Ascolti tv ieri giovedì 14 agosto, Fragili 2 su Canale 5 vince la sfida con Un Professore 2 di Mamma Rai
La prima serata di giovedì 14 agosto ha visto sfidarsi principalmente Rai 1 e Canale 5. Nel primo caso Un Professore 2 ha raggiunto l’11,4% di share mentre nel secondo caso l’ultima puntata di Fragili 2 ha totalizzato uno share del 10,6%. Agli italiani piace ancora Il Padrino: il secondo capitolo della trilogia di Francis Ford Coppola è andato in onda su Rete 4 ed è stata una delle scelte più importanti della prima serata Mediaset.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale 5, Fragili 2: 1.123.000 spettatori (10.6%);
- Rai 1, Un Professore: 1.059.000 spettatori (11.4%);
- Italia 1, Dangerous Waters: 804.000 spettatori (7%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, Delitti in paradiso: 791.000 spettatori (6.7%);
- Rai 3, Vacanze Romane: 627.000 spettatori (5.6%);
- Rete 4, Il Padrino 2: 625.000 spettatori (7.3%);
- La7, Deep Impact: 403.000 spettatori (3.6%);
- Nove, Potevo Rimanere Offeso: 395.000 spettatori (3.6%);
- Tv8, Rocky Balboa: 279.000 spettatori (2.5%);
- Iris, Everest: da 260.000 spettatori pari al 2.3%;
Il Padrino piace ancora agli italiani. Il secondo capitolo del capolavoro di Francis Ford Coppola ha totalizzato il 7,3% di share secondo i dati Auditel degli ascolti tv del 14 agosto
I dati dell’access prime time
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.643.000 spettatori (27.8%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.884.000 spettatori (22.9%);
- Rai 1, Techetechetè: 2.187.000 spettatori (16.7%);
Fuori dal podio:
- La7, In Onda: 774.000 spettatori (5.9%).
- Italia 1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 743.000 spettatori (5.7%);
- Rete 4, 4 di Sera News (seconda parte): 542.000 spettatori (4.1%);
- Rete 4, 4 di Sera News (prima parte): 536.000 spettatori (4.2%);
- Rai 3, Viaggio in Italia: 448.000 spettatori (3.5%);
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 425.000 (3.2%);
- Rai 3, Fin Che La Barca Va: 347.000 spettatori (2.6%);
- Tv8, 4 Hotel: 298.000 spettatori (2.5%).
Gli ascolti tv del preserale
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 2.595.000 spettatori (23.8%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.917.000 spettatori (21%);
- Canale 5, Sarabanda: 1.833.000 spettatori (18%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TG3: 1.546.000 spettatori (14%);
- Canale 5, Sarabanda – Prima Sfida: 1.511.000 spettatori (18%);
- Rete 4, La Promessa: 671.000 spettatori (5.7%);
- Rai 3, Blob: 608.000 spettatori (5%);
- Rai 2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 395.000 spettatori (3.4%);
- Italia 1, C.S.I. Miami: 375.000 spettatori (3.3%);
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 343.000 spettatori (2.9%);
- Rai 2, The Rookie: 335.000 spettatori (3.4%);
- Rai2, TGSport Sera: 327.000 spettatori (3.9%);
- La7, Famiglie d’Italia: 106.000 spettatori (1.1%).