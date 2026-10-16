Ascolti TV ieri giovedì 15 ottobre, Doc 4 vince contro Ore 14 Sera e Tutto per la mia famiglia: i dati Auditel
Doc - Nelle Tue Mani 4 vince la prima serata con oltre 4 milioni: la sfida con Tutto per la mia famiglia, Ore 14 Sera, Le Iene e tutti i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, giovedì 15 ottobre 2026, premia Doc – Nelle Tue Mani 4 su Rai 1: la fiction con Luca Argentero richiama 4.441.000 spettatori e il 23,2% di share nel primo episodio, staccando Tutto per la mia famiglia su Canale 5, fermo a 1.631.000 spettatori e l’10,7%, e Ore 14 Sera su Rai 2, che ha tenuto incollati 940.000 spettatori (6,5%). In access prime time è invece Affari Tuoi a prevalere sulla Ruota della Fortuna, mentre nel preserale Reazione a Catena supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 15 ottobre: chi ha vinto tra Doc 4, Tutto per la mia famiglia, Le Iene, Ore 14 Sera, X Factor e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Ascolti TV 15 ottobre: chi ha vinto tra Doc 4, Tutto per la mia famiglia, Le Iene, Ore 14 Sera, X Factor e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di giovedì 15 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):
- Rai 1 , Doc – Nelle Tue Mani 4 – 1° episodio: 4.441.000 spettatori (23,2%);
- Rai 1 , Doc – Nelle Tue Mani 4 – 2° episodio: 3.763.000 spettatori (26,4%);
- Canale 5, Tutto per la mia famiglia: 1.631.000 spettatori (10,7%);
- Rai 2, Ore 14 Sera: 940.000 spettatori (6,5%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, Le Iene: 905.000 spettatori (7,1%);
- La7, Piazzapulita: 777.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 681.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Arthur The King: 497.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Benfica-Celtic: 308.000 spettatori (1,6%);
- Nove, Buy it Now: 304.000 spettatori (1,7%).
|Rete
|Programma
|Spettatori
|Share (%)
|Rai 1
|Doc – Nelle Tue Mani 4 – 1° episodio
|4.411.000
|23,2
|Rai 1
|Doc – Nelle Tue Mani 4 – 2° episodio
|3.763.000
|26,4%
|Canale 5
|Tutto per la mia famiglia
|1.631.000
|10,7%
|Rai 2
|Ore 14 Sera
|940.000
|6,5%
|Italia 1
|Le Iene
|905.000
|7,1%
|La7
|Piazzapulita
|777.000
|5,5%
|Rete 4
|Dritto e Rovescio
|681.000
|5,4%
|Sky Uno
|X Factor
|523.000
|3,3%
|Rai 3
|Arthur The King
|497.000
|2,6%
|Tv8
|Benfica-Celtic
|308.000
|1,6%
|Nove
|Buy it Now
|304.000
|1,7%
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti prosegue anche nell’access prime time di giovedì 15 ottobre.
Affari Tuoi raggiunge 4.478.000 spettatori e il 22,5%, La Ruota della Fortuna invece raccoglie 4.147.000 spettatori e il 20,8%.
Questi i dati completi:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.478.000 spettatori (22,5%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.147.000 spettatori (20,8%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.781.000 spettatori (19,9%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 1.756.000 spettatori (8,9%);
- Rai 3, Un Posto al Sole: 1.459.000 spettatori (7,4%);
- Rai 3, Il Cavallo e la Torre: 1.217.000 spettatori (6,4%);
- Italia 1, NCIS: 948.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 945.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 760.000 spettatori (3,8%);
- Nove, Cash or Trash: 561.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, TG2 Post: 534.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, Europa League Live: 360.000 spettatori (1,9%).
|Rete
|Programma
|Spettatori
|Share (%)
|Rai 1
|Affari Tuoi
|4.478.000
|22,5%
|Canale 5
|La Ruota della Fortuna
|4.147.000
|20,8%
|Rai 1
|Cinque Minuti
|3.781.000
|19,9%
|La7
|Otto e Mezzo
|1.756.000
|8,9%
|Rai 3
|Un Posto al Sole
|1.459.000
|7,4%
|Rai 3
|Il Cavallo e la Torre
|1.217.000
|6,4%
|Italia 1
|NCIS
|948.000
|4,9%
|Rete 4
|4 di Sera – 1^ parte
|945.000
|4,9%
|Rete 4
|4 di Sera – 2^ parte
|760.000
|3,8%
|Nove
|Cash or Trash
|561.000
|2,8%
|Rai 2
|TG2 Post
|534.000
|2,7%
|Tv8
|Europa League Live
|360.000
|1,9%
Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Nel preserale di giovedì 15 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, Reazione a Catena: 4.040.000 spettatori (25%);
- Rai 3, TGR: 2.436.000 spettatori (14,8%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.260.000 spettatori (15,8%).
A seguire:
- Rete 4, La Promessa: 1.913.000 spettatori (5,1%);
- Rai 3, Blob: 935.000 spettatori (5,3%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 934.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 10 Minuti: 868.000 spettatori (5,5%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 758.000 spettatori (4,3%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 609.000 spettatori (4,3%);
- Nove, Cash or Trash: 424.000 spettatori (2,5%);
- Italia 1, CSI: 390.000 spettatori (2,3%);
- Italia 1, Gf Vip: 356.000 spettatori (3%);
- La7, Ignoto X: 341.000 spettatori (2,6%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 310.000 spettatori (2,3%);
- Tv8, Foodish: 287.000 spettatori (1,9%);
- Nove, Little Big Italy: 253.000 spettatori (2,7%).
|Rete
|Programma
|Spettatori
|Share (%)
|Rai 1
|Reazione a Catena
|4.040.000
|25,0%
|Rai 3
|TGR
|2.436.000
|14,8%
|Canale 5
|Caduta Libera
|2.260.000
|15,8%
|Rete 4
|La Promessa
|1.913.000
|5,1%
|Rai 3
|Blob
|935.000
|5,3%
|Rai 3
|Fin che la barca va
|934.000
|5,1%
|Rete 4
|10 Minuti
|868.000
|5,5%
|Rai 2
|Blue Bloods – 2° episodio
|758.000
|4,3%
|Rai 2
|Blue Bloods – 1° episodio
|609.000
|4,3%
|Nove
|Cash or Trash
|424.000
|2,5%
|Italia 1
|CSI
|390.000
|2,3%
|Italia 1
|Gf Vip
|356.000
|3,0%
|La7
|Ignoto X
|341.000
|2,6%
|Italia 1
|Studio Aperto Mag
|310.000
|2,3%
|Tv8
|Foodish
|287.000
|1,9%
|Nove
|Little Big Italy
|253.000
|2,7%