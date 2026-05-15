Ascolti tv ieri giovedì 14 maggio chi ha vinto tra Buonvino, Pechino Express, Eurovision e Le Iene
Ascolti tv giovedì 14 maggio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Buonvino che affronta Forbidden Fruit, Le Iene, Pechino Express, Eurovision, Del Debbio e Formigli
La Rai centra il tris nella giornata di giovedì 14 maggio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato. La sfida dell’access prime time vede La Ruota della Fortuna (Canale 5) perdere contro Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale, L’Eredità (Rai 1) si conferma leader davanti ad Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Buonvino (Rai 1) supera Forbidden Fruit (Canale 5), così come Eurovision (Rai 2). Ai piedi del podio Le Iene (Italia 1), Dritto e Rovescio (Rete 4) di Paolo Del Debbio, Splendida Cornice (Rai 3), Piazzapulita(La7), Comedy Match (Nove), Pechino Express (SkyUno) e Skyfall (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 14 maggio: chi ha vinto tra Buonvino, Forbidden Fruit, Le Iene, Eurovision, Dritto e Rovescio, Splendida Cornice
- Chi ha vinto Pechino Express 2026
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 14 maggio: chi ha vinto tra Buonvino, Forbidden Fruit, Le Iene, Eurovision, Dritto e Rovescio, Splendida Cornice
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:
- Rai 1, Buonvino: 2.966.000 spettatori (17,9%);
- Canale 5, Forbidden Fruit: 1.867.000 spettatori (13,2%);
- Rai 2, Eurovision: 1.298.000 spettatori (6,9%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Le Iene: 1.229.000 spettatori (9,8%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 1.097.000 spettatori (8,8%);
- Rai 3, Splendida Cornice: 889.000 spettatori (5,7%);
- La7, Piazzapulita: 838.000 spettatori (6,2%);
- Nove, Comedy Match: 520.000 spettatori (3,1%);
- SkyUno, Pechino Express: 374.000 spettatori (2,1%);
- Tv8, Skyfall: 199.000 spettatori (1,5%).
Chi ha vinto Pechino Express 2026
I vincitori dell’edizione di Pechino Express sono I Raccomandati, ossia Chanel Totti (figlia dell’ex calciatore Francesco e di Ilary Blasi) e Filippo Laurino, amico d’infanzia della ragazza nonché figlio di Graziella Lopedota, storica manager della conduttrice Mediaset.
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.823.000 spettatori (23,4%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.596.000 spettatori (22,2%);
- Rai 1, Cinque minuti: 3.748.000 spettatori (19,7%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.826.000 spettatori (19,5%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.639.000 spettatori (8,1%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.422.000 spettatori (7%);
- Italia 1, NCIS: 1.120.000 spettatori (5,6%).
E ancora:
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 945.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 921.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 758.000 spettatori (3,7%);
- Nove, The Cage – Prendi e scappa: 372.000 spettatori (1,8%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.127.000 spettatori (27,4%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.934.000 spettatori (24%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.648.000 spettatori (18,7%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.181.000 spettatori (13,6%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.947.000 spettatori (17,5%);
- Rai 3, Blob: 967.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, La promessa: 953.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 10 Minuti: 862.000 spettatori (5,7%);
- Rai 3, Kong: 760.000 spettatori (4,1%).
E ancora:
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 589.000 spettatori (3,6%);
- Nove, Cash or Trash: 542.000 spettatori (3,1%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 505.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, TgSport Sera: 495.000 spettatori (4,6%);
- Tv8, Internazionali d’Italia: 436.000 spettatori (2,4%);
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 387.000 spettatori (3,1%);
- La7, Ignoto X: 286.000 spettatori (2,2%);
- Italia 1, Gf Vip: 284.000 spettatori (2,4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 238.000 spettatori (1,8%);
- Nove, Little Big Italy: 201.000 spettatori (1,9%).