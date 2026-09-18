Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 17 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove comanda La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti davanti ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Napoli New York con Pierfrancesco Favino (Rai 1) a chiudere davanti al Gf Vip (Canale 5) e Italia-Slovenia di volley (Rai 2). Ai piedi del podio The Foreigner (Italia 1), Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio (Rete 4), Piazzapulita (La7), Le cose che non sai con Eleonora Daniele (Rai 3), Paolo Cevoli (Nove) e Besiktas-Olympique Marsiglia di Europa League (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 17 settembre: chi ha vinto tra Favino, Ilary Blasi, Del Debbio e Formigli

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Napoli New York : 2.111.000 spettatori (13,9%);

: 2.111.000 spettatori (13,9%); Canale 5, Gf Vip : 1.879.000 spettatori (16,9%);

: 1.879.000 spettatori (16,9%); Rai 2, Italia-Slovenia: 1.861.000 spettatori (11%).

Fuori dal podio:

Italia 1, The Foreigner : 786.000 spettatori (4,8%);

: 786.000 spettatori (4,8%); Rete 4, Dritto e Rovescio : 661.000 spettatori (5,6%);

: 661.000 spettatori (5,6%); La7, Piazzapulita : 611.000 spettatori (5,1%);

: 611.000 spettatori (5,1%); Nove, Paolo Cevoli : 363.000 spettatori (2,3%);

363.000 spettatori (2,3%); Rai 3, Le cose che non sai : 348.000 spettatori (2,2%);

: 348.000 spettatori (2,2%); Tv8, Besiktas-Olympique Marsiglia: 320.000 spettatori (1,8%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.384.000 spettatori (22,4%);

: 4.384.000 spettatori (22,4%); Rai 1, Affari Tuoi : 3.848.000 spettatori (19,7%);

: 3.848.000 spettatori (19,7%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.533.000 spettatori (19,4%).

Ai piedi del podio:

La7, Otto e Mezzo : 1.555.000 spettatori (7,9%);

: 1.555.000 spettatori (7,9%); Rai 3, Un posto al sole : 1.353.000 spettatori (7%);

: 1.353.000 spettatori (7%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.075.000 spettatori (6%);

: 1.075.000 spettatori (6%); Italia 1, NCIS : 952.000 spettatori (4,9%);

: 952.000 spettatori (4,9%); Rete 4, 4 di Sera- 1^ parte : 923.000 spettatori (5,1%);

: 923.000 spettatori (5,1%); Rete 4, 4 di Sera– 2^ parte: 803.000 spettatori (4%).

E ancora:

Nove, Cash or Trash : 547.000 spettatori (2,8%);

: 547.000 spettatori (2,8%); Tv8, Football Night: 257.000 spettatori (1,4%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.770.000 spettatori (25,6%);

: 3.770.000 spettatori (25,6%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.559.000 spettatori (22,5%);

: 2.559.000 spettatori (22,5%); Rai 3, TGR: 2.344.000 spettatori (15,7%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Caduta libera : 2.024.000 spettatori (15,6%);

: 2.024.000 spettatori (15,6%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida : 1.457.000 spettatori (14,8%);

: 1.457.000 spettatori (14,8%); Rai 3, Blob : 1.021.000 spettatori (6,2%);

: 1.021.000 spettatori (6,2%); Rete 4, La promessa : 939.000 spettatori (5,7%);

: 939.000 spettatori (5,7%); Rai 3, Il provinciale : 860.000 spettatori (5%);

: 860.000 spettatori (5%); Rete 4, 10 Minuti : 755.000 spettatori (5,4%);

: 755.000 spettatori (5,4%); Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio : 709.000 spettatori (4,4%);

: 709.000 spettatori (4,4%); Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 489.000 spettatori (3,9%).

E ancora:

Italia 1, CSI: 533.000 spettatori (3,3%);

533.000 spettatori (3,3%); Rete 4, Cash or Trash : 486.000 spettatori (3,1%);

: 486.000 spettatori (3,1%); Rai 2, TgSport Sera : 411.000 spettatori (4,2%);

: 411.000 spettatori (4,2%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 399.000 spettatori (3,3%);

399.000 spettatori (3,3%); Tv8, 4 Ristoranti : 313.000 spettatori (2,2%);

: 313.000 spettatori (2,2%); Nove, Little Big Italy : 280.000 spettatori (3,2%);

: 280.000 spettatori (3,2%); La7, Ignoto X: 230.000 spettatori (1,9%).