Ascolti tv ieri giovedì 15 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo 15, Forbidden Fruit, Harry Potter e Ore 14

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 15 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, però, vedono la tv di Stato nell’access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1), alle spalle dell’asso di Mediaset, ossia La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Don Matteo 15 (Rai 1) a chiudere davanti a Forbidden Fruit (Canale 5) e Harry Potter e i doni della morte – Parte 1 (Italia 1). Ai piedi del podio Splendida Cornice (Rai 3), Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, Piazzapulita (La7) con Corrado Formigli, Ore 14 Sera (Rai 2), La magia del vischio (Nove) e Armageddon (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Don Matteo 15 : 3.859.000 spettatori (23%);

: 3.859.000 spettatori (23%); Canale 5, Forbidden Fruit : 1.792.000 spettatori (13,1%);

: 1.792.000 spettatori (13,1%); Italia 1, Harry Potter e i doni della morte – Parte 1: 1.023.000 spettatori (6,4%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Splendida Cornice : 1.006.000 spettatori (6,2%);

: 1.006.000 spettatori (6,2%); Rete 4, Dritto e Rovescio : 869.000 spettatori (6,6%);

: 869.000 spettatori (6,6%); La7, Piazzapulita : 782.000 spettatori (5,5%);

: 782.000 spettatori (5,5%); Rai 2, Ore 14 Sera : 732.000 spettatori (5,2%);

: 732.000 spettatori (5,2%); Nove, La magia del vischio : 271.000 spettatori (1,5%);

: 271.000 spettatori (1,5%); Tv8, Armageddon: 226.000 spettatori (1,4%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e della Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.188.000 spettatori (25,4%);

: 5.188.000 spettatori (25,4%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.861.000 spettatori (23,7%);

: 4.861.000 spettatori (23,7%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.191.000 spettatori (21%).

Ai piedi del podio:

Rai 1, Cinque Minuti : 3.783.000 spettatori (19,5%);

: 3.783.000 spettatori (19,5%); La7, Otto e Mezzo : 1.734.000 spettatori (8,6%);

: 1.734.000 spettatori (8,6%); Rai 3, Un posto al sole : 1.391.000 spettatori (6,8%);

: 1.391.000 spettatori (6,8%); Italia 1, NCIS : 1.064.000 spettatori (5,3%);

: 1.064.000 spettatori (5,3%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 1.063.000 spettatori (5,4%);

: 1.063.000 spettatori (5,4%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 824.000 spettatori (4%);

: 824.000 spettatori (4%); Rai 2, Tg2 Post : 578.000 spettatori (2,8%);

: 578.000 spettatori (2,8%); Tv8, Celebrity Chef : 544.000 spettatori (2,7%);

: 544.000 spettatori (2,7%); Nove, The Cage: 467.000 spettatori (2,3%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.685.000 spettatori (27,8%);

: 4.685.000 spettatori (27,8%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.421.000 spettatori (24,7%);

: 3.421.000 spettatori (24,7%); Canale 5, Caduta Libera: 2.635.000 spettatori (17%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.482.000 spettatori (14,4%);

: 2.482.000 spettatori (14,4%); Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida : 1.964.000 spettatori (15,4%);

: 1.964.000 spettatori (15,4%); Rai 3, Blob : 1.089.000 spettatori (5,9%);

: 1.089.000 spettatori (5,9%); Rete 4, La promessa : 1.013.000 spettatori (5,4%);

: 1.013.000 spettatori (5,4%); Rete 4, 10 Minuti : 998.000 spettatori (6%);

: 998.000 spettatori (6%); Rai 3, Via dei Matti n°0 : 875.000 spettatori (4,5%);

: 875.000 spettatori (4,5%); Nove, Cash or Trash : 762.000 spettatori (4,2%);

: 762.000 spettatori (4,2%); Italia 1, CSI: 651.000 spettatori (3,6%);

651.000 spettatori (3,6%); Rai 2, 9-1-1 : 533.000 spettatori (2,9%);

: 533.000 spettatori (2,9%); Rai 2, TgSport Sera : 403.000 spettatori (3,2%);

: 403.000 spettatori (3,2%); Tv8, 4 Ristoranti : 397.000 spettatori (2,3%);

: 397.000 spettatori (2,3%); Rai 2, 9-1-1: Lone Star : 392.000 spettatori (2,5%);

: 392.000 spettatori (2,5%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 358.000 spettatori (2,5%);

358.000 spettatori (2,5%); Nove, Little Big Italy : 346.000 spettatori (2,8%);

: 346.000 spettatori (2,8%); Rai 2, Il Viaggio della Torcia : 294.000 spettatori (2,3%);

: 294.000 spettatori (2,3%); La7, Ignoto X: 265.000 spettatori (1,8%).