete 4, 4 di Sera News (prima parte): 536.000 spettatori (4.2%);

(prima parte): 536.000 spettatori (4.2%); Rai 3, Viaggio in Italia : 448.000 spettatori (3.5%);

: 448.000 spettatori (3.5%); Nove, The Cage – Prendi e Scappa : 425.000 (3.2%);

: 425.000 (3.2%); Rai 3, Fin Che La Barca Va : 347.000 spettatori (2.6%);

: 347.000 spettatori (2.6%); Tv8, 4 Hotel: 298.000 spettatori (2.5%).

Gli ascolti tv del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 2.595.000 spettatori (23.8%);

: 2.595.000 spettatori (23.8%); Rai 1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.917.000 spettatori (21%);

: 1.917.000 spettatori (21%); Canale 5, Sarabanda: 1.833.000 spettatori (18%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TG3 : 1.546.000 spettatori (14%);

: 1.546.000 spettatori (14%); Canale 5, Sarabanda – Prima Sfida : 1.511.000 spettatori (18%);

: 1.511.000 spettatori (18%); Rete 4, La Promessa : 671.000 spettatori (5.7%);

: 671.000 spettatori (5.7%); Rai 3, Blob : 608.000 spettatori (5%);

: 608.000 spettatori (5%); Rai 2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 395.000 spettatori (3.4%);

: 395.000 spettatori (3.4%); Italia 1, C.S.I. Miami : 375.000 spettatori (3.3%);

: 375.000 spettatori (3.3%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 343.000 spettatori (2.9%);

: 343.000 spettatori (2.9%); Rai 2, The Rookie : 335.000 spettatori (3.4%);

: 335.000 spettatori (3.4%); Rai2, TGSport Sera : 327.000 spettatori (3.9%);

: 327.000 spettatori (3.9%); La7, Famiglie d’Italia: 106.000 spettatori (1.1%).