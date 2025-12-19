Ascolti tv ieri giovedì 18 dicembre chi ha vinto tra Un Professore, Grande Fratello, Supercoppa e Ore 14

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 18 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5), che travolge Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale è invece L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, Un Professore 3 (Rai 1) chiude davanti al Grande Fratello (Canale 5). Poi, Supercoppa Italiana Live (Italia1). Ai piedi del podio Splendida Cornice (Rai3), Ore 14 Sera (Rai2), Dritto e Rovescio (Rete4), Il processo di Norimberga (La7), Sei giorni, sette notti (Tv8) e Non sono pronta per Natale (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 18 dicembre: chi ha vinto tra Un Professore, Grande Fratello, Supercoppa e Ore 14 Sera di Milo Infante

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai1, Un Professore 3 : 3.492.000 spettatori (21.8%).

: 3.492.000 spettatori (21.8%). Canale5, Grande Fratello : 1.620.000 spettatori (14.3%).

: 1.620.000 spettatori (14.3%). Italia1, Supercoppa Italiana Live: 1.428.000 spettatori (8.2%)

Fuori dal podio:

Rai3, Splendida Cornice : 960.000 spettatori (6.4%).

: 960.000 spettatori (6.4%). Rai2, Ore 14 Sera : 809.000 spettatori (6.3%).

: 809.000 spettatori (6.3%). Rete4, Dritto e Rovescio : 753.000 spettatori (5.8%).

: 753.000 spettatori (5.8%). La7, Il processo di Norimberga : 552.000 spettatori (3.7%).

: 552.000 spettatori (3.7%). Tv8, Sei giorni, sette notti: 488.000 spettatori (2.8%).

488.000 spettatori (2.8%). Nove, Non sono pronta per Natale: 395.000 spettatori (2.3%).

Chi ha vinto il Grande Fratello 2025

La serata di giovedì 18 dicembre è stata quella conclusiva del Grande Fratello 2025, con la finale vinta da Anita Mazzotta.

La 26enne di Castelfranco Veneto ha conquistato il montepremi da 110mila euro superando Giulia Soponariu, Jonas Pepe, Grazia Kendi e Omer Elomari.

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.436.000 spettatori (21.1%).

: 4.436.000 spettatori (21.1%). Rai1, Affari Tuoi : 4.469.000 spettatori (21.1%).

: 4.469.000 spettatori (21.1%). Italia1, Supercoppa Italiana – Napoli-Milan: 4.107.000 spettatori (20.3%).

Ai piedi del podio:

Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.326.000 spettatori (16.6%).

: 3.326.000 spettatori (16.6%). Rai1, Cinque Minuti : 3.405.000 spettatori (17.2%).

: 3.405.000 spettatori (17.2%). Rai3, Un Posto al Sole : 1.396.000 spettatori (6.7%).

: 1.396.000 spettatori (6.7%). La7, Otto e Mezzo : 1.381.000 spettatori (6.7%).

: 1.381.000 spettatori (6.7%). Rete4, 4 di Sera (prima parte) : 874.000 spettatori (4.3%).

: 874.000 spettatori (4.3%). Rai3, Il Cavallo e la Torre : 953.000 spettatori (4.8%).

: 953.000 spettatori (4.8%). Rete4, 4 di Sera (seconda parte) : 706.000 spettatori (3.3%).

: 706.000 spettatori (3.3%). Nove, The Cage – Prendi e Scappa : 463.000 spettatori (2.2%).

: 463.000 spettatori (2.2%). Tv8, Foodish : 426.000 spettatori (2.1%).

: 426.000 spettatori (2.1%). Rai2, TG2 Post: 375.000 spettatori (1.8%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.461.000 spettatori (27.8%).​

: 4.461.000 spettatori (27.8%).​ Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.123.000 spettatori (23.5%).​

: 3.123.000 spettatori (23.5%).​ Canale5, Caduta Libera: 2.476.000 spettatori (16.9%).

Fuori dal podio:

Rai3, TGR: 2.244.000 spettatori (13.8%).​

2.244.000 spettatori (13.8%).​ Rete4, 10 Minuti: 968.000 spettatori (6.2%).​

968.000 spettatori (6.2%).​ Rai3, Blob : 966.000 spettatori (5.3%).​

: 966.000 spettatori (5.3%).​ Rete4, La Promessa : 948.000 spettatori (5.2%).​

: 948.000 spettatori (5.2%).​ Rai3, Nuovi Eroi : 796.000 spettatori (4.1%).​

: 796.000 spettatori (4.1%).​ Italia1, Supercoppa Italiana Live : 473.000 spettatori (3.4%).​

: 473.000 spettatori (3.4%).​ Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 683.000 spettatori (3.8%).​

: 683.000 spettatori (3.8%).​ La7, Ignoto X : 288.000 spettatori (2.1%).​

: 288.000 spettatori (2.1%).​ Tv8, Love Bugs : 204.000 spettatori (1.2%).​

: 204.000 spettatori (1.2%).​ Rai2, TGSport Sera : 367.000 spettatori (3.1%).​

: 367.000 spettatori (3.1%).​ Rai2, Telethon: 152.000 spettatori (0.9%)