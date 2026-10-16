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Ascolti TV ieri giovedì 15 ottobre, Doc 4 vince contro Ore 14 Sera e Tutto per la mia famiglia: i dati Auditel

Doc - Nelle Tue Mani 4 vince la prima serata con oltre 4 milioni: la sfida con Tutto per la mia famiglia, Ore 14 Sera, Le Iene e tutti i dati Auditel

Aggiornato: 5 min di lettura

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La sfida degli ascolti TV di ieri, giovedì 15 ottobre 2026, premia Doc – Nelle Tue Mani 4 su Rai 1: la fiction con Luca Argentero richiama 4.441.000 spettatori e il 23,2% di share nel primo episodio, staccando Tutto per la mia famiglia su Canale 5, fermo a 1.631.000 spettatori e l’10,7%, e Ore 14 Sera su Rai 2, che ha tenuto incollati 940.000 spettatori (6,5%). In access prime time è invece Affari Tuoi a prevalere sulla Ruota della Fortuna, mentre nel preserale Reazione a Catena supera Caduta Libera.

Ascolti TV 15 ottobre: chi ha vinto tra Doc 4, Tutto per la mia famiglia, Le Iene, Ore 14 Sera, X Factor e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di giovedì 15 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):

  • Rai 1 , Doc – Nelle Tue Mani 4 – 1° episodio: 4.441.000 spettatori (23,2%);
  • Rai 1 , Doc – Nelle Tue Mani 4 – 2° episodio: 3.763.000 spettatori (26,4%);
  • Canale 5, Tutto per la mia famiglia: 1.631.000 spettatori (10,7%);
  • Rai 2, Ore 14 Sera: 940.000 spettatori (6,5%).

Ai piedi del podio:

  • Italia 1, Le Iene: 905.000 spettatori (7,1%);
  • La7, Piazzapulita: 777.000 spettatori (5,5%);
  • Rete 4, Dritto e Rovescio: 681.000 spettatori (5,4%);
  • Rai 3, Arthur The King: 497.000 spettatori (2,6%);
  • Tv8, Benfica-Celtic: 308.000 spettatori (1,6%);
  • Nove, Buy it Now: 304.000 spettatori (1,7%).
Rete Programma Spettatori Share (%)
Rai 1 Doc – Nelle Tue Mani 4 – 1° episodio 4.411.000 23,2
Rai 1 Doc – Nelle Tue Mani 4 – 2° episodio 3.763.000 26,4%
Canale 5 Tutto per la mia famiglia 1.631.000 10,7%
Rai 2 Ore 14 Sera 940.000 6,5%
Italia 1 Le Iene 905.000 7,1%
La7 Piazzapulita 777.000 5,5%
Rete 4 Dritto e Rovescio 681.000 5,4%
Sky Uno X Factor 523.000 3,3%
Rai 3 Arthur The King 497.000 2,6%
Tv8 Benfica-Celtic 308.000 1,6%
Nove Buy it Now 304.000 1,7%
Stefano De Martino e Gerry ScottiANSA
Stefano De Martino e Gerry Scotti

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti prosegue anche nell’access prime time di giovedì 15 ottobre.

Affari Tuoi raggiunge 4.478.000 spettatori e il 22,5%, La Ruota della Fortuna invece raccoglie 4.147.000 spettatori e il 20,8%.

Questi i dati completi:

  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.478.000 spettatori (22,5%);
  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.147.000 spettatori (20,8%);
  • Rai 1, Cinque Minuti: 3.781.000 spettatori (19,9%).

Gli altri risultati dell’access prime time:

  • La7, Otto e Mezzo: 1.756.000 spettatori (8,9%);
  • Rai 3, Un Posto al Sole: 1.459.000 spettatori (7,4%);
  • Rai 3, Il Cavallo e la Torre: 1.217.000 spettatori (6,4%);
  • Italia 1, NCIS: 948.000 spettatori (4,9%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 945.000 spettatori (4,9%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 760.000 spettatori (3,8%);
  • Nove, Cash or Trash: 561.000 spettatori (2,8%);
  • Rai 2, TG2 Post: 534.000 spettatori (2,7%);
  • Tv8, Europa League Live: 360.000 spettatori (1,9%).
Rete Programma Spettatori Share (%)
Rai 1 Affari Tuoi 4.478.000 22,5%
Canale 5 La Ruota della Fortuna 4.147.000 20,8%
Rai 1 Cinque Minuti 3.781.000 19,9%
La7 Otto e Mezzo 1.756.000 8,9%
Rai 3 Un Posto al Sole 1.459.000 7,4%
Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.217.000 6,4%
Italia 1 NCIS 948.000 4,9%
Rete 4 4 di Sera – 1^ parte 945.000 4,9%
Rete 4 4 di Sera – 2^ parte 760.000 3,8%
Nove Cash or Trash 561.000 2,8%
Rai 2 TG2 Post 534.000 2,7%
Tv8 Europa League Live 360.000 1,9%

Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera

Nel preserale di giovedì 15 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.

I dati completi:

  • Rai 1, Reazione a Catena: 4.040.000 spettatori (25%);
  • Rai 3, TGR: 2.436.000 spettatori (14,8%);
  • Canale 5, Caduta Libera: 2.260.000 spettatori (15,8%).

A seguire:

  • Rete 4, La Promessa: 1.913.000 spettatori (5,1%);
  • Rai 3, Blob: 935.000 spettatori (5,3%);
  • Rai 3, Fin che la barca va: 934.000 spettatori (5,1%);
  • Rete 4, 10 Minuti: 868.000 spettatori (5,5%);
  • Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 758.000 spettatori (4,3%);
  • Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 609.000 spettatori (4,3%);
  • Nove, Cash or Trash: 424.000 spettatori (2,5%);
  • Italia 1, CSI: 390.000 spettatori (2,3%);
  • Italia 1, Gf Vip: 356.000 spettatori (3%);
  • La7, Ignoto X: 341.000 spettatori (2,6%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 310.000 spettatori (2,3%);
  • Tv8, Foodish: 287.000 spettatori (1,9%);
  • Nove, Little Big Italy: 253.000 spettatori (2,7%).
Rete Programma Spettatori Share (%)
Rai 1 Reazione a Catena 4.040.000 25,0%
Rai 3 TGR 2.436.000 14,8%
Canale 5 Caduta Libera 2.260.000 15,8%
Rete 4 La Promessa 1.913.000 5,1%
Rai 3 Blob 935.000 5,3%
Rai 3 Fin che la barca va 934.000 5,1%
Rete 4 10 Minuti 868.000 5,5%
Rai 2 Blue Bloods – 2° episodio 758.000 4,3%
Rai 2 Blue Bloods – 1° episodio 609.000 4,3%
Nove Cash or Trash 424.000 2,5%
Italia 1 CSI 390.000 2,3%
Italia 1 Gf Vip 356.000 3,0%
La7 Ignoto X 341.000 2,6%
Italia 1 Studio Aperto Mag 310.000 2,3%
Tv8 Foodish 287.000 1,9%
Nove Little Big Italy 253.000 2,7%

 

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