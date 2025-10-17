Ascolti tv ieri giovedì 16 ottobre chi ha vinto tra La Ricetta della Felicità, Io Canto Family e Del Debbio
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 16 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è La Ricetta della Felicità (Rai 1) con Cristiana Capotondi a finire davanti a Io Canto Family (Canale 5) con Michelle Hunziker e Peppermint (Italia 1). Ai piedi del podio Splendida Cornice (Rai 3), Piazzapulita (La7). Ore 14 (Rai 2) con Milo Infante, Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, X Factor (Sky Uno), Sinceramente Persia (Nove), 2012 (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 16 ottobre: chi ha vinto tra La Ricetta della Felicità, La Notte nel Cuore, Ore 14, Dritto e Rovescio, X Factor e Piazzapulita
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, La Ricetta della Felicità: 3.040.000 spettatori (19,4%);
- Canale 5, Io Canto Family: 1.899.000 spettatori (14%);
- Italia 1, Peppermint: 1.118.000 spettatori (6,4%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Splendida Cornice: 991.000 spettatori (6,4%);
- La7, Piazzapulita: 902.000 spettatori (6,8%);
- Rai 2, Ore 14: 837.000 spettatori (6,4%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 683.000 spettatori (5,4%);
- SkyUno, X Factor: 615.000 spettatori (3,7%);
- Nove, Sinceramente Persia: 378.000 spettatori (2,3%);
- Tv8, 2012: 253.000 spettatori (1,7%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.156.000 spettatori (25,3%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.770.000 spettatori (23,3%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.988.000 spettatori (20,2%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque minuti: 3.874.000 spettatori (20,2%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.691.000 spettatori (8,3%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.336.000 spettatori (6,5%);
- Italia 1, NCIS: 1.096.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.045.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 989.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 769.000 spettatori (3,7%);
- Tv8, Foodish: 651.000 spettatori (3,2%);
- Nove, The Cage: 501.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, Tg2 Post: 472.000 spettatori (2,3%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 4.114.000 spettatori (25,2%);
- Canale 5, Avanti un altro: 3.021.000 spettatori (20,2%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.836.000 spettatori (22,5%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.400.000 spettatori (14,4%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.883.000 spettatori (16,6%);
- Rai 3, Blob: 961.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, La promessa: 943.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 10 Minuti: 907.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 741.000 spettatori (3,9%);
- Nove, Cash or Trash: 620.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, NCIS – 2° episodio: 554.000 spettatori (3,1%);
- Italia 1, CSI: 550.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, NCIS – 1° episodio: 430.000 spettatori (3%);
- Rai 2, TgSport Sera: 398.000 spettatori (3,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 388.000 spettatori (2,4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 356.000 spettatori (2,5%);
- La7, Ignoto X: 235.000 spettatori (1,7%);
- Nove, Little Big Italy: 228.000 spettatori (2,2%).