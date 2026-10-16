Ascolti TV ieri giovedì 15 ottobre, Doc 4 vince contro Ore 14 Sera e Tutto per la mia famiglia: i dati Auditel

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La sfida degli ascolti TV di ieri, giovedì 15 ottobre 2026, premia Doc – Nelle Tue Mani 4 su Rai 1: la fiction con Luca Argentero richiama 4.441.000 spettatori e il 23,2% di share nel primo episodio, staccando Tutto per la mia famiglia su Canale 5, fermo a 1.631.000 spettatori e l’10,7%, e Ore 14 Sera su Rai 2, che ha tenuto incollati 940.000 spettatori (6,5%). In access prime time è invece Affari Tuoi a prevalere sulla Ruota della Fortuna, mentre nel preserale Reazione a Catena supera Caduta Libera.

Ascolti TV 15 ottobre: chi ha vinto tra Doc 4, Tutto per la mia famiglia, Le Iene, Ore 14 Sera, X Factor e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di giovedì 15 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):

Rai 1 , Doc – Nelle Tue Mani 4 – 1° episodio : 4.441.000 spettatori (23,2%);

: 4.441.000 spettatori (23,2%); Rai 1 , Doc – Nelle Tue Mani 4 – 2° episodio : 3.763.000 spettatori (26,4%);

: 3.763.000 spettatori (26,4%); Canale 5, Tutto per la mia famiglia : 1.631.000 spettatori (10,7%);

: 1.631.000 spettatori (10,7%); Rai 2, Ore 14 Sera: 940.000 spettatori (6,5%).

Ai piedi del podio:

Italia 1, Le Iene : 905.000 spettatori (7,1%);

: 905.000 spettatori (7,1%); La7, Piazzapulita : 777.000 spettatori (5,5%);

: 777.000 spettatori (5,5%); Rete 4, Dritto e Rovescio : 681.000 spettatori (5,4%);

: 681.000 spettatori (5,4%); Rai 3, Arthur The King : 497.000 spettatori (2,6%);

: 497.000 spettatori (2,6%); Tv8, Benfica-Celtic : 308.000 spettatori (1,6%);

: 308.000 spettatori (1,6%); Nove, Buy it Now: 304.000 spettatori (1,7%).

Rete Programma Spettatori Share (%) Rai 1 Doc – Nelle Tue Mani 4 – 1° episodio 4.411.000 23,2 Rai 1 Doc – Nelle Tue Mani 4 – 2° episodio 3.763.000 26,4% Canale 5 Tutto per la mia famiglia 1.631.000 10,7% Rai 2 Ore 14 Sera 940.000 6,5% Italia 1 Le Iene 905.000 7,1% La7 Piazzapulita 777.000 5,5% Rete 4 Dritto e Rovescio 681.000 5,4% Sky Uno X Factor 523.000 3,3% Rai 3 Arthur The King 497.000 2,6% Tv8 Benfica-Celtic 308.000 1,6% Nove Buy it Now 304.000 1,7%

ANSA

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti prosegue anche nell’access prime time di giovedì 15 ottobre.

Affari Tuoi raggiunge 4.478.000 spettatori e il 22,5%, La Ruota della Fortuna invece raccoglie 4.147.000 spettatori e il 20,8%.

Questi i dati completi:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.478.000 spettatori (22,5%);

: 4.478.000 spettatori (22,5%); Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.147.000 spettatori (20,8%);

: 4.147.000 spettatori (20,8%); Rai 1, Cinque Minuti: 3.781.000 spettatori (19,9%).

Gli altri risultati dell’access prime time:

La7, Otto e Mezzo : 1.756.000 spettatori (8,9%);

: 1.756.000 spettatori (8,9%); Rai 3, Un Posto al Sole : 1.459.000 spettatori (7,4%);

: 1.459.000 spettatori (7,4%); Rai 3, Il Cavallo e la Torre : 1.217.000 spettatori (6,4%);

: 1.217.000 spettatori (6,4%); Italia 1, NCIS : 948.000 spettatori (4,9%);

: 948.000 spettatori (4,9%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 945.000 spettatori (4,9%);

: 945.000 spettatori (4,9%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 760.000 spettatori (3,8%);

: 760.000 spettatori (3,8%); Nove, Cash or Trash : 561.000 spettatori (2,8%);

: 561.000 spettatori (2,8%); Rai 2, TG2 Post : 534.000 spettatori (2,7%);

: 534.000 spettatori (2,7%); Tv8, Europa League Live: 360.000 spettatori (1,9%).

Rete Programma Spettatori Share (%) Rai 1 Affari Tuoi 4.478.000 22,5% Canale 5 La Ruota della Fortuna 4.147.000 20,8% Rai 1 Cinque Minuti 3.781.000 19,9% La7 Otto e Mezzo 1.756.000 8,9% Rai 3 Un Posto al Sole 1.459.000 7,4% Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.217.000 6,4% Italia 1 NCIS 948.000 4,9% Rete 4 4 di Sera – 1^ parte 945.000 4,9% Rete 4 4 di Sera – 2^ parte 760.000 3,8% Nove Cash or Trash 561.000 2,8% Rai 2 TG2 Post 534.000 2,7% Tv8 Europa League Live 360.000 1,9%

Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera

Nel preserale di giovedì 15 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.

I dati completi:

Rai 1, Reazione a Catena : 4.040.000 spettatori (25%);

: 4.040.000 spettatori (25%); Rai 3, TGR : 2.436.000 spettatori (14,8%);

: 2.436.000 spettatori (14,8%); Canale 5, Caduta Libera: 2.260.000 spettatori (15,8%).

A seguire:

Rete 4, La Promessa : 1.913.000 spettatori (5,1%);

: 1.913.000 spettatori (5,1%); Rai 3, Blob : 935.000 spettatori (5,3%);

: 935.000 spettatori (5,3%); Rai 3, Fin che la barca va : 934.000 spettatori (5,1%);

: 934.000 spettatori (5,1%); Rete 4, 10 Minuti : 868.000 spettatori (5,5%);

: 868.000 spettatori (5,5%); Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio : 758.000 spettatori (4,3%);

: 758.000 spettatori (4,3%); Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio : 609.000 spettatori (4,3%);

: 609.000 spettatori (4,3%); Nove, Cash or Trash : 424.000 spettatori (2,5%);

: 424.000 spettatori (2,5%); Italia 1, CSI : 390.000 spettatori (2,3%);

: 390.000 spettatori (2,3%); Italia 1, Gf Vip : 356.000 spettatori (3%);

: 356.000 spettatori (3%); La7, Ignoto X : 341.000 spettatori (2,6%);

: 341.000 spettatori (2,6%); Italia 1 , Studio Aperto Mag : 310.000 spettatori (2,3%);

: 310.000 spettatori (2,3%); Tv8, Foodish : 287.000 spettatori (1,9%);

: 287.000 spettatori (1,9%); Nove, Little Big Italy: 253.000 spettatori (2,7%).