Ascolti tv ieri giovedì 16 aprile chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio e Pio e Amedeo
Ascolti tv giovedì 16 aprile 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Uno sbirro in Appennino con Bisio che affronta Stanno tutti invitati, Pechino Express, Infante, Del Debbio e Formigli
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 16 aprile per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato. La sfida dell’access prime time invece lascia campo libero a La Ruota della Fortuna (Canale 5), che batte Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale, L’Eredità (Rai 1) si conferma leader davanti ad Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Uno sbirro in Appennino (Rai 1) con Claudio Bisio supera Stanno tutti invitati (Canale 5) con Pio e Amedeo, così come Ore 14 Sera (Rai 2) di Milo Infante. Ai piedi del podio , Splendida Cornice (Rai 3), Dritto e Rovescio (Rete 4) di Paolo Del Debbio, Amor (Italia 1). Più indietro l’Europa League (Tv8), In viaggio con Barbero (La7), Pechino Express (SkyUno) e Cash or Trash (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 16 aprile: chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino, Pio e Amedeo, Splendida Cornice
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 16 aprile: chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino, Pio e Amedeo, Splendida Cornice
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Uno sbirro in Appennino: 3.186.000 spettatori (19%);
- Canale 5, Stanno tutti invitati: 2.469.000 spettatori (19,3%);
- Rai 2, Ore 14 Sera: 1.205.000 spettatori (6,1%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Splendida Cornice: 977.000 spettatori (6,5%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 873.000 spettatori (6,9%);
- Italia 1, Amor: 780.000 spettatori (4,5%);
- Tv8, Europa League Nottingham Forest – Porto: 540.000 spettatori (2,9%);
- La7, In viaggio con Barbero: 414.000 spettatori (2,4%);
- Nove, Cash or Trash: 348.000 spettatori (2,1%);
- SkyUno, Pechino Express: in attesa del dato
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.901.000 spettatori (24,4%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.496.000 spettatori (22,6%);
- Rai 1, Cinque minuti: 3.693.000 spettatori (21,4%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.431.000 spettatori (19,1%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.446.000 spettatori (7,1%);
- Rai 3, Io sì tu no: 1.077.000 spettatori (5,6%);
- Italia 1, NCIS: 1.072.000 spettatori (5,3%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 987.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 962.000 spettatori (5%);
- Nove, The Cage – Prendi e scappa: 504.000 spettatori (2,5%);
- La7, Barbero risponde: 835.000 spettatori (4,3%);
- Rai 2, The Rookie: 476.000 spettatori (2,4%);
- Tv8, Europa League Live: 312.000 spettatori (1,6%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.788.000 spettatori (31,8%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.091.000 spettatori (26,8%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.634.000 spettatori (19,2%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Avanti il primo: 1.880.000 spettatori (18,3%);
- Rai 3, TGR: 1.054.000 spettatori (7,4%);
- Rai 3, Kong: 956.000 spettatori (5,4%);
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 848.000 spettatori (5,1%);
- Rai 3, Gianni Minà: 844.000 spettatori (6,7%);
- Rete 4, La promessa: 806.000 spettatori (5,1%);
- Italia 1, Hawaii Five-0 – 2° episodio: 787.000 spettatori (4,5%);
- Rai 3, K19: 644.000 spettatori (4,2%);
- Nove, Cash or Trash: 622.000 spettatori (3,7%);
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 609.000 spettatori (4,9%).
E ancora:
- Rete 4, 10 Minuti: 591.000 spettatori (4,8%);
- Rai 3, Blob: 513.000 spettatori (3,1%);
- Italia 1, Hawaii Five-0 – 1° episodio: 371.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, TgSport Sera: 331.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 324.000 spettatori (2,3%);
- Italia 1, Gf Vip: 285.000 spettatori (2,8%);
- Nove, Little Big Italy: 185.000 spettatori (1,9%);
- La7, Padre Brown – 1° episodio: 164.000 spettatori (1,2%);
- La7, Padre Brown – 1° episodio: 79.000 spettatori (0,8%).