Ascolti tv ieri giovedì 15 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo 15, Forbidden Fruit, Harry Potter e Ore 14
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 15 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, però, vedono la tv di Stato nell’access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1), alle spalle dell’asso di Mediaset, ossia La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Don Matteo 15 (Rai 1) a chiudere davanti a Forbidden Fruit (Canale 5) e Harry Potter e i doni della morte – Parte 1 (Italia 1). Ai piedi del podio Splendida Cornice (Rai 3), Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, Piazzapulita (La7) con Corrado Formigli, Ore 14 Sera (Rai 2), La magia del vischio (Nove) e Armageddon (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Don Matteo 15: 3.859.000 spettatori (23%);
- Canale 5, Forbidden Fruit: 1.792.000 spettatori (13,1%);
- Italia 1, Harry Potter e i doni della morte – Parte 1: 1.023.000 spettatori (6,4%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Splendida Cornice: 1.006.000 spettatori (6,2%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 869.000 spettatori (6,6%);
- La7, Piazzapulita: 782.000 spettatori (5,5%);
- Rai 2, Ore 14 Sera: 732.000 spettatori (5,2%);
- Nove, La magia del vischio: 271.000 spettatori (1,5%);
- Tv8, Armageddon: 226.000 spettatori (1,4%).
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.188.000 spettatori (25,4%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.861.000 spettatori (23,7%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.191.000 spettatori (21%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.783.000 spettatori (19,5%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.734.000 spettatori (8,6%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.391.000 spettatori (6,8%);
- Italia 1, NCIS: 1.064.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.063.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 824.000 spettatori (4%);
- Rai 2, Tg2 Post: 578.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, Celebrity Chef: 544.000 spettatori (2,7%);
- Nove, The Cage: 467.000 spettatori (2,3%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.685.000 spettatori (27,8%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.421.000 spettatori (24,7%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.635.000 spettatori (17%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.482.000 spettatori (14,4%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.964.000 spettatori (15,4%);
- Rai 3, Blob: 1.089.000 spettatori (5,9%);
- Rete 4, La promessa: 1.013.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 10 Minuti: 998.000 spettatori (6%);
- Rai 3, Via dei Matti n°0: 875.000 spettatori (4,5%);
- Nove, Cash or Trash: 762.000 spettatori (4,2%);
- Italia 1, CSI: 651.000 spettatori (3,6%);
- Rai 2, 9-1-1: 533.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, TgSport Sera: 403.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 397.000 spettatori (2,3%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 392.000 spettatori (2,5%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 358.000 spettatori (2,5%);
- Nove, Little Big Italy: 346.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, Il Viaggio della Torcia: 294.000 spettatori (2,3%);
- La7, Ignoto X: 265.000 spettatori (1,8%).