Ascolti tv ieri giovedì 17 settembre chi ha vinto tra Gf Vip, Napoli New York, Dritto e Rovescio, Piazzapulita
Ascolti tv giovedì 17 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Pierfrancesco Favino che affronta Ilary Blasi, Paolo Del Debbio e Corrado Formigli
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 17 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove comanda La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti davanti ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Napoli New York con Pierfrancesco Favino (Rai 1) a chiudere davanti al Gf Vip (Canale 5) e Italia-Slovenia di volley (Rai 2). Ai piedi del podio The Foreigner (Italia 1), Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio (Rete 4), Piazzapulita (La7), Le cose che non sai con Eleonora Daniele (Rai 3), Paolo Cevoli (Nove) e Besiktas-Olympique Marsiglia di Europa League (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 17 settembre: chi ha vinto tra Favino, Ilary Blasi, Del Debbio e Formigli
- I dati dell'access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Ascolti tv 17 settembre: chi ha vinto tra Favino, Ilary Blasi, Del Debbio e Formigli
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Napoli New York: 2.111.000 spettatori (13,9%);
- Canale 5, Gf Vip: 1.879.000 spettatori (16,9%);
- Rai 2, Italia-Slovenia: 1.861.000 spettatori (11%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, The Foreigner: 786.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 661.000 spettatori (5,6%);
- La7, Piazzapulita: 611.000 spettatori (5,1%);
- Nove, Paolo Cevoli: 363.000 spettatori (2,3%);
- Rai 3, Le cose che non sai: 348.000 spettatori (2,2%);
- Tv8, Besiktas-Olympique Marsiglia: 320.000 spettatori (1,8%).
I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.384.000 spettatori (22,4%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.848.000 spettatori (19,7%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.533.000 spettatori (19,4%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.555.000 spettatori (7,9%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.353.000 spettatori (7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.075.000 spettatori (6%);
- Italia 1, NCIS: 952.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 4 di Sera- 1^ parte: 923.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera– 2^ parte: 803.000 spettatori (4%).
E ancora:
- Nove, Cash or Trash: 547.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, Football Night: 257.000 spettatori (1,4%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.770.000 spettatori (25,6%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.559.000 spettatori (22,5%);
- Rai 3, TGR: 2.344.000 spettatori (15,7%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Caduta libera: 2.024.000 spettatori (15,6%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.457.000 spettatori (14,8%);
- Rai 3, Blob: 1.021.000 spettatori (6,2%);
- Rete 4, La promessa: 939.000 spettatori (5,7%);
- Rai 3, Il provinciale: 860.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 10 Minuti: 755.000 spettatori (5,4%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 709.000 spettatori (4,4%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 489.000 spettatori (3,9%).
E ancora:
- Italia 1, CSI: 533.000 spettatori (3,3%);
- Rete 4, Cash or Trash: 486.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, TgSport Sera: 411.000 spettatori (4,2%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 399.000 spettatori (3,3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 313.000 spettatori (2,2%);
- Nove, Little Big Italy: 280.000 spettatori (3,2%);
- La7, Ignoto X: 230.000 spettatori (1,9%).