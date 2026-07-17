Ascolti tv ieri giovedì 16 luglio chi ha vinto tra Doc, Battiti Live, In Onda e Zona Bianca
Ascolti tv giovedì 16 luglio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Doc - Nelle tue mani 3 contro Battiti Live, In Onda e Zona Bianca
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 16 luglio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), mentre in access prime time è dominio del Biscione con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (Canale 5) che batte Affari Tuoi (Rai 1). In prima serata con Doc – Nelle tue mani 3 (Rai 1) dietro Battiti Live (Canale 5). Poi Chicago Med (Italia 1). Ai piedi del podio La Finale. Italia-Francia 2026 (Rai 2) seguito da Zona Bianca (Rete 4), In Onda (La7), La Grande Opera all’Arena di Verona (Rai 3), Quattro Matrimoni (Tv8) e La Corrida (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 16 luglio: chi ha vinto tra Doc, Battiti Live, In Onda e Zona Bianca
- I dati dell'access prime time, i risultati de La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 16 luglio: chi ha vinto tra Doc, Battiti Live, In Onda e Zona Bianca
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale 5, Battiti Live: 1.819.000 spettatori (18,7%);
- Rai 1, Doc – Nelle tue mani 3 – 1° episodio: 1.680.000 spettatori (12,1%);
- Rai 1, Doc – Nelle tue mani 3 – 2° episodio: 1.269.000 spettatori (13%);
- Italia 1, Chicago Med: 810.000 spettatori (5,8%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, La Finale. Italia-Francia 2026: 803.000 spettatori (5,8%);
- Rete 4, Zona Bianca: 746.000 spettatori (7,5%);
- La7, In Onda: 736.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, La Grande Opera all’Arena di Verona: 463.000 spettatori (3,7%);
- Tv8, Quattro Matrimoni – 1° episodio: 420.000 spettatori (3%);
- Tv8, Quattro Matrimoni – 2° episodio: 334.000 spettatori (3,7%);
- Nove, La Corrida – 1^ parte: 320.000 spettatori (2,6%);
- Nove, La Corrida – 2^ parte: 204.000 spettatori (3,4%).
I dati dell’access prime time, i risultati de La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.765.000 spettatori (24,6%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.278.000 spettatori (21,5%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.038.000 spettatori (20,7%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Un Posto al Sole: 1.336.000 spettatori (8,9%);
- La7, In Onda: 1.230.000 spettatori (8,2%);
- Italia 1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 795.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera News – 1^ parte: 762.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera News – 2^ parte: 524.000 spettatori (3,4%);
- Rai 2, TG2 Post: 503.000 spettatori (3,1%).
E ancora:
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 378.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, Foodish: 355.000 spettatori (2,4%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.100.000 spettatori (27%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.103.000 spettatori (22,7%);
- Rai 3, TGR: 1.884.000 spettatori (16%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, The Wall: 1.638.000 spettatori (15,7%);
- Canale 5, The Wall – I protagonisti: 1.236.000 spettatori (14,7%);
- Rete 4, La Promessa: 794.000 spettatori (6,2%);
- Rai 3, Blob: 765.000 spettatori (5,8%);
- Rai 3, Via dei Matti n° 0: 723.000 spettatori (5,1%).
E ancora:
- Italia 1, CSI: 397.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, Blue Bloods: 389.000 spettatori (3%);
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 384.000 spettatori (3%);
- Rai 2, Italia Chiama America: 310.000 spettatori (3,3%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 303.000 spettatori (3,1%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 248.000 spettatori (2,1%);
- Nove, Little Big Italy: 239.000 spettatori (2,8%);
- La7, Grantchester – 2° episodio: 131.000 spettatori (1,3%);
- La7, Grantchester – 1° episodio: 102.000 spettatori (1,2%).